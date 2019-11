Seizmolozi upozoravaju: Mjesecima bilježimo veći broj potresa, jug je u opasnosti! Dubrovčani u strahu; Grad je jednom bio sravnjen sa zemljom

Mnogo je ljudi poginulo, najmanje dvadesetak, a stotine ih je ozlijeđeno u snažnom potresu magnitude 6,3 po Richteru koji je u utorak, oko četiri sata ujutro po lokalnom vremenu, uzdrmao Albaniju.

Razoran potres s epicentrom kod Drača u Albaniji osjetio se i u Hrvatskoj, Crnoj Gori, kao i u Sjevernoj Makedoniji te Bosni i Hercegovini. Agencija ANSA objavila je da se potres osjetio i u talijanskim regijama Puglia i Basilicata na jugu zemlje.

Tri sata kasnije Albaniju je pogodio još jedan potres, jačine 5,4 stupnja po Richteru, a agencije šalju potresne snimke stradalih, među kojima je i desetogodišnja djevojčica. Glasnogovornica albanskog ministarstva obrane kazala je kako vatrogasci i vojno osoblje pomažu stanovnicima izvučenim iz ruševina u Draču i obližnjem selu Thumaneu.

Na snimkama se vidi i srušena petokatnica u Draču, 40 kilometara zapadno od Tirane, te niz drugih zgrada s velikim pukotinama i srušenim zidovima.

Nešto poslije 10 sati snažan potres pogodio je Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima Europskoga mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je bio jačine 5,2 po Richteru. Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, 60-ak kilometara od Dubrovnika, 77 kilometara od Sarajeva, 11 kilometara od Nevesinja te devet kilometara od Blagaja.

Seizmologinja Hidrometeorološkog zavoda RS-a Snježana Cvijić Amulić za Klix.ba je kazala kako postoji mogućnost da se dogodi i jači potres od ovoga.

Snažni potresi osjetili su se i u Dubrovniku. Iz Seizmološkog zavoda Hrvatske ističu kako je Albanija izrazito seizmički aktivno područje, a Dubrovnik je nastavak tog područja. Seizmolozi podsjećaju kako je posljednji veliki potres zabilježen u Stonu 1996., a prije toga jak potres uzdrmao je Dubrovnik 1979. godine.

Krešimir Kuk iz Seizmološke službe Hrvatske ističe kako definitivno vrijedi pravilo: što južnije, to veća seizmička aktivnost pa i seizmička uzgroženost.

– Prema jugu su potresi češći i jači. To je tako, a dobri su primjeri Turske i Grčke, pa evo sada i Albanije, Crne Gore, juga Bosne i Hercegovine te naše zemlje. Uz one jače i češće, na tim područjima više je i onih slabih potresa. Posljednjih mjeseci primijetili smo pojačanu seizmičku aktivnost.

Već mjesecima bilježimo veći broj potresa i evo sada smo svjedoci izrazite aktivnosti na širem području. Nakon jakog glavnog potresa u Albaniji, zabilježeno je snažno podrhtavanje tla i u Bosni i Hercegovini. Onda je uslijedilo još nekoliko desetaka potresa na cijelom području od Albanije do južnog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno do nas – rekao je seizmolog.

Naš sugovornik ističe kako se potres ne može predviđati, ali je očito da je aktivirana serija potresa i za sada pojačana seizmička aktivnost još traje.

– Neki su potres dosta jako osjetili i na našim područjima. Nakon jačih potresa događa se još niz slabijih. Dubrovnik i cijeli hrvatski jug seizmički su najaktivniji, odnosno najugroženiji u zemlji. Ta ugroženost je konstantna, ona je postojana – naglasio je Kuk.

Cijela serija potresa koje su Dubrovčani osjetili u noći na utorak i tijekom jutra, izazvala je strah i zabrinutost građana.

Dubrovnik je kada se govori o potresima, jedna od najugroženijih gradova u Hrvatskoj. Razornoj snazi prirode Dubrovčani su često svjedočili kroz povijest. Posljednji put 1996., kada je stradao Ston i Dubrovačko primorje.

Mnogi pamte i onaj na Uskrs 1979. magnitude 7 Rihterove ljestvice i 9 stupnjeva Mercalijeve ljestvice s epicentrom u moru petnaestak kilometara od crnogorske obale između Bara i Ulcinja, kada je teško oštećena povijesna cjelina samog Dubrovnika.

Tada nije bilo ljudskih žrtava, ali je oštećeno 1376 spomenika kulture, od čega u samom Dubrovniku njih 1071. Na dubrovačkom području oštećeno je ili uništeno više od 80 posto stambenih objekata. Naravno, nemoguće je ne spomenuti i najrazorniji potres, iz 1667. godine, koji je sravnio grad, a ono što je i ostalo nakon trešnje - spalilo je veliki požar.

Stoga ne čudi da su jučer u pripravnost stavljene sve dubrovačke službe za žurne intervencije. Vatrogasne postrojbe iz svih priobalnih županija pozvane su na podzanje stupnja pripravnosti timova zbog opasnosti od potresa. Posebno se to odnosi na Dubrovačko-neretvansku županiju kao seizmički najugroženiju, potvrdio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Napomenuo je kako su za intervencije spremna i dva posebno obučena potražna psa Alis i Bachy, belgijske ovčarke istrenirane za akcije u ruševinama, čiji su vlasnici i “treneri” vatrogasci Srđan Botica iz Slanog i Niko Stjepović iz JVP Mljet.

Načelnik Stožera Civilne zaštite Grada Dubrovnika, Stjepko Krilanović, poručuje:

- Tlo se može zatresti za 10 minuta, a može i za 20 godina, ta je neizvjesnost psihološki najteža. No, Grad je lani donio niz akata važnih za prevenciju, a s njima i Plan djelovanja kao najvažniji dokument koji obuhvaća i postupanje u slučaju potresa. Taj plan propisuje točne upute o ljudstvu, opremi i strojevima koji sudjeluju u sanaciji posljedica potresa.

U Gradu također imamo operativne snage, vatrogastvo, HGSS i Gradsko društvo Crvenog križa, a sa svojim zadacima su upoznate i pravne osobe u vlasništvu grada, Vrtlar, Čistoća, Boninovo... Plan obuhvaća i Tehnogradnju, Elektrojug, građevinare... - ističe načelnik dubrovačkog Stožera Civilne zaštite.

- Svi su oni u planu preventivnog djelovanja, budući da je potres katastrofa velikog intenziteta koja u kratkom vremenu izaziva velika razaranja. Kod potresa je, naravno, moguće i razaranje infrastrukture hitnih službi, pa u tom slučaju računamo na pomoć Splita, Rijeke i Zagreba kojima bismo mi u istoj situaciji išli u ispomoć – poručuje Krilanović.

- Ljudi su različiti, netko će histerizirati, a netko stanje shvatiti banalnije nego što jest. U svakom slučaju, treba se ponašati u skladu s preporukama ravnateljstva Civilne zaštite i Grada Dubrovnika. Osnovne smjernice su na web stranicama, bolje je odvojiti malo vremena i proučiti ih nego bezglavo izlijetati iz zgrada.

Dodao bih kako je u slučaju novog jačeg potresa preporučljivo iskopčati struju, vodu i plin i ostati u zgradi ispod stola ili dovratka... samokontrola je ključna, kako ne bismo ozlijedili sebe i druge – ističe načelnik dubrovačkog Stožera Civilne zaštite.

- Grad Dubrovnik je, kaže, izradio i evakuacijski plan koji određuje tko, u kojim uvjetima i s kojim resursima evakuira stanovništvo. U ovom slučaju ide nam na ruku što je posezona. Da su ljetna prometna zagušenja, bilo bi neusporedivo teže evakuirati, primjerice, povijesnu jezgru.

Stanje olakšava nažalost i to što je unutar zidina ostalo malo ljudi...naravno, preporuka svima je da kod podrhtavanja tla ne smiju stajati u uskim ulicama zbog opasnosti od pada crijepa s krovišta – ističe Krilanović.

Prema njegovim riječima, evakuacijski putovi iz spomeničke jezgre dobro su poznati: Vrata od Pila i Ploča su dva izlaza, a treći je iznad Prijekog prema Boškovićevoj.

- Kod evakuacije službe poput HGSS-a i Crvenog križa usmjeravaju građane prema mjestu stanovanja. Primjerice, ljudi s prve polovice Straduna išli bi prema Vratima od Ploča, a s druge prema Pilama. Sve je razrađeno tako da nema mjesta panici – objašnjava naš sugovornik kojega pitamo i kakvo je stanje s dubrovačkim skloništima:

- Prema novom zakonu, skloništa nisu pod ingerencijom Grada. Da bi bila u boljem stanju nego prije desetak godina, ranije su dana na korištenje različitim udrugama, no u svakom se trenutku mogu ponovno aktivirati. Ipak, u slučaju potresa primarna su šatorska naselja.

Ljudi uplašeni potresom teško će se vratiti u zgradu, stoga su u igri otvoreni prostori. U Dubrovniku je za to predviđeno koristiti igrališta kod sportske dvorane, a šatore za potrebe zbrinjavanja stradalnika imaju i Grad i Županija - kaže načelnik Krilanović.

Na pitanje koliko dobro je Dubrovnik pripremljen u smislu organizacije i ljudstva za neku veću prirodnu katastrofu poput podrhtavanja tla, pročelnik HGSS-a Dubrovnik Marijo Begić kaže:

- Na potres nitko nije spreman. Tu bi nastradale možda i zgrada vatrogasaca i HGSS-a, možda obitelji pa i članovi HGSS-a. Nama u slučaju potresa prvi pristupaju najbliži susjedi. Oni su ti koji nama prvi pomažu. Mi s njima imamo jako dobre odnose, svi oni jako dobro znaju kako postupiti i na koji način.

Stožer Grada Dubrovnika je imao često vježbe vezane uz potrese, zna se točno zapovjedna linija i način postupanja. Stvar je u tome gdje će se potres dogoditi i u kojem intenzitetu i može li se Stožer okupiti u slučaju neke veće katastrofe ako bi recimo sve bilo zakrčeno.

Tu dolaze u pomoć prvo vanjski faktori jer mi iznutra u tom trenutku ne možemo puno pomoći. Dakle, države oko nas, stanice HGSS-a, vatrogasci, policija iz najbližih mjesta s područja Hrvatske koji su ostali netaknuti, tu bi recimo pristupili i Čitluk, Mostar, Trebinje, Crna Gora. HGSS već dugo vremena upravo iz ovih razloga razvija dobre odnose sa susjedima i sa susjednim spasilačkim ekipama baš u slučaju, ne daj Bože, neke potrebe – pojašnjava HGSS-ovac Begić.

'Imao sam osjećaj kao da plivam'

- Bilo je stvarno neugodno! Ja sam se našao na drugom katu i imao sam osjećaj kao da plivam. Odmah sam se sjetio onog potresa iz 1996., iako je različito "odjeknuo". Onda je bila jaka tutnjava, a sad se zaljuljalo - ispričao nam je svoj doživljaj jutrošnjeg potresa stonski načelnik Vedran Antunica kojemu ne prestaje zvoniti mobitel:

- Nazivaju ljudi, no zasad osim uznemirenosti nema dojava o štetama. Svi objekti na stonskom području sanirani nakon potresa prije 23 godine statički su učvršćeni prema zakonu i pravilima struke tako da izdrže potres od 9 stupnjeva, no znate i sami kako je. Matematika je jedno, a prirodne nepogode nešto sasvim drugo, ne mogu se predvidjeti - govori načelnik Antunica.

Zaposlenici općinskih vlasti nakon podrhtavanja tla napustili su zgradu Općine, a i brojni su Stonjani nakon jutrošnjeg udara iz predostrožnosti izašli na ulice.

- To je bilo za mene novo iskustvo. Ne znam kako sam se osjećao, nisam se bojao, nego sam se uzbudio jer se kuća trese. Zapravo nisam znao da je to potres, jer u Belgiji ih nema, sve dok mi to Maja nije rekla i pozvala me da stanem s njom unutar ulaznih vratima. Nakon svega, nije bilo tako loše jer se nije ništa loše dogodilo. No nadam se da neću morati doživjeti slično iskustvo i stvarno jaki potres – kaže nam Sammy Smets, inače iz Belgije, koji trenutno boravi u Dubrovniku.