Hrpe 'šuta' i dasaka, 'poljski zahodi' iz kojih se na plus 40 šire ubojiti mirisi - kako je moguće da ovako izgledaju neke ulice jednog od najljepših i najskupljih gradova na obali?!

I ove godine od 15. lipnja na području Dubrovnika stupila je na snagu privremena zabrana izvođenja građevinskih radova, koja traje do 15. rujna, osim izuzetaka koje je odobrio Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

No i oni kojima je iz opravdanih razloga dozvoljena gradnja tijekom turističke sezone moraju se pridržavati pravila. Tako se betonski radovi na konstrukciji građevine, i to ako se u njezinoj neposrednoj blizini ne nalaze turistički objekti, smiju izvoditi svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 14 sati, a preostali radovi od 8 do 18 sati, s time da je nedjeljom, blagdanom i neradnim danom zabranjeno izvođenje svih radova.

A osim dvadeset gradilišta koja su dobila odobrenje i onih koja su od državnog i javnog interesa, sva ostala moraju mirovati do polovice rujna.

No većina takvih, iako se na njima ne izvode radovi, ne ostavlja takav dojam. Naime, iako su izvođači i investitori bili dužni javne površine koje su koristili kao pristup gradilištu tijekom ljeta vratiti u prvobitno stanje, na mnogima od njih to nije napravljeno.

Neugodni mirisi

Hrpe građevinskog materijala, "poljski zahodi" iz kojih se na plus 40 šire neugodni mirisi, hrpe pijeska, "šuta" i dasaka te armirane mreže i dalje "krase" dubrovačke ulice.

Stoga nas je zanimalo kontroliraju li nadležne gradske službe vraćaju li se javne površine u prvobitno stanje i kako postupaju s onima koji nakon zatvaranja gradilišta ostave neurednu i oštećenu površinu, građevinski materijal, pa čak i građevinske strojeve na njima?

Iz Grada odgovaraju da služba komunalnog redarstva redovito provodi nadzor javnih površina nakon završetka radova i nakon utvrđivanja nepravilnosti komunalni redari će izdati Rješenje za vraćanje površine u prvobitno stanje.