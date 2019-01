Dr. Kaleb: Kolege s Hitne više mi se ne javljaju, ali ja svojim gradom hodam uzdignuta čela, a oni znaju kako im je. Nažalost, sa slučajevima poput Gabrijelovog susretala sam se i ranije...

'Ne želim biti ničiji Pedro, ništa nisam krivo uradila, već sam postupila kako bi trebao postupiti svaki odgovorni liječnik. Čistog sam obraza, svoj posao radim odgovorno i ne dozvoljavam da me se neopravdano proziva za nešto s čime apsolutno nemam ništa''Da su svi učinili ono što su trebali, Gabrijel ne bi ni dospio do moje ordinacije tog ponedjeljka, već bi bio u Splitu i danas bi bio živ', naglašava dr. Kaleb''Imala sam slučaj curice (5) koja je u KBC-u Split preminula od zatajenja srca. Isto tako je dovedena na Hitnu pomoć u Metkoviću, gdje nije pregledana, a potom su je roditelji doveli k meni. I tada sam isto reagirala, prepoznala sam njeno teško zdravstveno stanje, odvela je na Hitnu pomoć i organizirala transport'

- Liječnici s Hitne pomoći u Metkoviću, kao i medicinske sestre iz Metkovića, koji se "pojavljuju" u tužnoj priči oko smrti malenoga Gabrijela Bebića, više mi se ne javljaju... Kada me vide na cesti, okrenu glavu, isto kao da se nikada u životu nismo poznavali.

Do trenutka Gabrijelove smrti i izbijanja afere uredno su mi se javljali. Čak i neki vozači Hitne pomoći, kao i spremačice, sebi su dali za pravo da mi "dignu" pozdrav i da pokraj mene prođu kao da se nikada nismo poznavali. Ja ne znam zašto je to tako? Valjda zbog toga što želim da hrvatska javnost zna istinu o tom tragičnom slučaju koji se nije smio dogoditi.

Međutim, ne uzrujavam se puno oko toga što mi se ne javljaju. Takvo ponašanje najviše govori o njima samima. Ja svojim gradom hodam uzdignuta čela i svakoga mogu pogledati u oči, a oni, oni znaju kako im je - kazuje nam dr. Ksenija Kaleb, pedijatrica Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije.

Ona je 10. prosinca prošle godine - jedina - nakon što je Mišo Bebić s teško bolesnim sinom Gabrijelom, koji je bio na samrti, više dana "lutao" i obilazio liječnike, prepoznala teško zdravstveno stanje djeteta i reagirala.

Doktorica Kaleb je u žarište hrvatske javnosti došla nakon inspekcijskog nalaza Hrvatske liječničke komore (HLK) u kojoj HLK "zamjera" dr. Kaleb "stručni propust" - da nakon postavljanja dijagnoze sepse nije "započela provođenje postupka liječenja akutnoga hipoksičnog zatajenja disanja i krvožilnog urušaja". Narodnim jezikom rečeno, da nije uključila infuziju u svojoj ordinaciji i nije Gabrijelu dala masku s kisikom.

Kako smo već pisali, dr. Kaleb to nije uradila jer tehnički uvjeti u ordinaciji ne dozvoljavaju pravilno pružanje pomoći tako životno ugroženom pacijentu.

Za to je predviđena ambulanta Hitne pomoći koja je od ordinacije dr. Kaleb udaljena 30 sekundi i u kojoj je Mišo Bebić zajedno sa svojim sinom bio samo nekoliko minuta prije dolaska u dr. Ksenije Kaleb, odakle su ih upravo i poslali kod te metkovske pedijatrice, a da Gabrijela nisu ni pregledali.

Čim je vidjela kakvo je Gabrijelovo stanje, odvela ja dječaka "kat niže", u Hitnu pomoć, a taj njihov "put" trajao je 30 sekundi.

- Ne želim biti ničiji Pedro, ništa nisam krivo uradila, već sam postupila kako bi trebao postupiti svaki odgovoran liječnik. Čistog sam obraza, svoj posao radim odgovorno i ne dozvoljavam da me se neopravdano proziva za nešto s čime apsolutno nemam ništa. Da su svi učinili ono što su trebali, Gabrijel ne bi ni dospio do moje ordinacije tog ponedjeljka, već bi bio u Splitu i danas bi bio živ - naglašava dr. Kaleb.

Zbog "slučaja dr. Kaleb" cijeli se Metković digao na noge i dao joj podršku.

- Izuzetno sam ponosna što sam dio ovoga grada, ljudi u Metkoviću imaju dušu. Mnogi mi prilaze na ulici i čestitaju mi na istupu u želji da se dozna istina - govori pedijatrica.

Zanimalo nas je ima li i podršku ravnateljstva Doma zdravlja.

- Naš ravnatelj je korektno nastupio u odnosu prema meni i stao u moju obranu - kratko ocjenjuje naša sugovornica.

Dr. Ksenija Kaleb je od 2013. godine pedijatrica i već se, nažalost, susretala sa sličnim slučajevima.

- Imala sam slučaj petogodišnje curice koja je u KBC-u Split preminula od zatajenja srca. Isto tako je dovedena na Hitnu pomoć u Metkoviću, gdje nije pregledana, a potom su je roditelji doveli kod mene. I tada sam isto reagirala, prepoznala sam njezino teško zdravstveno stanje, odvela je na Hitnu pomoć i organizirala transport - prisjeća se dr. Kaleb.

Na kraju nas je zanimalo što kaže na izvještaj HLK-a.

- Šokirala sam se njihovim stavom! Njihov izvještaj je napravljen mimo svih činjeničnih stanja - zaključila je pedijatrica.

U ovom slučaju zastupa je odvjetnik Antonio Volarević iz Zagreba, koji je već poduzeo niz mjera prema Komori i prema Ministarstvu zdravstva.

- Zatražio sam od HLK-a da ukine nalaz i proglasi rad svoje Komisije protupravnim iz razloga što Komisija nije bila sastavljena sukladno njihovu Pravilniku o stručnom nadzoru te sam podnio zahtjev da se provede novi nadzor sa zakonito sastavljenom komisijom.

Po Pravilniku HLK-a, u Komisiji koja obavlja inspekcijski nadzor mora biti većina liječnika one specijalizacije koju ima i nadzirani liječnik, u ovom slučaju iz pedijatrije. No, od pet članova Komisije iz našeg slučaja, samo ih je dvoje sa specijalizacijom pedijatra, koju ima i nadzirana dr. Kaleb. To vam je isto kao da vam na kaznenom sudu umjesto trojice kaznenih sudaca, odluku donose dva kaznena suca i jedan zemljišnoknjižni sudac - ističe odvjetnik Volarević.

Odvjetnik dr. Ksenije Kaleb uputio je dopis i prema Ministarstvu zdravstva.

- Zatražio sam od prof. dr. Milana Kujundžića i Ministarstva zdravstva da Ministarstvo provede nadzor nad zakonitošću rada Hrvatske liječničke komore u obavljanju njezinih javnih ovlasti i u tom sam dopisu, pokraj brojnih nepravilnosti, naveo pet najvećih - zaključio je odvjetnik Antonio Volarević.