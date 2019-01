Pronađeno tijelo Davora Pozniaka, trećeg nestalog radnika hidroelektrane Plat

U nedjelju oko 18 sati u odvodnom tunelu hidroelektrane Dubrovnik u Platu pronađeno je beživotno tijelo nestalog radnika Davora Pozniaka, izvijestila je u nedjelju navečer dubrovačka policija.

Opsežna danonoćna potraga za trećim radnikom Hidroelektrane Plat, koji je nestao u požaru u četvrtak, vodila se na širokom području od Prevlake do Mljeta, ali do nedjelje navečer nije bilo rezultata. Potragu su otežavali i nepovoljni vremenski uvjeti. U subotu navečer je odlučeno da se nakon ispuštanja vode još jednom temeljito pregleda odvodni kanal hidroelektrane, koji je prethodno dvaput pregledan.

U požaru koji je u četvrtak oko 9 sati buknuo u HE Plat nestala su tri radnika. Beživotno tijelo prvog pronađeno je u četvrtak oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugog oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu, a za trećim se tragalo do nedjelje navečer. U potrazi su sudjelovali policija, HGSS, sve vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva s juga Hrvatske, djelatnici HE Plat, mještani, ronioci i Obalna straža Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.