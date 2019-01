Sad su svi ludi za umirovljenicima, o njima čak ovisi i turistička sezona!? Posao im nude ugostitelji i taksisti jer mogu puno toga naučiti mlade radnike

Umirovljenici će dobiti veću mogućnost zapošljavanja. Pozadina je to izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje su stupile na snagu početkom godine, a koje umirovljenicima omogućuju zaposlenje na pola radnog vremena uz nastavak primanja pune mirovine.

Predsjednica dubrovačkog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika Olga Muratti uz komentar izmjene dodaje i jedan prijedlog.

– HSU, a i ja osobno, podržavamo izmjene Zakona u ovom dijelu. Smatramo to pozitivnim pomakom jer dio umirovljenih su ljudi koji mogu biti od velike koristi poslodavcima i društvu općenito. Njihovo radno iskustvo je itekako poželjno i bit će od velike

pomoći. Napomenula bih da se time neće ugroziti mogućnosti mladih i njihovog zapošljavanja jer poslovi na kojima će biti angažirani umirovljenici su poslovi za koje bi se "uvozila" radna snaga. Pored toga i do sada su umirovljenici angažirani, posebno u ugostiteljstvu, tijekom turističke sezone, ali je to bilo "na crno" što nikako ne podržavamo. Sad će se to legalizirati te je to svakako pozitivan pomak. Napominjem da je HSU predložio da se ovakva odredba Zakona proširi i na korisnike obiteljskih mirovina. Jer, zašto ne bi i bračni drug umrlog ili poginulog imao mogućnost korištenja ove zakonske odredbe?! Na tome će HSU i nadalje inzistirati i tražiti dopunu navedene zakonske odredbe – govori Muratti.

Čelnica Matice umirovljenika Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanske županije Luce Gvozden također se osvrnula na nove mogućnosti za umirovljenike.

– Uvijek sam u životu bila na strani umirovljenika i želja mi je bila da idu što prije u mirovinu. Na primjer, prodavačica koja radi u

butigi od 8 do 10 sati po novom zakonu će raditi do 67. godine života i poslije normalno pođe u mirovinu, a imate i mlađih ljudi,

umirovljenika koji su počeli raditi u kasnim godinama, koji su primjerice počeli raditi u 30. godini života pa su pošli u mirovinu u 55. ili 60. godini života. Kao predsjednica Matice umirovljenika Grada i Županije u kontaktu sam s osobama koje su pošle u invalidsku ili prijevremenu mirovinu, nitko od njih nije pošao a da nije morao.

Međutim, svakome je dano na njegovu volju hoće li raditi ili ne. Umirovljenicima koji su odradili svoj radni staž treba dati pristojnu mirovinu kako bi pristojno mogli živjeti od nje, a ne dozvoliti im da po četiri sata rade dalje. Tu mislim na redovne umirovljenike i one koje su odradili radni staž, a oni koji imaju po deset godina radnog staža i koji su pošli u mirovini u ranijim godinama i koji su još u dobroj snazi, hvale je vrijedno da im se ne dira mirovinu i da uz to mogu imati dodatna primanja za kvalitetniji život – ističe Gvozden.

U Zagrebu je jedan autotaksi prijevoznik iskazao želju za zapošljavanjem umirovljenika, a predsjednik Udruženja autotaksi

prijevoznika Dubrovnik 'Plavi taksi' Ivica Smoljko ne vidi nikakvu prepreku u zapošljavanju umirovljenika.

– Mi sada u našem Taksiju imamo dva vozača koja imaju preko 65 godina i oni su jako kvalitetni vozači, možda čak jedni od najboljih! To su stariji vozači koji su već dugo radili i nastavili su dalje raditi, ne misle ići u mirovinu, osjećaju se dobro, a i mi vidimo da su fantastični u svom poslu, u svojoj branši. A što se tiče zapošljavanja umirovljenika kao novih autotaksi prijevoznika, normalno – tražili bi od takvog kandidata samo da ima liječnički pregled i ako udovoljava uvjetima ne bi imali ništa protiv zaposlenja. Svakako, mjeru pozdravljamo jer svugdje u svijetu čovjek može raditi dok se osjeća zdravo, a i životni vijek se produžio pa su ljudi sa 65 godina života danas vitalni – poručuje Smoljko.

Mjesto na tržištu Predsjednica Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika Obrtničke komore Dubrovačko-neretvanske županije Nikolina Farčić pozitivno gleda na izmjenu. Na pitanje bi li zaposlila umirovljenika po tom programu bez razmišljanja odgovara: – Naravno da bih! Svaka opcija s mišlju popunjavanja nedostatka radne snage dobro je došla, pa i ako gledamo na ovaj istočni bazen i radnu snagu sa svih strana svijeta – mislim da više ne možemo birati, moramo se prilagođavati onome što tržište nudi pa je u tome i opcija zapošljavanja umirovljenika na četiri sata. Uvjerena sam da u svakom radnom procesu postoji prostori za takve ugovore u radu – kazuje Farčić.