Južina donijela 'teško more' u Dalmaciju, val kod Dubrovnika bio je visine trokatnice; Stručnjaci otkrivaju kako nastaju divovski valovi, a more će divljati i narednih dana

Val “kapitalac” koji je u utorak popodne zapljusnuo dubrovački akvatorij pokraj otočića Sveti Andrija s 10,87 metara najviši je izmjeren na Jadranu otkad je mjerenja.

Načelnik Oceanografskog odjela Hrvatskog hidrografskog instituta u Splitu Srđan Čupić potvrđuje rekordnu visinu vala koje znanstvenici na ovome mjernom mjestu s lanternom dalje od Grada redovito mjere već godinu i pol.

- U akvatoriju Svetog Andrije pratimo stanje valova svakodnevno od travnja 2017. kroz monitoring utjecaja snage valova. Podaci dolaze uživo svake tri minute s valografa u Dubrovniku. On je posljednjih mjeseci u više navrata izmjerio visinu vala iznad 9 metara, no ovakvo nešto dosad nije zabilježeno - potvrđuje Srđan Čupić i tumači kako najviši valovi dolaze u paketu s uzburkanim morem stanja 6, koje na kopnu može prouzročiti oštećenja riva i obala.

- Južina u našem dijelu Jadrana uzrokuje najveće valove. Jugo puše s mora prema kopnu i ima najveće privjetrište (meteorološka udaljenost na velikoj vodenoj površini uzduž koje puše vjetar jednake brzine i smjera op.a.). Što je dulje privjetrište, viši su i valovi - objasnio je naš sugovornik.

Na dubrovačkom području toliki valovi nisu izgledni u slučaju bure koja zbog manjeg privjetrišta nema prostora za razvoj. Na sjeveru Jadrana bura je snažnija, no za južine valovi doista rijetko dosežu visinu od 8 metara, tumači stručnjak.

U hidrološkoj literaturi stoji kako su divovski valovi morski fenomen koji nastaje kada se poklopi nekoliko faktora, što uključuje jake vjetrove, struje i nelinearne pojave.

S aktualnim vremenskim neprilikama povezuje se i pojam “teško more”, koji je osmi stupanj stanja mora s valovima od devet do četrnaest metara. Primjer je i ovaj kod Svetog Andrije, otoka sa stalnom svjetioničarskom posadom.

Glavni krivac za jadranske valove isključivo je vjetar. Tsunami je iz priče o vulkanima i potresima. U Hrvatskoj golim okom uočavamo valove na moru isključivo za šiloka i bure.

To je zbog toga što je Jadransko more relativno maleno, pa valovi nemaju prostora za razvoj ili daleki put, zbog čega su isključivo vezani za lokalne uvjete, obično u krugu od nekoliko desetaka kilometara.

Valova će, kažu prognostičari, biti napretek i od sljedećeg petka u Dalmaciji. Vikend će oblježiti značajne količine oborina.

Razlog izrazito nestabilnom vremenu je živa ciklonalna aktivnost nad Sredozemljem. Većina ciklona i frontalnih poremećaja sljedećih će se dana premještati preko Jadrana. Idućih desetak dana Dalmaciju očekuje puno kiše, ponegdje će ukupna količina biti i ekstremna.

Jugo će pojačati od petka, kad će ponovno biti mjestimice i orkanskih udara. Uzrokovat će dizanje valova, što će izazvati poremećaje u prometu morem.

Prognostičari do kraja tjedna predviđaju i mogućnost ciklonalne plime. Riječ je o pojavi plavljenja nižih dijelova obale i otoka. Kišovito i vjetrovito vrijeme bit će praćeno novim zatopljenjem. Temperature zraka bit će znatno više od prosjeka. DHMZ je izdao narančasto upozorenje za cijeli Jadran.

Može i do 14 metara

Do sada najviši potvrđeno izmjereni val na Jadranu je 10,8 m iz veljače 1986. godine na platformi 'PANON' na otvorenome moru sjevernog Jadrana za vrijeme olujnog juga.

No, to sasvim sigurno nije i najveći koji se na Jadranu dogodio, nego je dosad bio najveći dostupan instrumentima. Teorijski izračuni za Jadran daju maksimalni mogući val i do blizu 14 m.