Radovi uz nekada najpopularniju ulicu za noćni provod u Dubrovniku zgrozili stanare: Prijava investitoru neće zaustaviti urušavanje ceste, djeca su nam u opasnosti!

Zbog opasnosti od urušavanja dijela prometnice Ulice bana Josipa Jelačića, ispod kojeg je gradilište na kojem privatni investitor izvodi radove iskopa, Grad Dubrovnik je preko Upravnog odjela za promet preventivno uspostavio privremenu prometnu regulaciju kako bi se osiguralo sigurno i nesmetano prometovanje spomenutom dionicom ulice.



Razlog ovoj odluci su sve vidljivija oštećenja na prometnici nastala zbog pozamašnog iskopa zbog izgradnje privatnih zgrada s oko 200 stanova, apartmana, poslovnih prostora. Slike napuknuća i ulegnuća na cesti svakodnevno objavljuju građani na društvenim mrežama, zgroženi i oštećenjima na prometnici i pogledom na zastrašujuću provaliju uz rub prometnice. Da stvar bude još gora, do prije dva mjeseca ova ulica nije bila toliko prometna, ali je zbog radova koje Grad izvodi u Vukovarskoj ulici postala jedna od glavnih zaobilaznica do poslovne zone.'

Trenutačno se na ovoj dionici promet odvija rubnim dijelom kolnika, a "sve u cilju rasterećenja, odnosno smanjenja dinamičkog opterećenja vozila na nosivi zid prometnice i njezina oštećenja". Navedena regulacija, tvrde iz Gradske uprave, bit će na snazi do okončanja radova na stabilizaciji stijenske mase i potpornog zida prometnice.

Predsjednik Gradskog kotara Montovjerna Nikša Đerek tvrdi nam da je dobio puno poziva od roditelja djece koja žive na predjelu Montovjerne.

– Djeca tim dijelom ulice moraju prolaziti do lapadske škole budući da se škola na Montovjerni nadograđuje. Djeca ne obadaju, stave slušalice i mobitel u ruke, gledaju uokolo i ne daj Bože da se dogodi kakva tragedija. Trebala bi se stopirati gradnja dok se ne sanira zid, postavi zaštitna ograda ili ne počne graditi potporni zid koji bi onemogućio daljnje urušavanje ceste poviše iskopa - kaže Đerek i nastavlja:

– Na Ulici bana Josipa Jelačića (Bourbon op.a.) trebalo bi, a to smo i tražili od Grada, izgraditi kolnik za pješake kako bi mogli neometano ići i ne dovoditi se u opasnost na ovoj ulici, jer to što je netko potegao crtu na cesti ništa ne znači. Automobili su de facto parkirani i s jedne i s druge strane i pješaci nemaju kuda prolaziti a da im nije ugrožena sigurnost. A znamo i sami kako ljudi voze – kaže Đerek.

Iz Grada Dubrovnika o problemu nastalom zbog radova iskopa, koji dovodi u pitanje sigurnost svih prolaznika, vozača i pješaka na dijelu spomenute ulice, poručuju sljedeće:

– Uzevši u obzir činjenicu da je i sukladno službenom policijskom očitovanju evidentno došlo do vidljivih oštećenja ceste koja u ovom stanju predstavlja opasnost za sigurno odvijanje prometa, te je dovedeno u pitanje i funkcioniranje navedene ceste, Grad Dubrovnik će protiv investitora, nadzora i izvođača radova, sukladno Kaznenom zakonu, podići kaznenu prijavu zbog nesavjesnog izvođenja radova, što je dovelo u opasnost živote ljudi i imovinu Grada Dubrovnika – tvrde iz gradske uprave.

Đerek pak smatra da tim mjerama nije otklonjena opasnost za građane.

– To što će se podići kaznena prijava nije prestala gradnja, nije se počeo graditi potporni zid da se onemogući urušavanje ceste. To što će investitor dobiti kaznenu prijavu ne povećava sigurnost građana. To što su postavili prometnu regulaciju de facto su samo još zatvorili pola ceste pa je manja prohodnost, auta su i dalje parkirana s druge strane ceste i pješaci nemaju kuda prolaziti – tvrdi predsjednik GK Montovjerna Nikša Đerek.

U Ulici bana Josipa Jelačića u izvidu situacije u ponedjeljak je bio i građevinski inspektor iz Ploča, potvrđuju iz Grada.

– Građevinski inspektor utvrdio je da se radovi izvode sukladno građevinskoj dozvoli. Oni nisu ulazili u meritum stvari, a to je da je dio radova potkopao prometnicu i time je ugrozio, a investitor je trebao osigurati da se takvo što ne dogodi jer Zakon jasno kaže da se ni u kojem trenutku život ljudi ne smije ugroziti. Ako vještačenje dokaže da je ulica ipak utonula, odgovorni će morati snositi sankcije – jasni su u Gradskoj upravi. Naime, Grad Dubrovnik je zatražio procjenu sudskog vještaka zbog oštećenja uočenih u Ulici bana Josipa Jelačića i očitovanje očekuju do kraja tjedna.

– Ako se pokaže da su radovi ugrozili cestu koja je u vlasništvu Grada Dubrovnika, Grad će, sukladno zakonskoj obvezi, podnijeti kaznenu prijavu protiv investitora, izvođača radova i nadzora.

Također, ističu da je prema informacijama dobivenim s terena od Komunalnog i Prometnog odjela Grada 'krenula zaštita građevinske jame i osiguranje zida'.