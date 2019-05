Dalmaciji prijeti velika zaraza: tisuću potencijalno oboljelih goveda i ovaca luta dolinom Neretve; Vojska će skupljati 'divlju' stoku i spašavati stanovništvo od bruceloze?

Dolini Neretve prijeti velika zaraza: stotine stanovnika od Metkovića do Ploča mogle bi oboljeti od zarazne bruceloze, koja se nedavno pojavila među kozama i govedima na obiteljskoj farmi u Metkoviću.

Veterinari su sanirali to žarište, eutanazirano je 150 koza i nešto goveda, te je kao mjera preventive naložena kontrola stoke krupnog i sitnog zuba u krugu od deset kilometara, dakle od granice s BiH do Komina. I tu dolazimo do nerješivog problema koji bi Neretvane mogao stajati zdravlja.

Više od tisuću goveda i ovaca bez ikakva nadzora luta općinom Kula Norinska. Nad tim životinjama nitko nema nadzor. Iako je Uprava za veterinarstvo naložila da im se izvadi krv kako bi ih se testiralo na brucelozu, to je u ovakvim uvjetima nemoguće. Možda je polovina stada zaražena, ali to nitko ne može sa sigurnošću utvrditi.

Svađe i tučnjave

Ta "divlja" goveda i ovce poljoprivrednicima čine milijunske štete, uništavaju usjeve i plantaže mandarina. Veliki su problem i Općini Kula Norinska, koja o svojem trošku mora zbrinjavati lešine životinja, a u posljednje su vrijeme – s obzirom na brucelozu – i javnozdravstveni problem.

Ako mislite da životinje nemaju vlasnika, grdno se varate. Vlasnik je Dragan Bezer, koji tvrdi da je nemoćan i da životinje slobodno tumaraju u krugu od desetak kilometara.

Bezer je došao u središte pozornosti kad se sukobio s braniteljima iz Kule Norinske: oni su htjeli obrađivati zemlju na predjelu Luke, koji teritorijalno pripada Opuzenu. Svađe i tučnjave trajale su godinama, branitelji i stvarni vlasnici parcela na tom području sadili su povrće i voće, no sve bi to za jednu noć znale uništiti Bezerove krave i ovce.

Sudski sporovi završavali su u korist poljoprivrednika, no Bezer im nikada nije nadoknadio štetu jer nema novca ni računa koji bi se moglo ovršiti, ali navodno prima državne poticaje za ekstenzivan uzgoj goveda, za koje on sam tvrdi da im ni broja ne zna.

No, bruceloza je puno ozbiljniji problem jer bi veliko stado iz Luka moglo biti dodatni izvor zaraze za širenje bruceloze Dalmacijom. Ali tko će utvrditi jesu li goveda i ovce zaraženi? Bezer kaže da nikome ništa ne zabranjuje. Neka veterinari pohvataju stoku i izvade im krv za testiranje.

O tome ima i zanimljivu teoriju. Po njegovim riječima, za to bi se trebala pobrinuti država jer on ne može skupiti lutajuće životinje.

– Ja sam nemoćan. Meni je u interesu da se utvrdi da su životinje zdrave pa da ih mogu prodavati. Ovako nemam ništa, potpuno sam upropašten. Od 2016. ni jedno grlo stoke nisam prodao jer im od tada ne mogu vaditi krv kako bi se utvrdilo jesu li zdrava. Zato mi je zabranjena prodaja. A životinje se razmnožavaju sve više i više. Ni broja im ne znam – rekao nam je.

Kolektivna eutanazija

Ističe da životinje ne mogu pasti u Lukama jer su neki branitelji zaposjeli zemlju koju je on koristio za ispašu. Zato krave i ovce traže hranu okolo... Dogovorio je da dio stoke prebaci u Rogotin na 60 hektara prostora, ali to je neizvedivo jer se stoka ne može transportirati budući da nije testirana.

– Ja ne znam što se ovdje događa – ogorčen je Bezer.

Kako će se testirati sva ta stoka, pitali smo u Veterinarskoj stanici Likomed iz Brnaza, koja ima sklopljen ugovor s Upravom za veterinarstvo za postupanje u ovakvim situacijama – eutanaziranje i testiranje živih životinja. Međutim, nisu željeli davati nikakve izjave i komentare te su nas uputili na Ministarstvo poljoprivrede.

Ipak, tamo smo neslužbeno doznali da se situacija neće prepustiti slučaju. Naime, ovlašteni veterinarski inspektor već je navodno izdao rješenje kojim se Bezeru naređuje da svu svoju stoku sitnog i krupnog zuba skupi na jedno mjesto kako bi se mogao uzeti uzorak krvi za test na brucelozu.

Ako se on ogluši, na teren izlazi veterinarski inspektor s čitavom ekipom, moguće i vojskom, koji će skupljati stoku po predjelu Luke i okolnim brdima. Nakon toga će kompletno stado biti eutanazirano, dakle, neće se provoditi pojedinačne analize krvi životinja, nego će se smatrati da je riječ o zarazi i postupit će se po Pravilniku o sprječavanju zarazne bolesti bruceloze.

Upaljeni testisi Veterinar Zoran Juginović, stručnjak za zoonoze, bolesti koje pogađaju životinje i ljude, ističe da je bruceloza opasna, posebno za muškarce, kojima prouzroči tešku upalu testisa. Do sada Hrvatska nije imala bruceloze, ali ta je bolest bila raširena u BiH. U kontaktu s domaćim životinjama mogu oboljeti divlje životinje, koje ne poznaju granice pa se bolest lako može proširiti.

Bez registra nema poticaja U Ministarstvu poljoprivrede naglašavaju da Dragan Bezer nije mogao biti korisnik poticaja ako stoka nije upisana u jedinstveni registar domaćih životinja. Moguće je da je on ostvario poticaje za neke krave, ali većina njegove stoke nije nigdje evidentirana.