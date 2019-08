Pelješki most ovih vrućih ljetnih dana polako 'izronjava'. Tako se već sada iznad morske površine mogu vidjeti naglavnice koje će nositi buduće stupove mosta, koji bi trebao biti gotov u iduće dvije godine.

U "Hrvatskim cestama" doznajemo da se trenutačno na gradilištu izvlači mulj iz pilota koji se zbrinjava potapanjem na dubinu veću od 40 metara u podmorju udaljenom 20 nautičkih milja od samog gradilišta u Komarnoj i Brijesti.

– Svi radovi teku prema planu. Sada se na pojedinim pilotima vadi materijal, oni se betoniraju i postavljaju se oplate za izradu naglavnica, koje će povezivati te pilote – pojašnjava nam Jere Šegedin, voditelj projekta pelješkog mosta, u ime HC-a kao investitora.

Osim radova u podmorju uskoro kreću i oni na kopnu. Gotovo 400 Kineza predano radi na gradilištima u Komarnoj i Brijesti, pa je tako 148 pilota postavljeno i prije predviđenog roka.

Nema odmora, niti zabušavanja. Tek sebi malo daju oduška kada dovrše pojedinu fazu radova koju oni smatraju bitnom. Tada se malo opuste uz vatromet i ništa više od toga – rekli su nam stanovnici Komarne, gdje je smještena većina kineskih radnika.

Najniže rangirani radnici borave u radničkom naselju u Brijesti, a po sobama i apartmanima u Komarnoj smješteni su šefovi. Oni važniji imaju bolji smještaj u luksuznijim apartmanima.

Stanovnik Komarne, Mato Dragobratović, zadovoljan je svojim novim susjedima Kinezima. Kaže da ljudi dobro rade svoj posao, ni u što se ne petljaju, samo rade, gotovo da ih i ne vidi.

– Vidim da rade i po noći. To je za svaku pohvalu – kaže nam Mate.

On ipak nije svoje apartmane iznajmio radnicima s mosta jer, kako kaže, želi zadržati svoje stare goste.

Iako se na mostu radi po danu i po noći, za turizam u Komarnoj nema nikakvih problema. Turistima je ovo na neki način i atrakcija, gledaju i fotografiraju radove. Većina stanovnika Komarne iznajmila je sobe i apartmane Kinezima i zadovoljni su dobrom zaradom. Najam se uredno plaća bez ijednog dana kašnjenja. I tako će biti još dvije godine dok Kinezi budu tu, a kad most bude gotov i radnici odu, tražit će nove goste.

Četrnaest mjeseci nakon raspisivanja prvog natječaja i dalje se ne zna tko će graditi 30 kilometara pristupne ceste pelješkom mostu.

Nakon što su prije deset dana Hrvatske ceste donijele odluku da dionicu Duboka – Sparagovići gradi austrijski Strabag, a dionicu Sparagovići – Doli grčki Avax, sve se ponovo zakompliciralo jer je konačni izbor izvođača radova zaustavljen nakon što je austrijska tvrtka Strabag podnijela žalbu Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave, kojom osporava odabir Avaxa.

Strabagovi analitičari u grčkoj ponudi pronašli su moguću anomaliju. Tvrde da je sporna stručna referencija za jednoga građevinskog stručnjaka kojeg je u natječajnoj dokumentaciji navela grčka kompanija. Prema dostupnim informacijama potvrdu o referencijama i projektima na kojima je ta osoba kao rukovoditelj radila dale su Hrvatske autoceste.

U potvrdi se navodi da je taj stručnjak radio na na dionicama autoceste Zagvozd – Ravča i Ravča – Ploče. Strabag pak osporava da je taj stručnjak bio glavni inženjer na tom gradilištu. Hrvatske ceste, kao investitor, u natječajnom postupku tu su referenciju prihvatile.

U ovom krugu žalbenog postupka Austrijanci nisu pokrenuli argument koji su iskoristili u žalbi protiv odabira grčkog Avaxa za izvođača dionice ceste Duboka – Sparagovići. Strabag je tada ustvrdio da Avax u ponudi nije naveo da je bio kažnjen zbog zabranjenog kartelskog djelovanja u Grčkoj i da Hrvatske ceste nisu tu informaciju uzele u obzir kod donošenja odluke.

Zbog te kazne Grci se dvije godine nisu smjeli javljati na natječaje. No, dok se odlučivalo o tome tko će graditi dionicu Sparagovići – Doli, Grcima je istekla dvogodišnja kazna i taj argument više ne vrijedi.

Sada je sve na DKOM-u koji bi trebao u mjesec dana riješiti ovu žalbu. U slučaju da žalba bude usvojena, Hrvatske ceste će morati donijeti novu odluku na koju je ponovno dopuštena žalba. Dakle, u najgorem slučaju odluka o izvođaču za ovu dionicu još je nekoliko mjeseci daleko.

Rok za izgradnju ove iznimno teške dionice je 28 mjeseci, a zbog dugog natječajnog procesa skraćen je s prvotnih 30. Dionica je dugačka 18,1 kilometar i prepuna je zahtjevnih objekata. Na devetom kilometru gradit će se vijadukt Prapratno dugačak 215 metara s pet raspona, od kojih je najveći dug 52 metra.

Odmah je iza njega istoimeni čvor koji će povezivati novu i postojeću prometnicu D416 koja ide prema trajektnoj luci. U čvoru Prapratno započinje i obilaznica Stona dužine 8 kilometara, koja je najzahtjevniji dio ove dionice jer joj je 40 posto u objektima.

Na obilaznici je potrebno probiti dva tunela – Polakovica dužine 1265 i Supavo dužine 1320 metara, a između njih izgraditi most Ston dužine 485 metara, koji će premostiti Stonski kanal. S obzirom na dužinu tunela, morat će se kopati i servisne tunelske cijevi. Izgradnja ovih triju objekata koji se nadovezuju jedan na drugi bit će izuzetno složena.

Izvođač radova tunele će morati probijati samo s jedne strane jer izlaze na Stonski kanal, odnosno na budući most. Pretpostavka je da će se prvo prokopati tuneli kako bi se nosači mosta "gurali" iz njih. Sam most nalazit će se na oko 800 metara od solane Ston i njime će se s poluotoka sići na kopno. Zbog tamošnjeg trusnog područja, most će biti gredne, lagane konstrukcije, visine oko 40 metara, sa šest raspona, od kojih će najveći biti 120 metara.

Natječaj za izvođača radova ove dionice je u pripremi. Osim velikog broja objekata, na Pelješcu će se morati sagraditi i snažna trafostanica za napajanje tunela, signalizacije, ali i samog pelješkog mosta. Nakon silaska s Pelješca, prolazit će se kroz tunel Supavo i dalje prema čvoru Doli kako bi se vratilo na Jadransku magistralu.

Gledano od danas, sve to bi trebalo biti izgrađeno do 8. prosinca 2021. godine.No, kako izvođača ni ugovora još nema, sve je izvjesnije da neće biti završeno ni do 31. siječnja. 2022., što je kao rok za završetak cjelokupnog projekta zadao premijer Andrej Plenković. A pelješki most treba biti završen 31. srpnja 2021. godine.

Krešimir Žabec / Jutarnji list