Školjkari ogorčeni i uznemireni: Ma kakvi supervirusi i superbakterije, toga je vazda bilo i bit će! To mogu djeca donijeti iz škole ili vrtića

- Ma kakvi virusi.... Toga je vazda bilo i bit će. Nekome naškodi jedna kamenica, a nekome neće naškoditi i da ih pojede deset komada. Stonske kamenice su zdrave.

Svaki dan ih jedemo i nikome na Pelješecu ništa se nije dogodilo. Ne znam koji su to ljudi imali trovanje i probavne smetnje od ove naše kamenice - tim su nas riječima dočekali stonski školjkari, vidljivo uzrujani i uznemireni jer njihove školjke s pojedinih uzgojnih polja nisu za jelo.

Točnije, zaražene su norovirusom koji može izazvati crijevne tegobe, proljev i povraćanje, jer su sadržaji septičkih jama dospjeli u more Malostonskog zaljeva.

I to nam je uspjelo, ugrozili smo malostonsku kamenicu; Stručnjaci bijesni: 'Školjke smo pretvorili u prave bakterijske bombe, sramota, sami sebe smo zas***i!'

Potvrdila je to veterinarska inspekcija na tri od pet kontrolnih točaka, s kojih su analizirani uzorci kamenica. Virus je detektiran u uzgojnim poljima od Hodilja do Bistrine, Maloga Stona, Soca, Banje i Kuta, pa su navedene zone stavljene pod zabranu prometa školjaka za javnu potrošnju.

Zona "Brijesta" udovoljava uvjetima za javnu potrošnju, kao i uvala Brijesta, Bjejevica, Blaževo, Sutvid i Usko. Drugim riječima, školjke iz njih mogu se neometano konzumirati na isti način kao i do sada. Izravno izvađene iz mora, poškropljene kojom kapljom limunova soka ili pak bez njega.

A školjke iz „zaraženih uzgojnih polja mogu se jesti nakon termičke obrade, kuhanja, prženja ili pečenja. Ipak, radi sigurnosti zdravlja brojnih ljubitelja kamenica, koji uz blagdan svetog Josipa, kada je kamenica najpunija i najsočnija, pohrle u Mali Ston na degustaciju ove delicije, ovogodišnja festa od kamenica je otkazana.

Nije to baš najbolje sjelo stonskim školjkarima, ali, eto, tako su odlučili organizatori, Općina i Turistička zajednica pa se odluka mora poštovati. Zapravo, neće biti javne degustacije kamenica kao dosadašnjih godina, nego će restorani sve organizirati u svom prostoru i naravno odgovarati za zdravstvenu ispravnost kamenica i sigurnost svojih gostiju, kojih će po svoj prilici biti manje negoli prijašnjih godina.

- Ma, ljudi moji, ovo je masovna histerija koja se oko kamenica stvorila u javnosti. To nikako nije u redu. Sličnih situacija je bilo i sedamdesetih i osamdesetih godina. Tada, kao ni sada, nitko se nije otrovao niti je umro jedući kamenice - ogorčen je sedamdeset dvogodišnji školjkar Antun Pavlović, koji se čitav život bavi školjkama.

On smatra da je školjkarima učinjena prevelika šteta koja se mjeri stotinama tisuća kuna.

- Nije trebalo otkazivati festu od kamenica. To je veliki dan za nas školjkare. Zna se u kojim dijelovima Malostonskog zaljeva je otkriven taj nesretni norovirus i tu školjke ne treba vaditi. Ostala polja su zdrava - govori nam Pavlović.

On nije zadovoljan s Institutom za oceanografiju i ribarstvo u Dubrovniku. Kažu da su trebali ustrajati i biti uporni pa da se Ston i okolna naselja spoje na kanalizacijski sustav Neum - Mljetski kanal. Da je to učinjeno 1983. godine, danas ne bi imali ovaj problem. Nijedno naselje iz Malostonskog zaljeva od tada do danas nije se spojilo na ovu kanalizaciju iako u nekim naseljima već ima izgrađen sustav odvodnje - kaže nam Pavlović, naglašavajući da je ovdje riječ o ekološkom incidentu koji se može riješiti bez velike pompe u javnosti.

- A i ova situacija i histerija oko kamenica mi nikako nisu jasne. Prije je Mali Ston imao preko 200 obitelji. I svi su ovdje živjeli i broke (noćne posude) iznosili i bacali u more. Svako jutro. I nitko nije obolio od norovirusa i nije bilo zagađenja, a sada ima pet-šest obitelji pa ne mogu njihove septičke jame more zagaditi - rezolutan je Pavlović.

Problem s norovirusom u Malostonskom zaljevu posljedica je dugotrajnog kišnog razdoblja i ispiranja sadržaja septičkih jama u more. Stonski školjkari s kojima smo razgovarali smatraju da će se virus isprati i nadaju se da je njegova koncentracija u ovom trenutku znatno manja negoli je to bilo prije mjesec dana kada su zabilježena prva onečišćenja.

Kamenice jede i Vedran Kunica, proizvođač kamenica iz Zamasline, koji je ujedno i voditelj projekta zaštite malostonske kamenice.

- Histeriji nema mjesta. Sve ono što se nalazi u kamenicama, taj norovirus, može se dobiti i ako dobro ne operete ruke. Mogu ga djeca u kuću donijeti iz škole ili vrtića. Nisu to nikakve superbakterije ili supervirusi. Ja jedem kamenice i nemam nikakvih problema, ali možda će netko tko je manje otporan ili nenaviknut na kamenice imati nekih probavnih tegoba - kazao je Kunica.

- Mi smo do sada, za razliku od drugih zemlja u kojima se uzgajaju kamenice, imali takav luksuz da smo kamenicu jelu odmah izvađenu iz mora i to bogatstvo moramo sačuvati - kazao je Kunica.

Većina proizvodnih područja kamenica u Europi je definirana kao B zona, što znači da se školjkaši ne mogu jesti direktno iz mora. I to je kod njih stalno tako, dok se Malostonski zaljev do sada tretirao kao A zona i kamenica se jela čim se izvadi iz mora. No, to će se očito morati promijeniti barem dok se ne iščisti norovirus iz Malostonskog zaljeva.

U ovakvim situacijama proizvođači kamenice stavljaju u takozvane purifikacijske objekte, gdje se pomoću specijalnih UV lampi ubijaju patogeni organizmi u školjkama. No, to u Malostonskom zaljevu do sada nije bila potreba, pa ovdašnji školjkari nisu ni ulagali u ovakve tehnologije koje nisu nepoznanica u europskim zemljama. Međutim, ako slična onečišćenja školjaka zaredaju, malostonski školjkari bit će prisiljeni ulagati u ovakve nove tehnologije, što će im nesumnjivo povećati troškove proizvodnje.