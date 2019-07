#porat #poratbisevo #bisevo #komizavis #komizabay #komiza #croatiafulloflife #croatia #cro #hrvatska #adriaticsea #jadranskomore #beach #beautiful #beautifulviews #beauty #bay #summer #travel #vis #visisland #islandofvis

A post shared by ivano123 (@soivan123) on Jun 21, 2017 at 2:00pm PDT