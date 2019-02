Beskućnik iz Irske koji već tri godine boravi u Korčuli, prije nekoliko dana fizički je napao Korčulanku Anamariju Sardelić, a kako se doznaje, za verbalne i fizičke je napade prijavljen već sedam puta te njegov boravak u gradu nije legitiman. Korčulani ističu kako se ne osjećaju sigurno u vlastitom gradu, javlja Dubrovački vjesnik.



Beskućnik irskog državljanstva u Korčuli se prvi put pojavio prije otprilike tri godine. Nepoznat stanovnicima, zapuštenim izgledom izazivao je sažaljenje pa su mu Korčulani u početku često ostavljali novce, hranu i piće. Međutim, naizgled bezopasan beskućnik koji svaki dan od 6.30 do 20 sati provodi u centru grada, ispred lokane pekare, a noći u napuštenim kućama, uskoro je počeo vrijeđati i napadati stanovnike Korčule, najčešće žene, a nakon svakog incidenta uredno se vraćao na isto mjesto. Navodno je u jednom napuštenom objektu tijekom noćnih sati izazvao i požar, Korčulani se pitaju kako je moguće da nadležne institucije ne sankcioniraju nasilje?



Posljednji napad dogodio se prije nekoliko dana, oko 15:00 sati, kad je Korčulanka Anamarija Sardelić šetala sa svojim psom centrom grada.



„Prošla sam pokraj pokraj pekare gdje beskućnik inače sjedi i ljulja se te sam se, kako su mi kasnije objasnili sugrađani koje je već prije verbalno ili fizički napao, previše približila njegovom zamišljenom prostoru. Odjednom je zamahnuo šakom prema meni, uspjela sam odbiti napad, ali sam se zaplela u uzicu psa koji je počeo prestravljeno lajati. Odmah je uslijedila i druga šaka od koje sam se jedva uspjela obraniti, pobjegla sam na drugu stranu ceste te pozvala policiju. On me vrijeđao na engleskom jeziku, pokazivao mi srednji prst i vikao – call police, call police!“ – ispričala nam je Anamarija.



Točno 12 minuta nakon poziva došla je policija, kaže nam Anamarija, a u pomoć su joj pristigli i ljudi koji su svjedočili događaju. Policija je odnijela beskućnika, a Anamarija je završila u Domu zdravlja jer je bila uznemirana te je osjećala bol u djelovima tijela. Dobila je terapiju normabelom zbog izuzetno visokog tlaka, a nekoliko noći nije mogla spavati zbog stresa.



Anamarija ističe kako su joj na policiji rekli da je beskućniku ovo već sedma prijava za verbalni ili fizički napad na građane Korčule. Neslužbeno su joj priznali da im se čini kako napade izvršava planski jer će u zatvoru biti na toplom uz nekoliko odbroka dnevno. Međutim, kako doznajemo od nadležnih institucija, beskućnik je već nekoliko puta odbio svaki oblik pomoći.

„Osoba koju navodite u više je navrata prekršajno sankcionirana i procesuirana zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru kao i Zakona o strancima, a jedanput i zbog počinjenog kaznenog djela. Državljani Europskog gospodarskog prostora imaju pravo boraviti u Republici Hrvatskoj pri čemu su izjednačeni s pravima hrvatskih državljana, u Hrvatskoj može ostati i duže od tri mjeseca ukoliko regulaira svoj boravak, što osoba nije napravila te njegov boravak na Korčuli nije legitiman. Osobi je uručeno rješenje o protjerivanju i određen je rok za napuštanje Republike Hrvatske, a ukoliko ne postupi prema rješenju, ide se u postupak prisilnog udaljavanja“. – objasnili su iz Policijske uprave dubrovačko- neretvanske.



Iz Policijske uprave ističu kako se u konkretnom slučaju rado o ranjivoj kategoriji osoba, a sudeći prema izgledu i ponašanju beskućnika, očito je da se radi o psihički bolesnoj i nestabilnoj osobi. Navode kako su policijski službenici Policijske postaje Korčula u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Korčula nekoliko puta pokušali intervenirati u rješavanju beskućnikove socijalizacije, ali je on odbio svaku pomoć. Od gradonačlenika doznajemo kako je pomoć zatražena i od strane Veleposlanstva Velike Britanije.



„Kao jedinica lokalne samouprave napravili smo sve što smo mogli, zatvorili smo prostore u kojima je boravio bez dopuštenja, obratili smo se nadležnom Veleposlanstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, napadi su se ponavljali već nekoliko puta i vrijeme je da se taj čovjek makne iz grada“- poručuje gradonačelnik Andrija Fabris.



Policijska uprava Dubrovačkom vjesniku, međutim, nije odgovorila na pitanje zašto su dopustili da se napadi ponove sedam puta te gdje se trenutno nalazi beskućnik, odnosno hoće li se vratiti u centar grada kao što se do sad bio slučaj.



„Da li je normalno da se moji sugrađani i ja ne osjećamo sigurno u svome gradu? Ostavila sam kontakt policiji uz molbu da mi jave kad će se beskućnik vratiti u grad, nitko me nije nazvao jer nikoga nije briga. Očekivala sam da će me gradonačelnik nazvati i pitati što je točno bilo. Svojoj sam kćeri objasnila da, ukoliko se beskućnik vrati, ne prolazi tim putem. Recite mi je li to normalno?



Nakon ovog incidenta puno mi se ljudi obratilo sa sličnom pričom, puno djece ne žele prolazit kraj pekare jer je tamo „oni dundo“, jedna mi je djevojčica priznala kako ne želi proći kroz Banje jer je tamo „oni dundo“, ja osobno ne želim uzmicati ispred njega, ali dokle ćemo se bojati beskućnika u našem gradu?“ – pita se Anamarija.