Dubrovački restorani pred kojima se dosad čekalo u redu sredinom srpnja sablasno prazni; Neki se tješe se da je riječ o novom trendu, drugi upozoravaju: Bit će sve teže

Kao malo kad dosad, u Dubrovniku je uočljiva tzv. srpanjska turistička rupa. I dok se malo tko od Dubrovčana žali na, ipak samo povremene, manje gužve na Stradunu, nemoguće je ne uočiti kako su ugostiteljski objekti prazniji nego je to inače uobičajeno sredinom srpnja.



Da je to tako dokaz su i fotografije koje smo ovog vikenda načinili između 22 i 22.30 sati: brojni su restorani imali više od trećine praznih stolova! To se odnosi i na neke od restorane za koje se doslovce čekalo u redu na slobodno mjesto za stolom.

No, jednako tako, ugostitelji ističu kako je istina da su restorani puniji od 20 do 21 sat. Drugi ugostitelji ukazuje na novi "trend": ovog ljeta večera kreće nešto ranije nego prije, zbog čega gosti ranije i odlaze.

Tu pojavu tumače dolaskom većeg broja mlađih gostiju koji nakon rane večere odvajaju više vremena za noćni provod po kafićima, noćnim barovima ili klubovima.

"Teško možemo konkurirati"

Restoran "Poklisar" bivšeg predsjednika Ceha ugostitelja Stjepana Perića skoro je jednako pun kao lani, a vlasnik ističe:

- Zbog povratka Grčke i Turske opravdano smo očekivali težu turističku sezonu nego lani. Te zemlje imaju znatno niže poreze i teško im možemo konkurirati. Očekujem da će sve dolazeće godine biti sve teže. I u Dubrovniku gosti očekuju doživljaj, a mi im ga ne nudimo. Prošla su vremena kad smo mogli prodavati samo sunce i more.

Pričamo o bogatim gostima koje Grad zaslužuje, ali tvrdim: nema siromašnoga gosta, svi su bogati, a osnovni problem što želimo da nam dođu u lokale, naruče jastoga i neko skupocjeno vino te da u 23 sata odu spavati!

Problem je dublji! Nadam se da ćemo sezonu odraditi na lanjskoj razini, ali se svi moramo otrijezniti!

I aktualna predsjednica Ceha ugostitelja Nikolina Farčić ističe da se turizam dosad događao te ubuduće moramo više usmjeriti energiju na inventivnost i diferencijaciju ponude:

- Svi koji su godinama ulagali u kvalitetu lakše se nose s izazovima sezone koja "zapinje". Nije propala, ali nam je lekcija. Skloni pretjerivanjima i opuštanju došli smo do trenutka kad se konkurentna tržišta oporavljaju, što te zemlje sveobuhvatno podržavaju subvencijama i rasterećenjima.

Nama će se niži nameti dogoditi kad država bude mogla podnijeti, a s obzirom na broj ovisnika o državnom proračunu teško je biti optimističan. Jasno je: ako u nečemu niste najbolji ili barem jako dobri, uspjeh najviše ovisi o brzoj prilagodbi promjenama.

Ugostitelji u čudu

Moramo puno više korigirati ponudu, usluge i cijene te uhvatiti ritam sa zahtjevima promjenjivog tržišta. Pred nama je još puno prilika i ne bih ovu sezonu unaprijed proglasila lošom. Jer, ako su se dosad nadležni referirali na uspješne brojke u sezoni kao na rezultat svog rada, onda bi se na isti način trebali referirati i prema lošijim brojkama. Svatko nosi i treba preuzeti svoj dio odgovornosti.

Vlasnica restorana Paparazzo Ema Čelik kaže da su svi ugostitelji u čudu zbog manjka gostiju i polupraznih stolova:

- S obzirom na naše marže i ostale namete, cijene smo maksimalno snizili. No, tvrdim da u usporedbi s drugim destinacijama Dubrovnik uopće nije skup i cijene nisu razlog slabije popunjenosti stolova.