Nakon stravične nesreće korejskog turista Dubrovčani strahuju od novih odrona: Stijena od 3,5 tona zabila mi se u kuću!; Stanovnici imaju teoriju što je pokrenulo kamenje

Nesretni slučaj u subotu oko 13 sati na dijelu Jadranske magistrale poviše dubrovačke povijesne jezgre, u kojemu je korejski turist zbog pada stijene na vozilo zadobio teške tjelesne ozljede zbog kojih je helikopterom hitno prebačen u KBC Split, aktualizirao je višegodišnji problem ove dionice državne ceste.

Nažalost, nije ovo bio prvi put da se stijene s padina Srđa odrone i završe na magistrali ili na kućama ispod ceste. Dosad je u većini slučajeva sve, na sreću, završavalo s materijalnom štetom. Stanovnici su u više navrata upozoravali nadležne na problem, no ništa se još konkretno nije poduzelo. Jedan od tih stanovnika je Ivuša Krečak, koji je na svojoj kući, zbog kotrljajućih stijena sa Srđa, u dva navrata radio velike popravke. Susrećemo ga na kućnom pragu još pod dojmog nesretnog subotnjeg događaja.

Zbog bizarne nesreće i borbe za život nikada neće zaboraviti Hrvatsku: dok se Min-Su-Kim vozio taksijem, pogodio ga je kamen s odrona i presjekao mu arteriju

- Nažalost, to je cijena nebrige društvene zajednice: i Grada, i Županije, i države. Iako ima privatnog, uglavnom su Grad i država vlasnici zemljišta na Srđu i ništa ne poduzimaju. Tu je problem – kaže Krečak, dodajući kako su Hrvatske ceste poduzele što su mogle i postavile zaštitnu mrežu po obroncima Srđa.

Do Domovinskog rata, kaže, nisu imali nikakvih problema jer padina je bila pod gustom šumom. No, sve je izgorjelo i sada više nema što držati stijene.

- Živjeti u strahu nije lako. Zadnji put kad nam se dogodilo, samo nas je dragi Bog sačuvao. Bilo je to malo nakon ponoći 14. lipnja 2016. godine. Stijena od tri i pol tone je prošla između auta, udarila u vrt i zabila se u kuću. Hoće li nas vječito Božja providnost spašavati? Pa nešto i čovjek mora poduzeti. Taj problem je svima nad glavom, ne samo stanovnicima ovog dijela, nego je svatko tko prolazi magistralom u opasnosti – upozorava Krečak. Tada mu je, prisjeća se, gradonačelnik Andro Vlahušić rekao da "čije je vlasništvo, neka brine o tome".

- Donio sam mu kopiju katastarskog plana, ZK izvatke. Nama je stijena pala sa zemljišta Grada Dubrovnika. Iako, moram reći, zahvalan sam tadašnjem gradonačelniku jer nam je dao novac za sanaciju štete koja nije bila mala, oko 70 tisuća kuna. Ali nije ništa poduzeto da se odroni zaustave – kaže zlosretni Dubrovčanin kojemu je i prije sedam godina, također u lipnju, stijena razlomila krov.

- To je bila posljedica gradnje tunela za trafostanicu. Bila su jaka miniranja, strašno nešto, ljuljali su se lusteri u kući. Mi smo onda pokrenuli istragu DORH-a, no njihov je odgovor bio da je "to nesretan slučaj i da je stijena došla iz nepoznatog pravca".

Odakle – je li s Lokruma možda?! Pravac se zna, mi smo točno pronašli mjesto odakle se pokrenulo. I još nešto, miniranje je bilo u 10 sati, nama je pet minuta poslije sletjela stijena na kuću - negoduje Ivuša Krečak i dodaje kako je sreća što tada nikoga nije bilo kod kuće jer, kako su mu kazali susjedi, "bilo je stravično, a udarac u krov raspršio je kupe na sve strane pedeset metara dalje". O ovom problemu trebali bi razmišljati i svi oni koji prolaze ovim izrazito prometnim dijelom ceste.

- Svi koji dođu avionom, ovim putem dolaze do Grada. Tada sam govorio, stijena od 3463 kila pala je na magistralu. Što da je prolazio autobus pun turista? Vjerujte, svaki put kad padne na magistralu, gromada odskoči od nje kao lopta - prepričava Krečak i prisjeća se svojih jada.

- Jedan kamen se zaustavio u prozoru sobe. Stakla su se zabila po dva centimetra u ormar na drugoj strani sobe. Samo zamišljam kako je ove subote bilo tom nesretniku u autu – kaže ovaj stanovnik opasnog predjela ispod magistrale.

Čudi Ivušu kako je Omiš uspio riješiti sličan problem financirajući se kroz EU fondove, a Dubrovnik ne može.

- Navodno je obećanje Hrvatskih cesta i Grada Dubrovnika da će se postaviti zaštitna mreža po najnovijim standardima, dupla i s ublaživačima udara, tako da bi zaštitili ovaj predio najprometnijeg ulaza u grad. Vjerujemo u taj projekt, obećano je da će se u ovoj godini krenuti s time – kaže tamošnji stanovnik Samir Voloder.

Prisjeća se kako ovo nije prvi put da je stijena pala na vozilo na cesti. To se već dogodilo, također jednom taksiju, i to na dijelu ceste gdje su postavljene zaštitne mreže.

- Prvo treba zaštitu staviti gore u vrhu, izravno na stijenu, kao što su učinili na jednom malom dijelu, da se ne bi odvalila i zakotrljala, a onda tek ovdje niže uz cestu ako slučajno nešto prođe. To bi bilo neophodno, ne samo zbog nas stanovnika – kaže Voloder, dok Mato Krečak pokazuje tri dijela, odnosno žarišta na gornjem dijelu padine na kojima je već stavljena mreža, ali i tvrdi - to je privremeno rješenje.

- Svaki zvuk ili nekakav udarac asocijacija je da se nešto dogodilo. Uvijek pomisliš je li ono pala ponovno? Neko zalupi jače vratima ili se neki udarac dogodi ili incident u prometu i mislimo da je pala stijena. A pada... Blizu mene na dvije kuće po dva puta. Za jedan put je obrazloženje suda bilo da je nesretan slučaj. Ako je četiri puta nesretan slučaj, onda to više nije slučaj, nego pravilo – smatra Voloder.

Stravična nesreća posjetitelja iz Koreje trebala bi potaknuti odgovorne da se konačno pozabave pitanjem sigurnosti vozača, putnika, kao i stanovnika tog izrazito opasnog dijela Jadranske magistrale, u nadležnosti Hrvatskih cesta, u blizini povijesne jegre Dubrovnika.

'Ceste': Radimo sve što možemo Iz službe za odnose s javnošću Hrvatskih cesta Slobodnoj Dalmaciji još su u ožujku 2017. godine odgovorili da radi sigurnosti prometa čine sve što im dopušta proračun i odobreni planovi održavanja prometnica: - Ne radimo to samo nakon izvanrednih događaja ili pred turističku sezonu, već u kontinuitetu u svim segmentima zaštite državnih cesta. To se odnosi ne samo na održavanje kolnika, nego i na zamjenu i popunu zaštitne ograde i zaštitne mreže, te na čišćenje i zaštitu cestovnog zemljišta od divljih deponija, osim dijelova koje održava gradska čistoća – izvijestili su nadležni iz Hrvatskih cesta.