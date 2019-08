Trojica uhićena nakon tučnjave ispred restorana u Dubrovniku, pojavila se snimka rasprave s policajcima koji su stigli na mjesto događaja

Dubrovačka policije potvrdila je da su tri muškarca uhićena nakon fizičkog sukoba ispred restorana u središtu Dubrovnika u srijedu navečer oko 21 sat, a u kojem je jedna osoba lakše, a jedna teže ozlijeđena.

Masovna tučnjava ispred poznatog dubrovačkog restorana: potukli se sezonski radnici iz Slavonije i domaći mladići, mlatili su se ispred zaprepaštenih turista

U policiji kažu da je u tijeku kriminalističko istraživanje nad uhićenim trojcem, a ispitana su i dva ozlijeđena.

Kad se istraga okonča, slijede optužni prijedlozi, potvrdili su Hini iz dubrovačke policije.

Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić potvrdio je kako je jedna osoba s ozljedama glave primljena u bolnicu, ali je u četvrtak ujutro na vlastiti zahtjev otpuštena kući.

Prema pisanju lokalnih medija, u sukobu su sudjelovala tri Dubrovčanina zaposlena u restoranu i dva Slavonca koja rade na izdavanju kajaka, pri čemu su jednoj osobi slomljeni zubi i rasječeno čelo, a drugoj razredzana ruka.

Navode kako je jedan od napadača od ranije poznat policiji.

Dubrovački vjesnik objavio je video snimljen tijekom intervencije policije nakon nemilog događaja na Pilama.

Na snimci se vide policija, pretučeni mladići te gospodin Vidak, šef tvrtke za koju su mladići radili.

Gospodina Vidaka je zanimalo zašto su privedena samo dvojica napadača, dok treći i dalje radi u restoranu, a policajac mu je odgovorio da on trenutno raspolaže sa dva policijska službenika koji trebaju odvesti dvojicu mladića da im se ukaže liječnička pomoć.

- Ja sam došao osobno, ja ću ih odvesti na hitnu, odgovara Vidak.

Policajac mu na to odgovara da, dok se ne identificiraju ozljede djelatnika, ne zna se ni po kojem se zakonu postupa.

- On ima slomljeno čelo i slomljene zube, govori mu Vidak, što je policajaca silno uzrujalo.

- Gospodine, jeste li vi po profesiji doktor? Jeste li vi po profesiji državni odvjetnik? Jeste li ijedno ovlašteno tijelo koje će konstatirati ozljedu i okarakterizirati kazneno djelo?, govori mu policajac.

Vidak mu na to odgovara da on jeste osoba zdravog razuma.

- Ako ste vi osoba zdravog razuma, onda će vam zdravi razum naložiti da osobi kojoj nisu identificirane tjelesne ozlijede, kao teške ili lake tjelesne ozlijede, da se ne može identificirati o kakvom se djelu radi, objašnjava mu policajac.

Vidak mu na to ponavlja da njegov kolega ima slomljeno čelo i slomljene zube.

Policajac mu odgovara: 'Dok to nije na papiru, on za mene nema ništa'.

- On za mene ima vidljivu tjelesnu ozljedu glave, ali dok to nije kvalificirano od liječnika, on za mene...

Vidak mu na to odgovara da ima dva svjedoka koji će potvrditi da napadač slobodno hoda i radi svoj posao.

Policajac mu zatim ponavlja da nema dovoljno ljudi.

- Kad se, gospodine, meni ispuni uvjet... je li vi mene slušate? Rekao sam vam: slobodno idite gore, odvedite vaše na ukazivanje liječničke pomoći, a onoga trenutka, za sat ili dva, kad vidite da policija po nečemu nije postupila, onda se žalite. Do tada nemojte meni na terenu dirigirati s kakvim ja ljudstvom raspolažem i u kakvu ću se akciju upustiti, odgovorio mu je policajac.