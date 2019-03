Dubrovnik dobiva najskuplji javni zahod u državi: kvadrat će koštati gotovo 9000 eura i smjestit će se povijesnoj jezgri! Evo kada bi trebao biti otvoren

Broj posjetitelja koji dolaze u Dubrovnik na odmor svake godine raste, a nađu li se ti isti posjetitelji unutar povijesne jezgre s potrebama fiziološke naravi, moraju trčati u javni zahod u staroj luci ili u javne zahode na Pločama i Pilama.

A ti zahodi ni ne rade u sitne sate. Međutim, situacija bi se uskoro mogla promijeniti, najavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković te potvrdio da će Grad izdvojiti oko 807 tisuća eura za kupnju prostora u vlasništvu RH za potrebe otvaranja javnog zahoda u povijesnoj jezgri.

– Upozoravali su nas brojni građani, pa i ugostitelji, kako s nedostatkom javnog zahoda imaju problema. Zato je Grad Dubrovnik stupio u kontakt s Ministarstvom državne imovine, koje nam je odlučilo prodati jedan prostor površine oko sto kvadrata, koji će Grad Dubrovnik u suradnji s tvrtkom "Čistoća" pripremiti kako bi postao vrhunski sanitarni objekt. Naravno, bit će tu i invalidski WC, kao i prostor za majke s djecom za presvlačenje.

Cilj je da bude na razini sanitarnog čvora od pet zvjezdica jer gradu Dubrovniku je potrebno da javni zahod bude jedan uistinu reprezentativan objekt, a cijena prostora koju će Grad Dubrovnik platiti Ministarstvu državne imovine je šest milijuna kuna, prostor će Grad iznajmiti tvrtki "Čistoća", koja će ga onda privesti svrsi – kazao je Franković o projektu koji će po kvadratu korisne površine stajati više od 8800 eura.

Iz gradske uprave su precizirali lokaciju prvog budućeg javnog zahoda unutar zidina, na adresi Cvijete Zuzorić 3. Nakon što bude okončana kupnja, a što očekujemo u mjesecu svibnju, plan je privesti ga svrsi do sezone 2020. godine – naveli su iz Grada Dubrovnika.

Iz Ministarstva državne imovine potvrdili su da im je od Grada Dubrovnika stigao zahtjev, ali ne za kupnju, nego za darovanje poslovnog prostora, površine 91,08 m², u prizemlju zgrade radi smještaja javnog zahoda.

– S obzirom da smještaj javnog zahoda, člankom 45. Zakona o upravljanju državnom imovinom, nije propisan kao zakonska osnova za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske jedinici lokalne samouprave, Grad Dubrovnik je podnio prijedlog za kupnju nekretnine neposrednom pogodbom, sukladno članku 41. istog Zakona. Nakon što Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku dostavi mišljenje o pravnoj valjanosti prijedloga ugovora o kupoprodaji, on će biti sklopljen – odgovorili su iz Ministarstva državne imovine.

Javni zahodi su u zimskom razdoblju otvoreni od 8 do 22 sata, a ljeti je to radno vrijeme produljeno do dva sata ujutro. Novi zahod u Ulici Cvijete Zuzorić, obećavaju iz dubrovačke gradske vlasti, trebao bi biti dostupan 24 sata.