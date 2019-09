A što Split čeka? Dubrovnik uvodi pristojbu za kruzere, pročitajte koliko će brodovi na kružnom putovanju plaćati za pristajanje u Gradu i kako to objašnjavaju gradske vlasti

Dubrovnik od početka 2021. uvodi turističku pristojbu za kruzere odnosno brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu, čiji se iznosi kreću od 2.000 do 40.000 kuna po brodu, ovisno o kapacitetu putnika po brodu, doznaje se iz Grada Dubrovnika.

Odluku o uvođenju takve pristojbe za kruzere donijelo je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici 23. rujna, a riječ je o tzv. kruzing taksi odnosno turističkoj pristojbi za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Dubrovnika.

"Sukladno važećem Zakonu o turističkim pristojbama RH, odluka će stupiti na snagu od 1. siječnja 2021., a sredstva koja će Grad Dubrovnik uprihodovati od te pristojbe bit će namjenski utrošena u poboljšanje gradske komunalne infrastrukture", ističu iz Grada Dubrovnika.

Prema toj odluci Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, najmanji iznos turističke pristojbe po brodu od 2.000 kuna plaćat će kruzeri čiji je kapacitet 50 do 200 putnika, dok će za one sa 201 do 500 putnika to biti 5.000 kuna. Za kruzere od 501 do 1000 putnika turistička pristojba iznosit će 10.000 kuna, a za one od 1001 do 2000 putnika 20.000 kuna.

Najveće iznose turističke pristojbe od 30.000 i 40.000 kuna plaćat će najveći kruzeri, čiji su kapaciteti od 2001 do 3000 putnika odnosno od 3001 i više putnika.

To je ujedno prvi puta da se u Hrvatskoj uvodi takva vrsta turističke pristojbe, koju je već ranije ove godine najavljivao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, a s ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda i boljeg upravljanja turizmom u gradu. Podršku za takav potez Grad Dubrovnik ima i od Međunarodnog udruženja kruzing kompanija-CLIA, s kojim intenzivno i uspješno surađuje zadnje dvije godine.