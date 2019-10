Pod Stradunom pliva masnoća, gradonačelniku prekipjelo: Više ne možemo ovako, radimo Sizifov posao. Ako ugostitelji ne naprave što treba izgubit će najam

Od sljedeće turističke sezone počinju festivalski dani te će se tijekom trajanja Igara moći puštati glazba na otvorenom do ponoći i pol, a dotad do 23.30 sati, najavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković u srijedu, na sastanku s ugostiteljima iz povijesne jezgre i kontaktne zone. Frankovića je na novi orar glazbe potaknula Ipsosova anketa o glazbi na javnim površinama i kafićima, a koju je naručio Grad.

– Tada smo jasno došli do zaključka kako naši sugrađani tu glazbu toleriraju, ako se ona gasi u predviđeno vrijeme. Kad gledamo šire područje grada, onda 70 posto građana podržava tu glazbu do ponoć i pol. Kad se gleda samo povijesna jezgra, 47 posto njih smatra da su za glazbu do 11 i pol, a 43 posto ih je do ponoć i pol. Zato smo donijeli odluku da ćemo od iduće sezone krenuti s festivalskim danima te će tijekom trajanja Igara glazba biti dopuštena do ponoć i pol, a dotad do 23.30 sati – izjavio je Franković.

Problematične situacije

– Imali smo nekoliko problematičnih situacija, sankcionirali smo 12 objekata oduzimanjem javnih površina i, nažalost, morat ćemo do kraja ovog mjeseca zbog problema s bukom sankcionirati još dva objekta. To su postupci koji su u tijeku, ali i oni će izgubiti javne površine na sedam, odnosno 14 dana. Prvi put ove godine, do 1. rujna smo imali gotovo idiličnu situaciju što se tiče puštanja glazbe na javnim površinama i u ugostiteljskim objektima. Od rujna, kao da se ponovno poludjelo i imamo enormne probleme te je počela uredovati i policija. Događa se to nekad i nakon 1 sata ujutro. Predsjednik Gradskog kotara Grad poslao nam je i tonske zapise u 2, 3 sata ujutro. To je neodrživo i nećemo se libiti sankcioniranja – poručio je gradonačelnik.

Požalio se i kako nema napretka u vezi s masnoćama u povijesnoj jezgri pa je ugostiteljima ponudio izbor ili ugradnju tzv. mastolovaca ili gubitak najma javnih površina, uz rok prilagodbe od godine dana.

- Više ovako ne možemo. Sve što smo čistili pod Stradunom bilo je uzalud. Treba izbaciti nove enormne količine masnoće. Radimo Sizifov posao - ocijenio je Franković.

– Osmislili smo model 5x5x5 za sve koji imaju prostor u vlasništvu Grada, i za sve one koji nemaju nego su iznajmili privatni prostor 5x5. Svima koji su u zakupu prostora u gradskom vlasništvu najam će se produljit za pet godina, a eventualne korekcije cijena su minimalne. Sljedeća petica se odnosi na svih, a to su javne površine. Znate da su se dosad iznajmljivale svaku godinu, pa su se cijene dizale kako su se dizale, a bivši gradonačelnik je enormno podigao cijene. Onda sam kao predsjednik GV-a iskoristio funkciju te smo korigirali te cijene. Zbog toga me je HNS-a tužio, pa je DORH podnio kaznenu prijavu, no oslobođen sam svih optužbi. Prijedlog je da prvi put sklopimo ugovore na rok od pet godina. To je maksimalni rok, a da možemo na 10 godina, napravili bismo tako. Tih pet godina bi značilo zakup za sve one koji su u gradskom prostoru i pet godina za javne površine, bez obzira jeste ili ne u gradskom prostoru, a cijena javne površine neće se mijenjati – kazao je Franković.

– Želimo vam jamčiti sigurnost. Posljednja, treća petica, pet je godina moratorija. To znači kad potpišemo ugovore zaključno s 1. siječnja 2020. godine za broj stolova i površinu koju ugovorimo, idućih pet godina neće biti više od toga broja ni jednog stola, stolice, pepeljare… To će spriječiti dodatno bujanje objekata u Gradu koji nam ne trebaju, osim ako je u privatnom prostoru – izjavio je Franković.

– Sve javne površine u Gradu veće od 25 kvadrata smanjit će se za 10 posto. Ako imate 32 kvadrata, smanjuju se za 10 posto. Ako imate 500, isto se smanjuju za 10 posto. Na taj način ukupan broj kvadrata će se smanjiti na području Grada za 300. To će biti otvoreno i namijenjeno javnom prostoru – rekao je Franković.