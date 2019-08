- Aha, kažete da se ne smije spavati po parkovima? A mi smo mislili da je dopušteno, nismo primijetili ploče sa zabranom... Nećete nas valjda prijaviti komunalnim redarima? U Dubrovniku smo samo jedan dan, prošetat ćemo po Stradunu i sutra autobusom dalje za Split - dočekali su nas zabrinuti backpackeri Agnieszka i Patryk iz Poljske.

Oboje su studenti, došli su u Grad, a zašto drugo nego radi obilaska lokacija snimanja popularne serije "Igra prijestolja". I prenoćili su u parku Gradac, gdje se u nekoj od ranijih sezona serijala snimala scena kraljevskog vjenčanja. Doživljaj prvorazredan, a skroz besplatan. Da su, primjerice, noćili u nekom od dubrovačkih hostela, Agnieszka i Patryk morali bi platiti po glavi između 40 i 50 eura za sobu s 12 ležajeva, pa je jasno što im je isplativije.

Ne boje se kazni

Sezona gratis sezonskih noćenja na otvorenom u Dubrovniku intenzivira se u posljednje tri do četiri godine. Lokacije besplatnih spavaonica pod vedrim nebom uglavnom su poznate, makar tu i tamo "zaluta" i pokoja nova.

Park Gradac s pogledom na Hamletov Lovrijenac i dalje je bez konkurencije. Slijedi park iznad kupališta Boninovo, gdje backpackeri redovito noće, i to rjeđe pod šatorima, a mnogo češće na klupama poslaganim u boriku.

Do preuređenja platoa najavljenog za dogodine, katkad kao prenoćište posluži i podnožje platane pred ulazom na Pile. Maštovitost su nedavno pokazali i mladi turisti koji su umjesto apartmana iskoristili dječje igralište ispod Minčete s uključenim pogledom na povijesnu jezgru.

Dubrovački "šatoraši" sve svoje nose u ruksacima, pa tako i sklopive šatore koji noću posluže umjesto apartmana. Zašto plaćati smještaj, ako pod vedrim nebom mogu dobiti besplatnu uslugu?

Do Dubrovnika na gratis noćenje mladi dolaze uglavnom autobusima, ali sve češće i zrakoplovima low-cost zrakoplovnih kompanija. Nakon vožnje uberom dođu do Grada, opskrbe se vodom iz Onofrijeve fontane, obiđu znamenitosti i potom kreću u potragu za mjestom gdje bi mogli prileći, u šatoru ili vreći za spavanje, svejedno. Sankcija se zasad nitko ne boji, iako su zakonom propisane.

Nitko nije 'nastradao'

- Kampiranje za na to nepredviđenim mjestima u nadležnosti je Turističke inspekcije Ministarstva turizma. No, Odluka o komunalnom redu Grada Dubrovnika također predviđa postupanje te u članku 56. stavku 3. kaže: "Na javnim površinama, parkiralištima, javnim garažama i označenim parkirališnim mjestima na javnim prometnim površinama, zabranjeno je kampirati. Kazne predviđene Odlukom iznose 2000 kuna za fizičke osobe", objasnili su još lani iz Grada Dubrovnika.

Dodali su kako komunalni redari tijekom redovitih izvida, svaki put kada uoče kampere na javnim parkiralištima ili drugim javnim površinama na kojima nije dozvoljeno kampiranje, upozoravaju na kršenje Odluke o komunalnom redu.

- Nalože im da napuste predmetnu lokaciju i upute ih prema za to namijenjenim prostorima/objektima. Do sada se nije pribjegavalo sankcijama. Što se tiče šatora, do sada se komunalni redari nisu "na licu mjesta" susreli s tom praksom pa nije bilo postupanja - rekli su iz gradske uprave, uz preporuku građanima da sve uočene primjere 'divljeg' postavljanja šatora ili spavanja u vrećama na javnim površinama svakako prijave Službi komunalnog redarstva.