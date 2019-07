Tuga u Dolini Neretve nakon smrti dvojice pomoraca: jedan je prošao sva svjetska mora, planirao je u penziju; Drugi je imao tek 31 godinu, iza njega je ostala supruga s bebom...

Dvojica pomoraca iz doline Neretve poginula su u pomorskoj nesreći koja se dogodila u brazilskim teritorijalnim vodama.

Do nesreće je došlo u srijedu kasno poslijepodne na brodu AP "Dubrava" u južnom Atlantiku.

Dvojica Neretvana su poginula, dok su druga dvojica, jedan s Korčule, drugi iz Ukrajine, ozlijeđena.

Pretpostavlja se da su se ugušili otrovnim parama iz tankova koje su čistili, a vlasnik broda, brodarska kompanija Atlantska plovidba, potvrdio je da nije bilo eksplozije na brodu. Zapravo, brod nije ni oštećen pa će neometano nastaviti svoje putovanje.

Poginuli su D.B. (60) iz Metkovića, koji je bio kormilar na bordu, te Đ.V. (31) iz Ploča, I. časnik stroja. Obojica su bila iskusni pomorci i višegodišnji zaposlenici Atlantske plovidbe. Kako doznajemo, Đ.V. je ovo bila prva plovidba na brodu "Dubrava" jer je prije plovio na AP "Jadran".

Preminula dvojica hrvatskih pomoraca ozlijeđena u teškoj nesreći na brodu u Atlantiku; Atlantska plovidba potvrdila tragičnu vijest te otkrila kako je došlo do nesreće

Strašna nesreća na hrvatskom brodu u južnom Atlantiku: dva pomorca ne daju znakove života; Cure prvi detalji tragedije, doznalo se i od kuda su stradali pomorci

More kao život

- Đ.V. je završio Pomorski fakultet u Splitu, nakon čega je počeo ploviti na brodovima Atlantske plovidbe. Imao je još nekoliko ponuda za ukrcaj na stranca, gdje je i zarada bolja, ali on je, eto, ostao vjeran brodu Atlantske plovidbe na kojemu je, nažalost, okončao svoj mladi život - rekli su nam Pločani, vidljivo potreseni ovom tragedijom, koja je još i veća jer je iza stradalog Đ. V. ostala supruga s malom bebom.

- Stvarno je to kruh sa sedam kora. Ljudi se muče i žele zaraditi, ali protiv sudbine se ne može. Njemu je more bilo život, pa za časnika se i školovao - rekla nam je jedna postarija Pločanka koja poznaje obitelj stradalog.

Metković je također u šoku. Društvene mreže užarile su se od komentara. Svi su se do posljednjeg trenutka nadali da je riječ o dezinformaciji i da je njihov sugrađanin D.B. živ. Nažalost, posljednja nada se istopila kada je Atlantska plovidba i službeno priopćila da su poginula dvojica Neretvana.

- D. B. je bio iskusan pomorac. Prošao je sva svjetska mora, a najduže se zadržao baš na brodovima Atlantske plovidbe. More mu je bilo sve. I žena, djeca i obitelj. Živio je za vijađ - komentirali su stanovnici Crnog puta, kvarta na desnoj strani Metkovića gdje je D.B. živio.

- Ovo je strašna tragedija. Ne možemo vjerovati da su dvojica naših Neretvana poginula - komentirali su Neretvani strašnu pomorsku tragediju. I do sada je bilo tragedija, ljudi su ginuli, ali ovako dvojica na istom brodu, to se ne pamti.

Doznajemo da je nesretni D.B. namjeravao uskoro ići u mirovinu i ovo mu je trebao biti zadnji vijađ. No, sudbina je htjela drugačije.

Opasan posao

- Tijekom obavljanja radnih aktivnosti na brodu dubrovačkog brodara Atlantske plovidbe “Dubrava” u brazilskim vodama dogodila se teška nesreća, zbog čega je brod prekinuo komercijalno putovanje i skrenuo radi hitnog pružanja medicinske pomoći prema najbližoj luci Tubarao (Brazil), od koje je u tom trenutku bio udaljen 150 nautičkih milja - priopćila je Atlantska plovidba.

Što je bio točan uzrok nesreće, ne znaju ni u Sindikatu pomoraca. Međutim, Atlantska plovidba demantirala je da je riječ o eksploziji, nego se nesreća dogodila tijekom pranja tanka. To je zapravo rutinska radna aktivnost, ali zbog visokih temperatura stvaraju se plinovi koji mogu biti pogubni - pojasnili su nam iskusni pomorci.

Naime, zbog oslobađanja raznih plinova (ugljični dioksid, dušik, metan, sumpor vodik), tank je trebalo ventilirati, a to se očito nije dogodilo pa su četvorica pomoraca stradala zbog gušenja. No, to su samo nagađanja, a službeni uzrok znat će se nakon provođenja istrage koja je u tijeku.

- I ova nesreća dokaz je koliko je to težak i opasan posao. Tragedija je velika i ne znam što bih vam još rekao - kazao je predsjednik Sindikata pomoraca Neven Melvan.