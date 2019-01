Dr. Kaleb se tereti da nije učinila - što nije ni mogla!; U Metkoviću održan prosvjed: 'Trebalo bi biti više hrabrih ljudi poput nje'

Komisija za stručni nadzor Hrvatske liječničke komore (HLK) koja je nedavno bila u Metkoviću zbog smrti Gabrijela Bebića u svojem izvješću, između ostalog, navodi niz zamjerki na račun dr. Ksenije Kaleb, jedine liječnice koja je u četiri dana agonije obitelji Bebić, od svih liječnika kod kojih je dijete bilo, prepoznala sepsu, odnosno, točno detektirala njegovo zdravstveno stanje.

Iako mu je pokušala pomoći odvevši ga u 30 sekundi hoda udaljenu Hitnu pomoć, gdje su Gabrijel i otac Mišo Bebić bili nedugo prije nego što su ih upravo oni s Hitne pomoći bez pregleda poslali kod dr. Kaleb pravdajući se da "to nije slučaj za njih", Liječnička komora nalazi za shodno navesti niz zamjerki upravo – metkovskoj liječnici.

Njoj se prvenstveno zamjera "stručni propust što je po postavljanju dijagnoze (sepse) neodgodivo morala započeti provođenje postupka liječenja akutnog hipokseničnog zatajenja disanja i krvožilnog urušaja". Narodnim jezikom, onako plastično objašnjivo, dr. Kaleb, prema nalazu HLK, nije u svojoj ordinaciji djetetu dala infuziju, odnosno masku s kisikom.

A zašto liječnica to nije učinila, vidjevši dijete u tako teškom stanju?

Tehnički uvjeti

Razlog je jednostavan: tehnički uvjeti u ordinaciji ne dopuštaju pravilno pružanje pomoći bolesnoj osobi. Ordinacija dr. Kaleb, kao ni 90 posto ostalih sličnih ordinacija u RH, nije tehnički prilagođena za pružanje hitne pomoći životno ugroženom pacijentu. Za to postoji hitna pomoć. Naime, u svakoj ambulanti hitne pomoći u RH postoji krevet s kotačima koji se po potrebi može pomicati da bi se lakše, sa svih strana, pristupilo pacijentu, odnosno da bi se lakše pristupilo venskom putu ako se infuzija zbog nekog razloga ne može dati u lijevu, nego, recimo, u desnu ruku.

U "običnim" ambulantama kreveti nemaju kotače, nego se nalaze uza zid i pristup pacijentu sa svih strana nije moguć. U ovoj činjenici treba tražiti razlog zašto dijete u tih 30 sekundi dok nije dovedeno, po drugi put u kratkom vremenu, na Hitnu pomoć, nije dobilo infuziju. Ako vam ovo zvuči kao birokratski izgovor, zamislite da kojim slučajem dr. Kaleb nije djetetu mogla iz prve dati infuziju pa da je morala, zajedno s ležećim djetetom, micati i okretati stol kako bi mogla pristupiti njegovoj drugoj ruci.

Ujedno, pružanje pomoći u tehnički neopremljenoj ambulanti, jer u njoj nije bilo ni defibrilatora (o čemu smo već pisali u "Slobodnoj"), kao ni laringoskopa i seta za intubiranje, moglo je dodatno pogoršati ionako teško, životno ugrožavajuće stanje malog Gabrijela.

I što bi onda morala učiniti dr. Kaleb? Možda zvati liječnike s Hitne pomoći, koji su upravo dijete poslali k njoj, da se popnu sa svom opremom na kat u njezinu ordinaciju? Stoga je bilo lakše odvesti Gabrijela u prizemlje, složit će se upućeni u problematiku.

Da je kojim slučajem dr. Kaleb sve to što joj se stavlja "na teret" poduzela u svojoj ordinaciji, morala bi Gabrijela transportirati u prizemlje na Hitnu pomoć. A kako bi to učinila ako nema krevet s kotačima? Kako bi ona i Gabrijelov otac nosili dječaka do prizemlja, i uz to nosili masku s kisikom, infuziju...? Možda liftom koji se često kvari (o čemu smo također pisali)?

Dalje, eksperti iz HLK u svojem nalazu kažu kako je "liječnica trebala ordinirati cefalosporinski antibiotik, druge ili treće generacije, i to parenteralnim (direktno u venu) putem ili peroralnim putem (na usta)".

Nedoumice oko tretmana

Međutim, stručnjaci iz HLK kao da ne znaju da liječnici iz primarne zdravstvene zaštite, kao što je pedijatrica dr. Kaleb, ne mogu uopće naručiti te antibiotike za parenteralnu primjenu jer se moraju poštovati pravilnici o tome što liječnici smiju imati u svojim ordinacijama. Prema osnovnoj listi HZZO-a, antibiotici koji se daju parenteralnim putem su bolnički antibiotici, koje isključivo mogu naručiti bolnice i koji se jedino mogu i davati u bolnicama. Sada će mnogi postaviti pitanje zašto dr. Kaleb nije mogla dati antibiotik "na usta". U teškom stanju sepse nema smisla davati antibiotik "na usta", nego samo u venu, što studenti medicine uče na trećoj godini studija.

Naime, kad se već dogodi šok (sepsa ili neko drugo stanje šoka), u tijelu te osobe padaju tlakovi, a kad padaju tlakovi, ugroženi su vitalni organi, srce i mozak. Tada se u tijelu štite ti vitalni organi, odnosno krvotok se preusmjerava na način da periferni organi, a to su koža, mišići, crijeva, bubrezi, "stišću" krvne žile i krv odlazi prema mozgu i srcu da bi se održali na životu. Periferni organi pritom gube funkciju, kao što je bio slučaj kod malog Gabrijela, kojemu su otkazali bubrezi pa je zbog toga, kada su ga prekasno dovezli u KBC Split, bio poslan na dijalizu. Na koncu, prema smjernicama liječenja koje su općeprihvaćene u svijetu, antibiotici za sepsu daju se samo intravenski, u venu.

I za kraj, HLK u svojem izvješću "prigovara" dr. Kaleb to što nije s malim Gabrijelom ostala na Hitnoj pomoći i pomogla kolegama, koji su ga tek koju minutu prije, a da ga nisu pregledali, poslali k njoj? Kako smo već pisali, dr. Kaleb se vratila u svoju ordinaciju jer je imala mnogo pacijenata i jer joj je kolegica s Hitne rekla da je Gabrijel sada njihov slučaj.

Istovremeno, HLK nikome ne stavlja na teret to što je dijete prije dolaska kod dr. Kaleb "otpremljeno" s Hitne pomoći iako nije pregledano, pod izgovorom da to nije slučaj za njih, a oni u Hitnoj pomoći imaju i defibrilator i masku s kisikom i stol na kotačima i set za intubiranje. Isto tako, u izvješću HLK stoji kako liječnica koja je pregledala malog Gabrijela u noći s nedjelje na ponedjeljak, kad je Mišo Bebić, prema svojim riječima, tražio da se djetetu dade infuzija, propustila obaviti niz pretraga.

''Prema medicinskoj dokumentaciji u kliničkom pregledu pacijenta nedostajali su podaci o frekvenciji disanja, vrijednostima arterijskog tlaka, frekvenciji pulsa, kapilarnom punjenju, te pregled ždrijela" (naknadno je liječnica dala pismenu izjavu da je ždrijelo pregledala). Ujedno, u izvješću piše kako je liječnica Gabrijela nakon takvog pregleda upitala je li dobro, a on je potvrdno odgovorio.

Slijedom ovoga, HLK je donio mišljenje kako liječnica s Hitne pomoći nikako nije zanemarila pacijentovu bolest i da je svakako zaključila da je potrebno obaviti laboratorijsku dijagnostiku i kontrolni pregled kod nadležnog pedijatra, što je preporučila da se učini ujutro.

Zanemareni simptomi

Komisija HLK također je zaključila kako je malo vjerojatno da je auskultacijski nalaz (slušalice) nad desnim plućem mogao biti potpuno uredan u vrijeme kada ga je liječnica u noći na Hitnoj gledala, s obzirom na to da je za šest sati nakon njezina pregleda dijagnosticirana upala pluća desne strane sa sepsom i septičnim urušajem. Također, Komisija HLK je mišljenja da je dolazak na Hitnu u noći trebao biti ozbiljnije shvaćen jer je bol u prsištu jedan od osnovnih simptoma upale pluća.

Na kraju, Komisija zaključuje: "Međutim, komisija nema nedvojbenih dokaza da je imenovana liječnica (s Hitne pomoći, koja je obavila pregled u noći s nedjelje na ponedjeljak, op.a.) učinila stručni propust. Naime, temeljem učinjenog kliničkog pregleda pacijenta od strane liječnice, a prema dostavljenoj medicinskoj dokumentaciji, nije bilo kliničkih pokazatelja invazivnog oblika infektivne bolesti niti vitalne ugroze pacijenta te time niti razloga za hitnu hospitalizaciju pacijenta."

A pacijent je za dan i pol umro.

Tko je kriv za smrt malog Gabrijela Bebića, pokazat će, a nadamo se i dokazati, istraga. No, svejedno bode oči da se najviše prigovara na postupcima dr. Kaleb, koja je jedina prepoznala njegovo zdravstveno stanje i koja je učinila sve da mu u danim okolnostima pomogne.