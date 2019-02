More opet u Dalmaciju nanijelo marihuanu, zaplijenjeno preko 40 kilograma 'trave': istražuje se odakle je stigla i pluta li našim akvatorijem još velikih crnih paketa

Tijekom proteklog vikenda policija je na dvije lokacije, konkretnije na obali mora u Dubrovniku i u priobalju otoka Šipana, pronašla dva paketa morem natopljene marihuane ukupne težine 43,8 kg, javlja dubrovacki.hr.



Pronalazak paketa marihuane u moru ranijih je godina bila gotovo tredovita i uobičajena pojava, a povezivala se s švercom "trave" iz Albanije u Italiju brzim gliserima s kojih je bacana u more kad bi švercerima u vodama Jadrana oko Otranta zaprijetila opasnost od potapanja plovila.

Pronađeni paketi su pohranjeni u službenim prostorijama Policijske uprave nakon čega slijedi njihovo uništenje, piše jutarnji.hr, a iz PU dubrovačke poručuju da se “uz pomoć međunarodne policijske suradnje, provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja porijekla pronađene droge”.

Podsjetimo, lani su se na južnoj strani otoka Visa "nasukala" dva paketa sa 25 kilograma marihuane, a nedugo zatim na otoku Hvaru iznenadni morski ulov bio je težak čak 160 kilograma. Obzirom na način pakiranja, činilo se da su od istog "proizvođača".

Pretpostavlja se da su je krijumčari odbacili u more iz svojih glisera dok su je prevozili iz Albanije ili Crne Gore prema Italiji, no kako bi zametnuli tragove, jer su očito bježali pred organima gonjenja, pakete marihuane su odbacili u more.



Inače, cijena tzv. cigle marihuane u Albaniji se može nabaviti za 100 do 200 eura, ovisno o kvaliteti i količini prilikom kupnje, dok se u malim količinama u ljetnoj sezoni uprihodi od tog istog kilograma na našoj obali čak i do 5000 eura.

Je li se u nekoj od uvala hrvatskih otoka nasukalo još velikih crnih paketa zabranjene robe nepoznatog porijekla, pokazat će vrijeme. O plutajućoj travi obaviještena su nadležna državna odvjetništva, a policijski izvidi su u tijeku.