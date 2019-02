Gradonačelnik Imotskog Ivan Budalić oštro je osudio rušenje spomen obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u obrani Dubrovnika.

- S kolegom Matom Frankovićem, gradonačelnikom Dubrovnika tražim što bržu istragu povodom nedavnih vandalizama. Razbijanjem spomen obilježja na Golubovu kamenu kod Rijeke dubrovačke na mjestu pogibije hrvatskih vitezova – imotskih sokolova, ruši se spomen na žrtvu i borbu koju su naši branitelji dali da mi danas živimo slobodnu, demokratsku i proeuropsku budućnost. Ne dopuštam da itko umanjuje život koji je dan za domovinu, jer su te žrtve postale temelj naše Hrvatske. Ne samo da je riječ o mojim suborcima, zbog čega sam posebno emotivno vezan, već je riječ o borcima koji su budućnost Hrvatske, budućnost svih nas, stavili ispred svoje vlastite budućnosti – istaknuo je imotski gradonačelnik, uz opasku da je način na koji se ophodimo prema braniteljima način ophođenja prema ljudima koji su nam omogućili slobodu i život u slobodnoj i nezavisnoj europskoj i zapadnjačkoj državi.

Kolegin apel zdušno je podržao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Osvrčući se na vandalizam na spomen-obilježju Imoćanima palim u Domovinskom ratu na Golubovom kamenu, istaknuo je:

- Na Golubovom kamenu je srušeno niz spomen-ploča poginulim braniteljima, u potpunosti su polomljena, a potom još više razlomljene na više komada tako da je jasno da se radi o barbarskom činu. Pitanje je tko je počinitelj i s kojom namjerom?! U suradnji sam s gradonačelnikom Imotskog, zajedno smo poslali priopćenje. Čuli smo se i s načelnikom Općine Ravno, te dogovorili povratak navedenih ploča. No, ovaj put ćemo staviti videonadzor kako se u budućnosti takvi vandalski činovi ne bi događali – ustvrdio je Franković.

Predsjednik Zavičajne udruge Imoćana Dubrovnik Živko Tolić također je komentirao nemili događaj.

- Ne bi me iznenadilo da i u našoj sredini ima netko kome to nije drago, tko ovo mrzi, teško je ući u suštinu, ali posebno na području izvan Dubrovnika koji gravitira prema okolnim susjednim naseljima i općinama, može to biti neinteligentna, može biti pokvarena osoba ili osoba s točno određenim motivima. Morao bih znati tko je to, a motiv nije teško naći. Budimo realni i iskreni, to je bilo za očekivati: ne možete očekivati da će ploče jednog hrvatskog branitelja koja je nadomak njihovih ruku ostati predugo. Čudi me da je i dosad ostala! - negodovao je Živko Tolić.

- Ne možete na području koji graniči s dijelom gdje je moguće očekivati reakciju onih koji nisu sretni da bilo kakve ploče ostaju blizu kao svjedočanstva o jednom povijesnom činu. A to je da su braniteljima koji su ginuli po tim čukama u okolici šireg područja Dubrovnika njihove kolege, spontano i vrlo brzo postavili ploče na mjesta njihove pogibije – smatra Tolić i potvrđuje:

- Zavičajni klub Imoćana ima inicijativu da sva spomen-obilježja udaljenija od Grada Dubrovnika koje bi mogle biti potencijalno izložene uništavanju, pogotovo u jednom duljem razdoblju, donesu na primjerenije mjesto. A to mjesto je spomenik svim poginulim braniteljima u oslobađanju Dubrovnika na Osojniku gdje su, između ostalih, i Imoćani. To je sve učinjeno u dogovoru s Udrugom roditelja poginulih branitelja iz Dubrovnika, posebice gosparom Niko Vukovićem i sve smo te ploče uspjeli, koliko god ih je bilo, donijeti na Osojnik. Međutim, za obilježje na Golubovom kamenu se usprotivila rodbina. Tu je još jedna ploča jednog poginulog branitelja - također iz Imotskog - i ona je gore devastirana – govori naš sugovornik i otkriva kako postoji još jedna pozicija nedaleko od Dubrovnika, a to su spomen-ploče poginulim Imoćanima na Vlaštici, no i tu se rodbina suprotstavila premještanju obilježja.