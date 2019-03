I to nam je uspjelo, ugrozili smo malostonsku kamenicu; Stručnjaci bijesni: 'Školjke smo pretvorili u prave bakterijske bombe, sramota, sami sebe smo zas***i!'

Od Dana malostonske kamenice, gurmanske feste na otvorenom koju je lani u ovo doba posjetio premijer Andrej Plenković sa svitom, ove godine neće biti ništa. Nakon što je nalaz Veterinarske inspekcije utvrdio prisutnost norovirusa u tri od ukupno pet kontrolnih točaka u uzgajalištima školjaka na Pelješcu, počelo se razmišljati o otkazivanju ovogodišnjeg izdanja Dana malostonske kamenice. Na kraju je manifestacija i povučena s rive.

– U sklopu obilježavanja feste sv. Josipa i Dana malostonske kamenice u organizaciji Turističke zajednice općine Ston, Općine Ston i Udruge Stonski školjkari, planirani dio pučke feste u subotu, 16. ožujka, na rivi u Malom Stonu, preventive radi, ove godine je otkazan – potvrđeno je iz TZO-a Ston.

– Na dijelu akvatorija Malostonskog zaljeva, oko 30 posto, redovnim uzimanjem uzoraka kvalitete morske vode i školjkaša, utvrđena je prisutnost norovirusa. Imajući na umu eventualne zdravstvene tegobe koje bi mogle nastati konzumacijom termički neobrađenih školjaka, donesena je zajednička odluka organizatora da se dio manifestacije otkazuje – poručili su organizatori.

Da će tradicionalna degustacija uz blagdan svetog Josipa ove godine na rivi izostati, potvrdio je i načelnik Stona Vedran Antunica. Otkrio je, međutim, kako će restorani taj dan prodavati i posluživati kamenice.

Zaražene zone

Podsjetimo, veterinarska inspekcija potvrdila je norovirus u tri od pet kontrolnih točaka. Virus se još zadržava u zonama od Hodilja do Bistrine, Maloga Stona, Soca, Banje i Kuta, zato su navedene zone i dalje pod zabranom prometa školjaka za javnu potrošnju. Zona "Brijesta" udovoljava uvjetima za javnu potrošnju, kao i uvala Brijesta, Bjejevica, Blaževo, Sutvid i Usko.

Što je dovelo do djelomične zaraze malostonske Ostree edulis, pitali smo višeg znanstvenog savjetnika u Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku Vladu Onofrija, koji novonastalu situaciju s kamenicama u Malostonskom zaljevu povezuje s neriješenom fekalnom odvodnjom.

– Neum je sredio kanalizaciju još 1984. godine. U to doba je BiH potrošila pet milijuna dolara na taj projekt. Hrvatska je bila obvezna priključiti se na kanalizacijski sustav, nije napravila ništa i to je osnovni problem. Prošle godine je uređen kanalizacijski sustav u Malom Stonu, a je li sve spojeno na taj glavni sustav, nisam siguran.

U svim kućama su septičke jame, što možda nije bio problem kad je bilo nekoliko obiteljskih kuća, no danas su tu apartmani, puno ljudi. Septičke jame taj pritisak ne mogu izdržati i to negdje mora izići vani. To vam je to. Mi smo sami sebe "zasrali". To je, naravno, uzrok, fekalije, sve je to s kopna – poručuje uzrujani Onofri koji tvrdi kako će situacija biti još gora kad se na lokaciji Lučino razdolje izgradi županijski Centar za gospodarenje otpadom.

Važnost prevencije

Na pitanje kako prevenirati zarazu norovirusom, Onofri kaže:

– Stalna kontrola mora biti prisutna. Kad se utvrdi da nema rizika, onda će školjke biti puštene u promet, a kad budu prisutni virusi, onda školjke neće biti u prometu. Tako vam je vani u Francuskoj. Mi imamo čisto more prve kategorije i mi ćemo sada raditi purifikatore za školjke. Sramota! Što drugo reći... – komentira Onofri. Objašnjava kako virus u moru može biti prisutan 20 dana, a ako uđe u živo tkivo školjke, onda i više.

– Morate znati da jedna bakterija u moru znači da je koncentracija u školjci 20 puta veća. To su bakterijske bombe, vrlo ozbiljna stvar. Ne treba se igrati s time i ne treba jesti kamenicu dok je tako. Žao mi je proizvođača, ugostitelja, ljude koji vole kamenice, ali tako je.

Ako je sada ovo u proljeće, što će biti ovo ljeto? Uvozit ćemo one ispurificirane kamenice francuske, ne znam koje, možda japanske. Upropaštavamo svjetski brend koji imamo u Hrvatskoj, županiji, Dubrovniku, u Stonu – poručuje Onofri.