Ministarstvo tvrdi da je odaziv na štrajk u Dubrovačko-neretvanskoj županiji među najmanjima u Hrvatskoj, ali s terena stižu drukčije informacije: 'Ne da ljudi odustaju, nego oni koji nisu štrajkali se priključuju'

Ankica Jakić iz Sindikata hrvatskih učitelja, zaposlenica metkovske Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića, komentirala je stanje sa štrajkom prosvjetara u Dubrovačko-neretvanskoj županiji:

- Neke su škole potpuno u štrajku, 100 posto, a neke manje. Možda su podaci takvi zato što ima dosta malih škola koje su dislocirane, koje nisu u središtima kao što su Metković, Ploče ili Dubrovnik, nego se nalaze sa strane. Također, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji imaju dva sindikata koja su dosta zastupljena u nekim školama. Na primjer, tu je Preporod i Sindikat hrvatskih učitelja tako da ove male škole kao što su Kula Norinska, Komin ili još neke manje škole, nisu u štrajku, dok su sve veće škole gotovo 90 posto u štrajku. Radi se, dakle, samo o malim školama koje se nisu uključile u štrajk.

- Mi itekako odgovorno radimo svoj posao i ovo je samo glas da se čuje kako je škola obezvrijeđena u Hrvatskoj i koliko znanje znači na nivou naše Vlade i Republike Hrvatske. Upravo to nitko ne cijeni, što imamo jako dobar i pozitivan odnos prema svome radu i svaki prosvjetni radnik sebe daje 100 posto u školi. A ovi koji ne štrajkaju, možda je riječ o nekim njihovim stavovima, ne mislimo da su oni više odgovorni prema svome radu nego mi koji smo u štrajku – to je totalno isključeno, kazala je Jakić.

Marijana Njirić, sindikalna povjerenica sindikata „Preporod“ u Osnovnoj školi Marina Držića, Dubrovnik kaže:

- Trenutačno nemam nikakve podatke, mi ih tek danas šaljemo, ne znam odakle ti podaci?! Tijekom današnjeg dana ćemo to znati. No, to je relativan pojam jer imate ljude koji su po školama na bolovanju, imate ljude koji su odsutni iz nekih razloga, imate one koji su na porodiljnom, imate, konkretno u našoj školi, ljude koji rade i u nekoj drugoj školi tako da kad se formiraju te liste – broj je relativan pojam.

- U postotku možda Dubrovačko-neretvanska županija možda iznosi nešto manje, ali ja na primjer radim u dvije škole: u jednoj i u drugoj školi je broj štrajkaša vrlo visok, imamo 90 posto odaziva tako da ne bih rekla da je broj štrajkaša niži, čak u nekim školama u našoj županiji, s jučerašnjim danom, imamo porast broj štrajkaša. Dakle, ne da ljudi odustaju, nego oni koji nisu štrajkali se priključuju. Konkretno, Osnovna škola Antuna Masle u Orašcu, riječ je o maloj školi, a učiteljice do jučerašnjeg dana nisu bile u štrajku, s jučerašnjim su danom u štrajku, ističe Njirić.

Korčula: prednost razrednoj nastavi Dio nastave održava se u OŠ “Blato”, a štrajka isti broj nastavnika kao i na samom početku štrajka. U OŠ “Vela Luka” nastava se također održava djelomično. Razredna nastava održava se u potpunosti, dok se predmetna održava po četiri sata dnevno za vrijeme trajanja štrajka. SŠ “Vela Luka” također održava djelomičnu nastavu, a kako doznajemo od ravnateljice Ofelije Dragojević, danas štrajka manje nastavnika nego na početku štrajka. U OŠ “Smokvica” i pripadajućoj Područnoj školi “Čara” štrajka nema, nastava se održava normalno prema planiranom rasporedu. Kako doznajemo, manji broj nastavnika štrajkao je u početku, ali ubrzo su odustali i nastavili s radom. U OŠ “Ante Curać-Pinjac” u Žrnovu nastava se također djelomično održava, a nastavnika u štrajku je manje nego na početku. U OŠ “Petar Kanavelić” i SŠ “Petar Šegedin” u Korčuli nastave u potpunosti nema. U osnovnoj školi štrajkaju svi nastavnici osim vjeroučiteljice, dok se u srednjoj školi pokušala održati interventna nastava za neke predmete, ali većina učenika podržala je štrajk pa ni nastava nije održana. Štrajk je stopostotan i u SŠ “Blato”. Nastava se ne održava. O tome hoće li se štrajk nastaviti i sutra škole upravo vijećaju na sastancima školskih odbora. Dora Lozica