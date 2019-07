Turkish Airlines: Naš zrakoplov nije u Dubrovnik sletio s otvorenim vratima prtljažnog prostora

TURKISH AIRLINES Inc. Co su po svom opunomoćeniku uputili zahtjev za objavom ispravka informacija, kojeg prenosimo u cijelosti:

"Obraćamo Vam se u ime naše stranke, društva TURKISH AIRLINES Inc. Co., povodom teksta objavljenog u digitalnom obliku na web stranici www.slobodnadalmacija.hr 7. lipnja 2019. u 12:10 sati pod naslovom „Incident na letu iznad Dubrovnika: posada prijavila problem na hidrauličnom sustavu podvozja, avion sletio s otvorenim vratima"

Poštujući pravo čitatelja da budu točno i potpuno obavješteni, ovime Vam na temelju članaka 40. do 42. Zakona o medijima (Narodne novine broj 59/2004, 84/2011, 81/2013; dalje: Zakon o medijima") u ime društva TURKISH AIRLINES Inc. Co. upućujemo zahtjev za objavom ispravka Teksta u kojem su iznesene netočne informacije.

U Tekstu je iznesena netočna tvrdnja da je Airbus A320-232 Turkish Airlinesa na letu iz Istanbula za Dubrovnik sletio s otvorenim vratima prtljažnog prostora.

Stoga ističemo da je 7. lipnja 2019. na TK439 letu iz Istanbula za Dubrovnik zabilježen je „green hydraulics system loss". Niti jedno službeno izvješće pilota ne upućuje na to da su vrata prtljažnog prostora bila otvorena. Podaci o letu analizirani su na temelju AIRMAN te niti jedna indikacija nije pronađena o otvorenim vratima prtljažnog prostora. Zrakoplov nije na bilo koji način preusmjeren te je let sigurno dovršen.

TURKISH AIRLINES Inc. Co., koje po punomoći zastupa Branko Bulat, odvjetnik u odvjetničkom društvu ŠAVORIĆ & PARTNERI d.o.o."