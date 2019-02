Hrvatske ceste trebale bi početi s rješavanjem gorućeg problema, ali mještanima je stigao 'hladan tuš': Ministar prodaje trak magistrale!

Ovotjedna izjava ministra državne imovine Gorana Marića tijekom obilaska tvrđave na Prevlaci raspršila je svaku nadu mještana dubrovačkog naselja Zaton.

Poručio im Marić da neće biti poništenja natječaja za prodaju parcele u državnom vlasništvu između Velikog i Malog Zatona. A u tom obuhvatu bi u rujnu Hrvatske ceste trebale početi s izgradnjom trećeg prometnog traka radi ublažavanja "crne točke" s brojnim prometnim nesrećama.

- A kako komentirati zahtjev za građevinsko zemljište koje nekom treba služiti za potrebe besplatnog parkirališta? Zbog čega bih poništio natječaj? Da bi se netko besplatno parkirao? Dajte, molim vas, pa prošla su ta vremena kad se hrvatska imovina uzurpirala i uništavala! Treba obnavljati i graditi Hrvatsku, odgovorio je ministar i Zatonjanima tako pružio svojevrsni "hladan tuš".

Državno zemljište na adresi Sekundovo bb koje se prodaje proteže se na 872 četvorna metra, od čega je 859 stjenovite obale, te 13 kvadrata gospodarske zgrade. Zatonjani su zemljište koristili kao parking i šetnicu koja je spajala dva naselja. Upravo zbog te javne namjene, Mjesni odbor Zaton je Ministarstvu državne imovine uputio zamolbu da se odustane od njegove prodaje.

Početna cijena za zemljište je 366 tisuća kuna. Zemljište koje se prodaje je prema PPU-u Grada Dubrovnika zemljište I. kategorije.

Za parcelu je dosad interes pokazalo nekoliko investitora, a rok je 18. ožujka. Imena zainteresiranih nisu poznata, ali je interes medija probudila susjedna parcela na koju je kao vlasnica 15. prosinca prošle godine uknjižena poznata neretvanska liječnica s talijanskom adresom dr. Nela Sršen, a koja ga je, javljali su tada mediji, otkupila od "Dubrovačkog primorja" Pere Vićana.

Demantirao je ministar Marić navod da njegovo Ministarstvo pogoduje privatnom investitoru koji ima parcelu u neposrednoj blizini spornog zemljišta između Velikog i Malog Zatona.

Rekao je da ne zna čija je parcela, kamoli tko je privatni investitor, a tko susjed.

- Onaj tko da najbolju moguću ponudu, taj će biti investitor! - ustvrdio je ministar državne imovine.

On smatra kako projekt Hrvatskih cesta o izgradnji trećeg traka kroz Zaton, koja bi prolazio kroz navedeno zemljište, neće utjecati na projekt:

- Republika Hrvatska prodaje zapušteno zemljište koje 30 godina služi da bi se netko privatno parkirao u tom dijelu, takve situacije više nisu dopuštene - rezolutan je bio ministar.

Upitana kako komentira ministrove izjave, mještanka Zatona Maria Haselsteiner izjavila je:

- Kako to komentiram? To je bezobrazluk, jednostavno, bezobrazluk! Valjda razmišljaju ovako: "Što vi Zatonjani hoćete?! Nama je nešto drugo važno i mi ćemo napraviti ono što je nama važno!" Oni će to sigurno prodati jer, koliko sam čula, to je već određeno, kaucija je već dana. Imam cijelu dokumentaciju s početka 2011. i 2012., gdje sam pod službenim brojem dobila da se onda, kad je bio raspisan javni natječaj za prodaju, to povuklo, i piše u tome da će se to zemljište dati na raspolaganje Gradu Dubrovniku.

- Službeni dopis Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) iz Zagreba koja je onda bila nadležna za prodaju državnog zemljišta iz 2013. je potpisan i to je dokument koji bi trebao vrijediti, ali taj dokument očigledno ne vrijedi - ne znam zašto?! U ovih par godina Dubrovnik se nije uspio upisati na to zemljište iako u tom dopisu piše da će se to dati Gradu Dubrovniku! Vidim to malo drugačije, za mene su država i Grad Dubrovnik isto, mi, građani ovoga grada, kao i državljani Republike Hrvatske, smo država. Vlada je za nas tu da gleda što mi trebamo, koje prioritete imamo - poručuje Haselsteiner.

Podsjetila je zašto je Zatonjanima važna sporna parcela.

- To zemljište je poviše jedine plaže koju imamo kao turističko mjesto Zaton, a treba nam i za treću traku, za skretanje. Jer, već se nekoliko puta na tome mjestu, a to ima u novinama, dogodilo nekoliko prometnih nesreća, to je crna točka. Sramota je da još nemamo ulaz u turističko mjesto Zaton koji nam je vrlo važan, a važan nam je i nogostup, važan nam je napredak za turističko mjesto, da vidimo da se nešto događa za nas, a ne da se to stavlja na prioritet nekome privatniku koji će doći u Zaton i nas zafrkavati, podsjetila je Haselsteiner.

'Mariću, odakle ti obraz?' Članovi kandidacijske liste grupe birača 'Srđ je Grad' kritizirali su izjave ministra Marića. - Odakle samo Mariću obraz da se tako bahato razbacuje državnom imovinom, a da se prethodno ne raspita o javnim potrebama ljudi iz ovog kraja? Stanovnici su se očigledno previše oslonili na tzv. stranačku vertikalu, vjerujući da ako su se do sada stvari rješavale na takav način da će tako biti i u budućnosti. Sad je valjda jasno da neće i to sve dok budu postojali nečiji 'viši interesi'. Stoga ovim putem 'Srđ je Grad' predlaže i poziva na sastanak predstavnika stranaka i nezavisnih lista s gradonačelnikom Frankovićem - navode srđevci u priopćenju.