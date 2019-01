Prijatelji starine spašavaju zidine: cijene ulaznica skočile na 200 kuna, grupne ukinute; 'Bilo je mnogo zlouporaba, agencije su ih švercale po većoj cijeni, a neki su ih čak vadili iz smeća i prodavali'

Ovog siječnja cijena ulaznice za zidine povećana je za 30 posto. Svi posjetitelji Dubrovnika plaćat će đir zidinama 200 kuna (otprilike 27 eura), umjesto 150 kao dosad.



Uz više cijene, novo je i ukidanje grupnih vaučera, koji su bili jeftiniji od cijene individualne ulaznice. Za grupe je ulazak na zidine stajao 135 kuna, a sada je cijena i za grupe ista – 200 kuna.

– Grupne smo ulaznice izjednačili s individualnima, kao nekad. Lani je bilo mnogo zlouporaba i odlučili smo ovako ih spriječiti. Neki bi kupili grupne ulaznice po 135 kuna pa bi ih prodavali po 150.

Primjedbe na to dolazile su i od Grada. Svatko danas registrira agenciju, onda dođu i na ovaj ili onaj način kupe 20 ili 50 grupnih karata po 135 kuna. Onda stoje na Pilama i stave natpis "ulaznice za gradske zidine", dočekuju turiste s autobusa i nude ih po 150 kuna.

To je 15 kuna po ulaznici, nije to veliki kriminal kao u raznim drugim ustanovama, ali nije lijepo vidjeti i na ovaj smo način to riješili – objašnjava Niko Kapetanić, predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine, te nastavlja:

– Bilo je raznih pokušaja, čak smiješnih. Štedjeli smo na kontrolorima jedno vrijeme, pa smo ih stavili na izlaz kod Sv. Luke. Međutim, naročito ljeti, bio je izlaz i kod Sv. Ivana. Neki su shvatili da onome tko iziđe na Sv. Ivanu ulaznica nije poništena.

Posjetitelj bi je nakon izlaska sa zidina bacio u koš za smeće, a onda bi ih neki vadili iz smeća i ponovno prodavali. Otkrili smo to, pa je sada kontrolor i na tom izlazu. To su ipak smiješni pokušaji, nikad nisu načinili štetu veću od par tisuća kuna i zaista smo ponosni na to.

Kapetanić tvrdi da je DPDS-ov sustav ulaznica, a uveli su ga prvi u Hrvatskoj, takav da zlouporaba praktički ne može biti jer se brzo otkriju.

– Imamo kontrolu na zidinama, ulaznica se pregleda, poništi, a imamo i evidenciju kad ju je netko kupio i kad ju je iskoristio – kaže čelnik DPDS-a.

Zadnje dvije godine cijena za ulaznice nije se mijenjala. Nakon najnovijeg poskupljenja, kaže, ova cijena neće se mijenjati iduće dvije godine.

Lani je prodano 78 posto individualnih ulaznica, 9 posto ih je prodano putem dubrovačke turističke karte, dok je u ukupnom broju prodanih ulaznica 13 posto grupnih.

Neprihvatljivo za agencije

Ukidanje dosadašnje agencijske ulaznice od 135 kuna za putničke agencije ni u kojem slučaju nije prihvatljivo jer rade isključivo s grupama, rekao je predsjednik strukovne grupe putničkih agencija pri HGK-u Stanko Ljubić.

– Lako je bilo utvrditi manipulira li netko, no očito je da se trend poskupljenja nastavio. Iznos od 200 kuna po osobi je izuzetno visok i poskupljuje aranžmane, naročito kad se dolazi sa strane pa u cijenu treba uključiti prijevoz, ulaznice i vodiča. Tada ti izleti postaju jako skupi.

Agencijama to otežava prodaju proizvoda i većina agencija, koliko mi je poznato, kad nudi izlet razgledanja Dubrovnika, ne uključuje ulaznice za zidine – kaže Ljubić, te objašnjava kako su "agencije prisiljene izdvojiti ulaznicu za zidine jer na kompletan izletnički paket moraju platiti 25 posto PDV-a".

Kao primjer navodi poludnevni izlet iz Cavtata za Dubrovnik. Prijevoz, profesionalni vodič, iskrcaj na Pilama, što je 800 kuna, agencijska zarada... sve to diže cijenu iznad 50, 60 eura za poludnevni izlet, što je, kaže, vrlo skupo pa nisu više konkurentni.

– Manipulacije je bilo lako otkriti. Kad se pojave dvojica, a nema grupe, brzo se može ustanoviti tko je preprodao. Ali njima je očito cilj bio dići cijenu jer su vidjeli porast posjeta zidinama. Ali sad će i žičara dignuti cijenu i to je cijeli jedan ciklus. Vidjet ćemo dokle. Izgubili su se svi kriteriji – kaže Ljubić i dodaje kako im nitko nije dao priliku da kao partneri razgovaraju, jer agencije organiziraju dolaske posjetitelja. Smatra da će biti sve više individualaca, ali će broj posjetitelja zidina sigurno pasti.

Čini se da je to i jedan od ciljeva DPDS-a – smanjiti broj posjetitelja zidina. Uostalom, da promet padne za desetak posto, što bi značilo otprilike 130 tisuća posjetitelja manje ove godine, opet će financijski učinak, s obzirom na povećanje cijena, biti u značajnom porastu.