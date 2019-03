Nadogradnja apartmana posvađala otočane: Rekli su mi da će to biti kuća za stanovanje, a onda su promijenili plan. Zatvaraju nam pogled, a konzervatori zatvaraju oči!

Korčulani su bijesni zbog nadogradnje postojeće jednokatnice u starom gradu, koja će se za nekoliko mjeseci pretvoriti u apartmane, dio će stanara ostati u potpunom mraku, a jednom od susjeda izgradit će se belveder tik uz prozor malodobnog sina, zbog čega su pokrenuli postupak na Upravnom sudu u Splitu.



Detalje su nam ispričali Alen Depolo i Nada Šulentić, stanari starogradske jezgre u Korčuli, koji već mjesecima u šoku i nevjerici prate rekonstrukciju postojeće jednokatnice, čestice zgrade 99/2 K.O. Korčula u Ulici sv. Barbare, investitorice i vlasnice Vesne Šeparović Brkičić.

Radovi su počeli prije Nove godine, a nadogradnja nadozida i četiri krovne kućice, odnosno belvedera, Nadi će u potpunosti prekinuti jedini dovod sunčevog svjetla u kuhinju i dnevni boravak, dok će Alen izgubiti svjetlo na oba prozora te će jedan od belvedera biti izgrađen odmah uz prozor njegovog sina koji u svojoj sobi uči, igra se i uživa u privatnosti. Alen ističe da nije očekivao ovakav razvoj situacije, nemaju želje napakostiti investitorima s kojima su bili u dobrim odnosima, već se pokušavaju izboriti za svoja prava.

"Napravio sve u dogovoru"

– Prije dvije godine odlučujem u prizemlju svoje kuće napraviti apartman te izbaciti jedinicu klime na svoju fasadu, ali i u dvorište investitora. To je jedino mjesto na kojem se mogu izbaciti jedinice klime, na fasadi investitora već su bile postavljene dvije. Napravio sam sve u dogovoru s njima, oni su dali suglasnost i odredili gdje ću postaviti jedinicu, i to vjerojatno jer su već tada znali gdje će izgraditi belvedere. Sin investitorice mi je tom prilikom spomenuo da će uskoro renovirati kuću, ali nisam mogao zamisliti kako će to izgledati.

Rekao mi je da će to biti kuća za stanovanje, danas doznajemo da će izgraditi šest apartmana za iznajmljivanje. U prvom nacrtu koji sam dobio od sina gospođe Šeparović Brkičić vidio sam ankere, odnosno sidra koja su trebala biti zabijena u moju fasadu 60 cm kako bi napravili terasu, rekao sam mu da me je mogao nazvati i dogovoriti se sa mnom, na što mi je on odgovorio da je prema projektantici Zvjezdani Tolj to bilo idealno rješenje.

Nazvao sam gospođu Tolj, pitao sam je kako može raditi protiv načela svoje struke, a ona mi je odgovorila da sam s investitorom u dobrosusjedskim odnosima i da to neće puno narušiti moju fasadu. Pitam se kako je moguće napraviti projekt bez prethodne suglasnosti susjeda i da projektant ne iziđe na teren? – pita se Alen.

Investitori imaju sve potrebne dozvole. Ako želite renovirati nekretninu u starome gradu, prvo ćete platiti usluge arhitekta, u ovom slučaju firme "Arhita" d.o.o. iz Dubrovnika, koji će izraditi glavni projekt u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji te s drugim propisima i zakonima u skladu s Prostornim planom Grada Korčule koji je na snazi za predmetno područje. Nakon toga zatražit ćete građevinsku dozvolu, uz potvrdu na Glavni projekt i blagoslov konzervatora, čija je riječ presudna u starogradskoj jezgri.

"Glavni je projekt mijenjan"

Kako doznajemo od Alena i Nade, glavni je projekt mijenjan, no potvrda konzervatora je i dalje važeća. Žalili su se na širenje terase i zabijanje sidra u fasadu, na pretvaranje postojećih prozora u vrata, otvaranje vrata gdje u prošlosti nikad nisu bila, zatvaranja postojećih prozora, izgradnju nadozida i četiri belvedera, a susjedi navode da je i čestica zgrade bila pogrešno upisana u nacrt.

Pritužbe podnosi i Grad Korčula, kako je vidljivo iz službenog očitovanja na Glavni projekt, koji je poslan Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava u Korčuli u prosincu 2017. godine. Grad Korčula zahtijeva da se ukine izlaz na terasu na prvom katu, da krovne kućice, odnosno belvederi prema istoku nemaju otvor, te da natkriveni ulaz s istoka, neposredno uz susjedne zgrade, treba ostaviti u postojećim gabaritima i bez nadogradnje. Neke su žalbe prihvaćene te su izvršene izmjene projekta, no većina ih je odbijena Rješenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, zbog čega su Alen i Nada u siječnju pokrenuli tužbu Upravnom sudu u Splitu.

Kako neslužbeno doznajemo od Korčulana, investitori navodno imaju sličnih problema sa susjedima i na drugoj lokaciji na kojoj se nalazi njihov ugostiteljski objekt, što smo i pitali investitoricu Vesnu Šeparović Brkičić, koja poručuje:

– Obnavljam vlastitu rodnu kuću sa svim urednim dozvolama. U predmetnom slučaju su protivno navodima susjeda Depola poštovane sve pravne uzance i sva zakonska procedura te su žalbe procesuirane od ovlaštenih službi, a sami radovi se izvode prema valjanoj građevinskoj dozvoli – poručuje Vesna Šeparović Brkičić.

Konzervatori: Sve štima Iz Konzervatorskog odjela kažu da je ponovljenim postupkom utvrđeno da izmjene i korekcije, uvjetovane od Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju, ispostava Korčula, ni na koji način u bitnome ne utječu na prethodno izdanu potvrdu, da će radovi opisani projektom biti izvedeni u skladu sa Zakonom o zaštiti očuvanja kulturnih dobara te da se može udovoljiti zahtjevu investitora za ponovljenim izdavanjem potvrde. Pročelnica Žana Baća kaže da će se usklađenost radova s odobrenom projektnom dokumentacijom, temeljem službene dužnosti i ostalih navoda utvrditi stručnim očevidom djelatnika Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Međutim, djelatnici stručnim očevidom ipak nisu uočili da su radovi duže vrijeme izvođeni bez zaštitne skele, kako nam navodi Alen, koja je postavljena tek krajem veljače, nakon njegovih objava na društvenim mrežama.