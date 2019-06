Jambo ogorčen na laureate: Ostavili djecu bez zdravstvene skrbi pa dobili nagradu grada!? To je smiješno!

Odluka o laureatima, dobitnicima javnih priznanja grada Metkovića, koja se dodjeljuju u povodu blagdana svetog Ilije i Dana grada i ove je godine izazvala prijepore u Gradskom vijeću.

Problem je nastao kada je odbor za javna priznanja gradskim vijećnicima predložio liječnike dr. Rasemu Bubicu i dr. Vladu Krmeka za nagradu grada zbog njihova doprinosa zdravstvenoj zaštiti djece na području grada Metkovića. Iako je većina vijećnika odlučila da se pedijatrima koji 1. srpnja odlaze u mirovinu dodijele nagrade grada Metkovića, nezavisni vijećnik Stipe Gabrić Jambo glasovao je protiv ove odluke, što je kasnije iscrpno i obrazložio.

Ostali bez skrbi

On smatra da pedijatri nisu zaslužili nagradu grada Metkovića jer njihovim odlaskom u mirovinu više od 2600 djece ostaje bez odgovarajuće liječničke skrbi. Jambo smatra sa su pedijatri Bubica i Krmek trebali poštivati dogovor s Domom zdravlja u Metkoviću, koji im je produžio koncesiju za obavljanje liječničke djelatnosti do povratka dviju mladih pedijatrica sa specijalizacije, najkasnije do proljeća iduće godine. I premda su pedijatri podnijeli zahtjeve za produženje ugovora, a upravno vijeće Doma zdravlja im tome udovoljilo, oni su se predomislili i odustali od nastavka rada te se njihove ordinacije zatvaraju zadnjeg dana lipnja.

Ovo je za Stipu Gabrića Jambu bio dovoljan razlog da se usprotivi dodjeli nagrada grada spomenutim pedijatrima a u njihovom naprasnom odlasku u mirovinu on vidi direktan udar na aktualnu gradsku vlast Metkovića i ravnatelja Doma zdravlja Mihovila Štimca.

- Pedijatri su djecu ostavili bez zdravstvene zaštite a mi im dajemo nagradu grada. Pa to je smiješno. Od 1. srpnja 2602 djece ostaje bez pedijatrijske skrbi. Sve je to u skladu sa zakonom, ali nije u skladu s moralnom obavezom prema svojim pacijentima. Pa ako su već tako naprasito odlučili otići i ostaviti tu djecu, onda im grad ne treba davati nagradu za to. Doktor koji ima osobine za nagraditi sigurno ne bi ostavio toliko djece bez skrbi i sigurno bi sačekao nekoliko mjeseci dok se vrate specijalizanti - rezolutan je Jambo.

'Namjerno su raskinuli ugovore'

Ističući zatim razloge zbog kojih pedijatri dr. Rasema Bubica i dr. Vlado Krmek ne bi trebali biti gradski laureati, Jambo je ustvrdio da su svi oni koji su glasovali za njih glasovali protiv 2600 djece koja zbog njihova odlaska neće imati odgovarajuću liječničku skrb do travnja 2020. godine, kada se vraćaju liječnice sa specijalizacije pedijatrije.

- Dr. Bubicu je predložila jedna odvjetnica, a dr. Krmeka je predložila skupina građana, iako nisu htjeli produžiti rad još nekoliko mjeseci a imali su koncesije. Ravnatelj Doma zdravlja im je koncesiju produžio do kraja studenoga i, zamislite slučajnosti, gospoda su se dogovorila da oboje idu u mirovinu 1. srpnja. I sada, umjesto da dobiju ukor, za takvo ponašanje od Gradskog vijeća mi im dajemo nagradu grada - ogorčen je Jambo, koji naglašava da je budućnost grada na djeci.

- Oni su namjerno raskinuli ugovore i više ne žele raditi. Što će biti ako se dogodi, ne daj Bože, neki novi tragičan slučaj ili ako se dogodi kakva epidemija. Tko će liječiti djecu - pita se Jambo, koji podsjeća da su pedijatri u koncesiji imali veću plaću od premijera Plenkovića. Naime, imali su oko pedeset tisuća kuna bruto i sigurno im je nakon svih troškova ostalo neto 25 tisuća kuna. To je itekako dobra plaća - rekao je.

Danas se ljudi bore da opstanu raditi, a oni to ne žele. To je udar na Dom zdravlja, grad Metković i pet tisuća roditelja čija djeca neće imati odgovarajući liječničku skrb.