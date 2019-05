Nekada je Jambo bio glavna faca u dolini Neretve, a sada umirovljeničke dane provodi na plantažama i u igri s unučicama: 'Mislio sam da mi nitko ništa ne može, ali još ima uja u svići'

Svakodnevno sam u polju, ustajem rano, liježem kasno. Trenutačno prorjeđujemo breskve i nektarine. Ja sam jedini u dolini Neretve koji proizvodi ove dvije vrste voća. Ova godina je za breskvu bila iznimno povoljna, ali zato nije za jagodu, a i proizvodnja mandarina je došla za ništaVjerujem u premijera Plenkovića. On je pravi čovjek na pravome mjestu, a mostovcima poručujem da su ih građani pročitali. Predlažem im da se voze biciklom ili autobusom po Hrvatskoj, a ne u audiju od tristo konja

Premda je službeno umirovljenik, Stipe Gabrić Jambo ne miruje. Obrađuje zemlju, bavi se stočarstvom, bere jagode, svakodnevno radi na plantažama mandarina. Slobodno vrijeme provodi igrajući se sa svojim unučicama na koje je jako ponosan.

Gdje je i što danas radi Stipe Gabrić Jambo, nekadašnji gradonačelnik Metkovića u čak četiri mandata - pitamo ga na početku razgovora.

- Svakodnevno sam u polju, ustajem rano, liježem kasno. Tamo me uvijek možete naći. Trenutačno prorjeđujemo breskve i nektarine. Ja sam jedini u dolini Neretve koji proizvodi ove dvije vrste voća. Ova godina je za breskvu bila iznimno povoljna. Svaki cvijet se oplodio pa sada prorjeđujemo da plodovi ne budu presitni. Obrao sam i jagode, ali je za jagodu loša godina. Bilo je puno vlage i kiše pa smo se borili s truleži. A i cijena jagoda je loša jer je našu jagodu uništila konkurencija iz Grčke i Španjolske.

Proizvodite jagode, ali ipak su mandarine glavne?

- Tako je. Ja sam najveći proizvođač mandarina u Neretvi i na to sam ponosan. Lani sam izvagao više od tisuću tona mandarina i siguran sam da će ih ove jeseni biti još i više. Ljudi govore da u proizvodnji mandarina nema puno posla. To vam nije istina jer smo do sada imali osam poljoprivrednih operacija od gnojidbe i obrade zemlje pa do zaštite mandarina. Svakako je to puno posla, ali je, nažalost, i proizvodnja mandarina posljednjih godina došla za ništa.

Sjećamo se da je prošle jeseni bilo problema s prodajom mandarina. Mislite li da će biti bolje?

- Prije su Neretvi tepali da je hrvatska Kalifornija. Sada je ona daleko od Kalifornije. Žalosno je da ljudi koji imaju četiri, pet hektara mandarina napuštaju proizvodnju i dolaze u Irsku konobariti. Puno je mladih otišlo i ako se nešto bitno ne promijeni, otići će ih još i više i Neretva će ostati pusta zemlja.

Da ste u poziciji, što biste promijenili da proizvođačima mandarina bude bolje?

- Čuo sam se s ministrom Tolušićem i zatražio sastanak na temu mandarina, što je ministar i prihvatio. Treba ići u Zagreb razgovarati. I gradonačelnik Metkovića i ostali neretvanski gradonačelnici. Neretva je najsjevernija točka gdje se uzgajaju citrusi. Naša mandarina dođe na rod ranije i to trebamo iskoristiti. Tih stotinu tisuća tona uroda država treba zaštititi. Nadam se da će Tolušić to prepoznati. Evo, već su usvojili prve mjere za mandarinu te su proizvođačima mandarina osigurali 20 milijuna kuna, i to za suzbijanje štetnika sredozemne voćne muhe. Mandarina je brend, ali, nažalost, odnosi Europske unije i Rusije nisu dobri i zbog toga ni krivi ni dužni ispaštaju neretvanski proizvođači mandarina. Siguran sam da će Vlada i ministar Tolušić naći neku zadovoljavajuću mjeru da se pomogne neretvanskoj poljoprivredi i da Neretva postane mjesto doseljavanja, a ne iseljavanja ljudi. Vjerujem u premijera Plenkovića. On je pravi čovjek na pravome mjestu.

Gdje je mjesto Stipe Gabrića Jambe u današnjoj politici?

- U gradu Metkoviću podržavam aktualnu vlast HDZ-a i gradonačelnika, Dalibora Milana. Tako će biti do kraja ovoga mandata. Vijećnik sam i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i podržavam župana Nikolu Dobroslavića. Pomalo nastojim održati kontakte s ljudima iz politike i javnog života. Pripremam se za ove EU izbore, dogodine za parlamentarne, pa u konačnici i za dvije godine za lokalne.

Znači da političkom angažmanu niste rekli zbogom?

- Rekao sam puno puta da u mojoj svići ima još dosta ulja. Smatram da ono što sam ja napravio u šesnaest godina na čelu Metkovića neće napraviti niti jedan gradonačelnik koji dođe iza mene za sljedećih 160 godina. Iako je proračun grada Metkovića četiri puta veći nego je bio za moga mandata, ne vide se neki veliki rezultati. Ali dobro, dok se aktualni gradonačelnik Milan uhoda, treba i za to vremena. Osnovno je u politici donositi dobre odluke, jer ako ne donosiš odluke, onda se ne događa ništa.

Moram vam reći da se Metkoviću dolaskom Mosta na vlast dogodila najveća elementarna nepogoda. Kao da je tuča u te četiri godine sve otukla. Ta Mostova lista nije napravila ništa dobro ovom gradu ni njegovim stanovnicima. Jedino su zaposlili svoje rođake, Grmoja je zaposlio svoja tri prva rođaka u tri javna poduzeća. Po tome će ostati zapamćen, to mu je najveći uspjeh.

Na koncu konca, stalno su govorili da će u Metkoviću ostati, a čim im se ukazala prva prilika, otišli su u Zagreb. Najveće političko zlo koje se dogodilo u Hrvatskoj je pojava Mosta i Živog zida.

Vi ste danas nezavisni gradski i županijski vijećnik. Postoji li opcija povratka u HSS ili eventualno učlanjenje u neku drugu stranku ?

- HSS je za mene prošlost. S ovakvim predsjednikom Beljakom, koji stranku vodi u propast, nikada se ne bih vratio. A što se drugih stranaka tiče, nikad ne reci nikad.

Šesnaest ste godina vodili Metković. Da se može vratiti vrijeme, što biste promijenili?

- Promijenio bih odnos prema nekim ljudima. Iznenadio sam se kako su se neki ljudi brzo okrenuli nakon promjene vlasti. Tada sam mislio da mene nitko ne može skinuti. Sada s vremenskim odmakom drugačije gledam na tu situaciju. Nakon Arheološkog muzeja, Staračkog doma kakvog nema na daleko, Prirodoslovnog muzeja, obrane od poplava i mnogih drugih projekata, mislio sam da sam nepobjediv. Ali nije tako bilo. I danas se realiziraju moji projekti. Pa, eto, vidite, ovi kružni tokovi po Metkoviću, sve su to moji projekti. Ja ne žalim ni za čim.

U lošim ste odnosima s Mostom. Često ističete da su vam iz političkih razloga „prišivali“ kaznene prijave.

- Ma, oni sve te prijave protiv mene mogu objesiti mačku o rep. Sve je to šuplja priča bez početka i kraja. Ali njih su građani Hrvatske već pročitali. Predlažem im da se voze biciklom ili autobusom po Hrvatskoj, a ne u audiju od tristo konja.

Stočarstvo je moja ljubav

- Stočarstvo je moja ljubav i moj hobi. Stoku držim zbog povrtlarske i voćarske proizvodnje koju gnojimo stajskim gnojivom bez kojega nema vrhunske poljoprivrede. Eto, nedavno sam imao nezgodu, dogodila nam se bolest bruceloza pa je veterinarska uprava sve životinje, i zdrave i bolesne, eutanazirala. Čim se steknu uvjeti, obnovit ću stado i kupiti visokorasne koze.