Roditelje gimnazijalaca šokirali cijena i plan studijskog putovanja u Madrid: Trebali bismo 'masno' platiti da nam djeca odu na grob diktatora! Ne dolazi u obzir!

Čak 10 tisuća kuna trebaju izdvojiti roditelji dubrovačkih gimnazijalaca za studijsko putovanje u Madrid. I to bez ijednog uključenog susreta učenika sa španjolskim vršnjacima ili barem jednodnevnog boravka u jezičnom kampu gdje bi mladi mogli vježbati jezik.

Ali zato s uključenim posjetom grobu generalisimusa Francisca Franka, požalio se Dubrovačkom vjesniku otac učenika dubrovačke gimazije kojemu novac nije bio presudan. Bio je protiv odlaska jer se, kaže, nitko nije sjetio djeci osigurati priliku za kvalitetno učenje španjolskog.



Studijsko putovanje dogodit će se 22. listopada, a sugovornik Dubrovačkog vjesnika nije jedini čije dijete neće ići. Dijelu roditelja je razlog i cijena putovanja koja je u najpovoljnijoj opciji 5.950 kuna za one koji su odabrali jednokratnu uplatu do sredine srpnja ili 6.150 kuna ako su odlučili novac uplatiti do polaska na terensku nastavu. Treća opcija je iznos od 6.350 kuna platiti kreditnom karticom s odgodom plaćanja, na što se prema njegovim saznanjima, odlučilo najviše roditelja:

- Ne zaboravimo da osim toga djeci treba dati još 400 do 500 eura džeparca za jelo i sitne troškove. Time se cijena putovanja penje na oko 10 tisuća kuna, što je mnogima previše. Time pojedina djeca dolaze u neugodan položaj i bez svoje krivice se osjećaju manje vrijednima.

Ipak, pogled na plan putovanja pokazuje da je cijena teško mogla biti niža. Put u metropolu Španjolske u prva tri dana podrazumijeva panoramsku vožnju i pješački obilazak centra Madrida, uz posjet znamenitostima Palacio Real, Plaza Colon, Plaza de Cibeles, Museo del Prado, Plaza Espaňa, Katedrala Nuestra Seňora de Almudeňa, Plaza Mayor, Puerta del Sol i muzej Reina Sofia u kojem je slavna Picassova Guernica. Tu je i odlazak u stoljetnu prijestolnicu Toledo, obilazak grada u pratnji vodiča te posjet tamošnjoj katedrali i Sinagogi del Transito, Alcazaru, crkvi San Tome, kući El Greca, trgu Zocodover i Flamenco show. Aranžmanom su plaćene sve ulaznice te djeca neće imati dodatne troškove te vrste.

No, posebnu pozornost privlači itinerer četvrtog dana. Tad je planiran odlazak u El Escorial, kraljevski samostan- dvorac kralja Filipa II. s grobovima poznatih španjolskih vladara. U povratku je predviđena vožnja do Doline palih za koju, u planu puta koji je podijeljen svim roditeljima, stoji da je krase "monumentalni križ i crkva u kamenu gdje je pokopan španjolski diktator Franco"!