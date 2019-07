Problemi u Dubrovniku usred sezone: čak 30 vozača javnog prijevoznika otišlo na bolovanje! Šuška se da dio njih dok 'boluje' radi za Uber, ali odgovorni šute... Situaciju u zadnji čas spašava Milan Bandić

Ne mogu komentirati glasine da neki rade za Uber dok su na bolovanju. Svi smo odgovorni, pa i oni - kaže povjerenik Sindikata vozača Matija Štrkalj

Gradonačelnici Dubrovnika i Zagreba Mato Franković i Milan Bandić dogovorili su se: na ispomoć stiže 12 vozača zagrebačkoga gradskog prijevoznika ZET-a.

Bit će u Dubrovniku puna dva mjeseca kako bi u sezoni odmijenili kolege iz dubrovačkog Libertasa, gdje je trenutačno na bolovanju čak 30 vozača.

Zagrebačkim zetovcima od 1. kolovoza, kad preuzimaju dužnost, bit će osiguran smještaj u preuređenom, ali još neuseljenom prostoru Državnog arhiva u bivšoj vojarni, te topli obroci u restoranu hotela "Gruž".

Dolasku ispomoći prethodila je odluka uprave Libertasa da se zbog manjka kadra vikendom i blagdanima reducira dio gradskih linija, što je naišlo na negodovanje građana, posebice starijih koji su i najveći korisnici usluga javnog prijevoza.

Tako su od prošlog tjedna subotom, nedjeljom i blagdanom s Pila reducirane linije 1c i express za Mokošicu te linija 2 prema Gorici, 2a ka Glavici Babina kuka i Solitudu i 3a prema Nuncijati. Reducirani su polasci linije 5 od Neptuna do Viktorije, te jutarnji polasci linije 7 od Kolodvora do Babina kuka. Linije 2, 5 i 7 ne voze do bolnice, dok linija 17 za Bosanku zadnji polazak ima u 21.30 sati! Od 22. srpnja ne prometuje ni panoramski cabrio bus Libertasa.

Deset posto

Direktor Libetasa Dubrovnik d.o.o. Ante Vojvodić ne želi ulaziti u opravdanost bolovanja, no ipak primjećuje:

– Kad su neki vozači izražavali nezadovoljstvo malim plaćama, opterećenošću, pomanjkanjem ljudi i slično, Sindikat vozača je u razgovorima otvoreno govorio da će ljudi ići na bolovanja jer ne mogu izdržati postojeći ritam rada. Ne možemo sa sigurnošću reći da se to uistinu i dogodilo. Uz bolovanja, četiri vozača su na rodiljnom dopustu, a od 1. kolovoza na taj dopust odlazi još jedan vozač. Iz svega je jasno da imamo manjak vozača te smo kratkotrajno dio linija ukinuli – istaknuo je direktor Vojvodić.

Zbog povećanog obujma posla naknadno je odobren i dodatak na plaću tijekom sezone, a iz dvaju sindikata Libertasa ističu:

– Uvijek je 10 posto ljudi u Libertasu na bolovanju. Dio je stvarno bolestan, što je umnogome posljedica prevelikog rada, umora i odgovornosti na poslu. Ne znam tko radi u fušu, ali donose liječničko uvjerenje i valja vjerovati da je istinito. Poručujem upravi tvrtke da se zamisle zašto je ovo ljeto tako mnogo vozača na bolovanju? Ne mogu komentirati glasine da neki rade za Uber dok su na bolovanju. Svi smo odgovorni, pa i oni – kaže povjerenik Sindikata vozača Matija Štrkalj, dok povjerenik Samostalnog sindikata komunalnih djelatnika Baldo Kovačević naglašava:

– Nisam liječnik ni istražitelj, niti su bolovanja stvar našeg sindikata koji uredno prati i financijski pomaže sve članove na bolničkom liječenju i dužem bolovanju. Prema liječničkim potvrdama za njih jamčimo da bolovanja nisu odraz bunta ili fuša, nego stvarne bolesti. Danas nije lako voziti u gradskom prijevozu: vozač mora biti priseban, paziti na putnike, novac i ostale sudionike u prometu, na kraju i na sam autobus. Ima li bunta morate pitati upravu ili korisnike bolovanja, a kako tko daje i koristi bolovanje ipak je pitanje za druge institucije – kaže sindikalni povjerenik.