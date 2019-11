I Dubrovčani imaju svog problematičnog poštara: iako pred zgradom uredno stoji sandučić, on ima posebne metode dostave, pogledajte gdje ljudi pronalaze svoje račune

Hrvatska javnost još je pod dojmom video snimke djelatnika Hrvatskih pošta koji sa par metara udaljenosti baca pakete u kombi prije isporuke.

Video na kojem djelatnik Hrvatske pošte ubacuje pošiljke u kombi izazvao pravu buru na društvenim mrežama: 'Sad mi je jasno zašto mi pola paketa dođe kao da su prošli kroz rat...'

No u Hrvatskoj pošti očito imaju puno problema sa radnom etikom svojih zaposlenika pa su građani preko društvenih mreža i medija posljednjih dana počeli objavljivati svoja neugodna iskustva.

Redakciji Dubrovačkog vjesnika pak, čitatelj je poslao fotografije pošte koju je poštar ostavio na ulici ispred zgrade, na zidiću i to po kiši iako je poštanski sandučić udaljen doslovce dva metra.

Unatoč jakom jugu stanar je svoje račune uništene od kiše ipak našao jer je 'revni' poštar na njih stavio kamen. Naš čitatelj tvrdi da se to događa već nekoliko dana i to ne samo njemu nego je očito praksa u cijelom susjedstvu u kojem su poštara željeli upozoriti da to ne radi, no još uvijek ga nitko nije uspio vidjeti.