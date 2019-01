Stanovnici juga Dalmacije u sve većem strahu od ilegalnih migranata: policija tvrdi da ih nema, no ostaci hrane, odjeća i papiri na arapskom razbacani po pješačkim stazama pričaju drugu priču...

Metkoviću i dolini Neretve ne prijete ilegalni migranti. Tako glasi službeni stav PU dubrovačko-neretvanske na postavljeni novinarski upit.

Premda nadležne hrvatske institucije ne žele priznati da su Metković i dolina Neretve postali nova ruta ilegalnim migrantima, razbacani ostaci hrane, odjeća, obuća te papiri na arapskom s brojevima telefona i turističkim kartama Italije svakodnevno se mogu naći na pješačkim stazama na brdu Predlac iznad Metkovića.

Unatoč tvrdnjama kako trenutačno ne postoji ugroza nezakonitim migracijama u Neretvi, prema službenim podaci PU dubrovačko-neretvanske u protekloj godini u Metkoviću je otkriveno 215 ilegalnih imigranata koji su prešli "zelenu" granicu na širem gradskom području.

– Nakon otkrivanja osoba za koje se sumnja da su prešle državnu granicu izvan mjesta i vremena određenog za prelazak državne granice, policijski službenici postupaju individualno, od slučaja do slučaja te "ilegalce" sukladno Zakonu o strancima prisilno udaljuju ili protjeruju i određuje im se zabrana ulaska i boravka u Hrvatsku – kazali su nam u PU dubrovačko-neretvanskoj.

Ipak, svjedoci smo velikih problema s ilegalnim migrantima u neposrednom susjedstvu na području Čapljine, gdje migranti provaljuju u obiteljske kuće, slobodno se šetaju gradom, a evidentirano je i dosta krađa.

U BiH je evidentirano desetak tisuća imigranata uglavnom iz Pakistana, Afganistana, Sirije, Iraka i država Sjeverne Afrike. Svi se žele dokopati zemalja Zapadne Europe preko Hrvatske, a zbog jake zime i dubokog snijega odustaju od izbjegličkih ruta u zapadnoj Bosni i spuštaju se prema Hercegovini.

Unatoč nadzoru hrvatske i bh-policije, posao s ilegalnim migrantima cvate u Hercegovini. Tarifa za prebacivanje migranata, navodno, iznosi tri tisuće konvertibilnih maraka, ali to su samo naklapanja koja je nemoguće provjeriti. Pojedinci tako dovedu čitave obitelji do naselja Gabela, Gabela polje, Doljani, kažu im da je to Hrvatska i tu ih ostave, a oni zatim ilegalno ulaze u Hrvatsku preko takozvane zelene granice.

Stanovnici Metkovića u strahu su od ilegalnih imigranata koji danima pričinjavaju štete lokalnom stanovništvu u Hercegovini. Gotovo je postalo normalno da migranti u hercegovačkim naseljima provaljuju u napuštene kuće, gdje borave nekoliko dana nastojeći ilegalno prijeći hrvatsku granicu te se preko Metkovića dokopati zemalja Zapadne Europe.