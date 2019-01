Nakon stravičnog krvoprolića u Dubrovniku, omerta na gradskim ulicama: Đivo je odavno bio na zlu glasu, no susjedi odbijaju razgovarati. Priznaju da su ga se svi bojali...

Dok se Kata T. (73), umirovljena odgajateljica u vrtiću, oporavlja od propucavanja u dubrovačkoj bolnici gdje joj je pružena i psihološka pomoć, policija i Državno odvjetništvo i dalje slažu mozaik jezivog masakra u kojem je troje ljudi izgubilo život.



Bešćutno višestruko ubojstvo, koje je u povijesnoj jezgri Dubrovnika počinio poznati dubrovački pomorac Ivo Banović (64) zvani Đivo ubivši svoju suprugu Lidiju (53) i punca Miru T. (77) nakon čega je presudio sebi pucanjem u glavu, i dalje je glavna tema u gradu. Susjedi iz Ulice Prijeko, gdje se stravičan zločin dogodio u utorak nešto prije 7 sati, drže se tzv. omerte, piše Jutarnji list.

Detalji nezapamćene tragedije koja je potresla Dubrovnik: Đivo je dan prije pokolja primio e-mail koji je u njemu probudio lavinu gnjeva?; Susjeda: Činjenica da je bio kapetan davala mu je krila

O svemu odbijaju razgovarati jer, kako su nam neki poručili, "nismo se petljali u njihov život dok su bili živi, pa nećemo ni sada kad ih više nema jer bi bilo neumjesno". Budući da se kao okidač za krvavi zločin spominje e-mail koji je, navodno, Ivo Banović primio od odvjetnika svoje supruge Lidije dan prije ubojstva i koji je sadržavao privitak sa zahtjevom za sporazumnim razvodom braka, krenuli smo tragom toga. Međutim, odvjetnik pokojne Lidije, koji je zapravo i obiteljski prijatelj, pozvao se na odvjetničku tajnu.

Lavina gnjeva

- Osobno sam jako potresen. Nemam riječi za to što se dogodilo. Cijelu obitelj sam jako dobro poznavao. I ne samo da me angažirala Lidija, već sam i njezine roditelje u nekim prijašnjim postupcima zastupao. Vezan sam odvjetničkom tajnom, no i da nisam, ne bih vam ništa želio reći - rekao nam je kratko ugledni dubrovački odvjetnik Željko Knežević.

Podsjetimo, odluka da se razvede, kao što smo već pisali, navodno je u Banoviću probudila lavinu gnjeva pa je stoga u utorak nešto poslije 6 sati ujutro došao na vrata obiteljske kuće ženinih roditelja u Ulici Prijeko kod kojih se posljednjih nekoliko tjedana "skrivala" njegova supruga Lidija.



Navodno mu je otvorila vrata punica Kata u koju je odmah s ulaza zapucao. Nesretnu je ženu ranio u potkoljenicu. Od smrti se spasila otrčavši u sobu u koju se zaključala i odakle je uputila dramatičan poziv policiji.

Potom je ubio 77-godišnjeg punca koji je bio u drugoj sobi, a nakon toga i suprugu Lidiju koja se pokušavala spasiti misleći da će uspjeti pobjeći iz stana, no upucao ju je s leđa u predvorju, na stepenicama. Dok su policija i Hitna pomoć stizale na poprište krvavog masakra, Banović je pucao sebi u glavu pokraj mrtvog tijela majke svoje dvoje djece.

Pištolj u ustima

Lidija je, prema pričanjima susjeda, strahovala za svoj život te za život svojih roditelja. Nekima je čak, kako su nam ispričali, spomenula da joj je suprug znao prijetiti pištoljem te joj ga je jednom prilikom stavio i u usta.



Navodno je svoju punicu krivio za bračni krah. Netrpeljivost je kulminirala prije Božića kad je suprugu s djecom, koja su im doputovala iz Zagreba u posjet, istjerao iz kuće na Sustjepanu van.

Zbog velikog straha i želje da završi sve što prije i, ako je moguće, da protekne što manje traumatično, Lidija je bila voljna suprugu prepustiti svu zajednički stečenu imovinu, pa i obiteljsku dvokatnicu. Ivo Banović, njegova punica te supruga bit će pokopani na gradskom groblju nakon što bude gotova obdukcija.