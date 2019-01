Poduzetni Ramo ilegalno okupirao jednu od najljepših vila na Jadranu?! Mještani na nogama: 'Ovo je kriminal! Dolaze tu i rade mutne poslove u kasne noćne sate'; Župan: Nitko mu to nije dopustio, niti je koga pitao

Ispred vile Aurora u Trstenom, mjestu dubrovačkog kraja, u petak ujutro okupilo se 30-ak mještana kako bi ukazali javnosti na, kako su istaknuli, ilegalnu uzurpaciju trstenske vile koja je u vlasništvu susjedne Bosne i Hercegovine.



– Vila Aurora je ilegalno okupirana! Kako doznajemo, ona kroz tri mjeseca ide na prodaju ili u koncesiju, što mještanima odgovara da se ovaj u Domovinskom ratu narušeni kompleks konačno uredi.

Međutim, ilegalno ju je okupirao Ramo Hadžiomerović, šefa Lav osiguranja i Udruge Zlatni zmaj – kazao je predsjednik Mjesnog odbora Trsteno Antun Bošković, uz podršku okupljenih mještana.

Naglasio je kako su ilegalno postavljeni prozori i vrata na garažu i paviljon u sklopu vile izgrađene 1901. godine za koju je, podsjetimo, svojedobno bio zainteresiran poznati holivudski glumac John Malkovich.

– Mještani su za to da se vila proda i uredi, a ne ilegalno okupira i da ljudi koji ne pripadaju Trstenome dolaze tu i rade mutne poslove u kasnim noćnim satima da se mještani ne mogu više slobodno kretati, spuštati navečer na more ni ići na lignje. To nam nikako nije u interesu – kazao je čelnik MO Trsteno te pozvao mjerodavne institucije, policiju i građevinsku inspekciju da se očituju o ovom slučaju i zaustave, kako kaže, kriminal koji se u Vili Aurora događa.

Franković kontaktirao Sarajevo?

Prema Boškovićevim riječima dubrovački gradonačelnik Mato Franković kontaktirao je Sarajevo.

– BiH nije angažirala Hadžiomerovića, a kontaktirali smo i Županiju, nisu ni oni. Zato, ili neka Ramo pokaže papire ili neka skine sve što je sagradio i vrati se odakle je i došao – izričit je bio Antun Bošković.

Izrazivši žaljenje što se nije prije reagiralo, Bošković je objasnio kako je sve počelo još u kolovozu prošle godine, kad je zagrađen paviljon u sklopu vile:

– Nismo tada imali informaciju tko je Ramo Hadžiomerović, tko ga je angažirao, tko stoji iza njega. Sve je eskaliralo po Stjepandanu, kad je zagrađena i garaža u sklopu Aurore i kad smo dobili povratne informacije iz Zagreba, Sarajeva i Dubrovačko-neretvanske županije i doznali da se ovdje radi o ilegalnom činu i kriminalu – objasnio je novinarima predsjednik MO Trsteno te nastavio:

– Kad su ga mještani pitali što vi radite tu i s kojim pravom, rekao im je 'mi smo udruga za društvene aktivnosti'. Kakav je to odgovor? Koja udruga, gdje su vam papiri, gdje su vam dozvole? Ako ih nemate, sve što ste postavili skinite i odlazite! – oštro će Bošković.

Mjesni odbor Trsteno cijeli je slučaj prijavio policiji koja je, prema tvrdnji čelnika MO, izašla na teren i napravila zapisnik. Također, u tijeku je i kontakt s građevinskom inspekcijom.

Dobroslavić: Nismo mu davali ništa

Na novinarsko pitanje jesu li točne tvrdnje Rama Hadžiomerovića kako je kontaktirao MO te im nudio ključ vrata koja je postavio na garažu, Bošković tvrdi:

– To nije istina. Da je to istina, ne bi se ovdje okupilo ovoliko mještana. Nema on nama što nuditi jer ovaj prostor nije njegov, nikoga nije kontaktirao, nema papire i to je kraj priče.

Više puta smo bezuspješno pokušavali doći do prozvanog Rama Hadžiomerovića koji je u dubrovačkim medijima izjavio kako je njegova Udruga Zlatni zmaj na tom prostoru već 20 godina te kako ne rade ništa na vili Aurora, već na pomorskom dobru za društvene namjene.

– Nikada nismo ni ulazili u vilu. Od 1999. smo neformalno, a formalno od 2000. prisutni u Trstenome. Bavimo se borbom protiv ovisnosti. Od 2000. smo na pomorskom dobru što nam je odobrila Dubrovačko-neretvanska županija, tj. pokojni župan Ivan Šprlje – kazao je u medijima Hadžiomerović.

Župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić pak ističe:

– Ne znam što bi on mogao imati iz nekog prethodnog vremena. Mi mu nismo davali ništa, niti je on nešto tražio od nas. Županija se ne može uplitati u privatno vlasništvo. Kako bi mi mogli njemu to dopustiti, to je van pameti! Pozivati se na pokojnog Šprlju, mislim da je bespredmetno.

Hadžiomerović se navodno poziva da mu je Županija to dopustila. Niti mu je dopustila niti mu možemo dopustiti da uđe u tuđu zgradu. Ako mu je županija nešto dala, to bi morala biti koncesija za pomorsko dobro jer smo za to odgovorni, a za koncesiju se raspisuje natječaj. Neka pokaže koncesiju – kaže župan Dobroslavić te još jednom potvrđuje kako ih Ramo Hadžiomerović nikada nije kontaktirao.

Sa Županijom ovaj slučaj nema nikakve veze, a ako je netko ušao u privatni posjed, dodaje, to je problem koji onda rješavaju nadležne službe.

Mještani ostaju bez pristupa moru

Navode o ilegalnoj uzurpaciji trstenske vile potvrdili su i okupljeni mještani. Prvi susjed Aurore i, kako se predstavio, starosjedilac Trstenog Ivo Trojanović opisao je kako je to prije izgledalo.

– Ovo je prostor od 40 tisuća kvadrata, tu su bile šetnice, bio je park, obradive površine. Tu su dolazili ministri bivše Jugoslavije – kaže Trojanović te ukazuje na prisutan problem:

– Seoski put koji vodi prema moru dijelom ide kroz posjed vile Aurore i tu je jedna velika međa doslovno pala. Tako da će mještani u skoroj budućnosti, ako se to ne riješi, ostati bez pristupa moru. Jačom kišom ili potresom, to će se sve urušiti i selo će ostati bez pristupa moru.

Ivo Grković naglašava kako je Mjesni odbor Trsteno upoznao i gradonačelnika i policiju i građevinsku inspekciju s ovim problemom te je, smatra, na njima da to riješe.

– Mislim da ovo treba dovesti u prvobitno stanje i da vila treba biti privedena svrsi. A od kada ja znam, evo ima 65 godina, uvijek je bila hotelski turistički objekt. Ovdje smo dolazili na svadbe, na večere i u restoran. Očekujemo reakciju državnih organa i da policija i inspekcije odrade svoj posao. Je li mogu ja doći u vas na kuću i nešto raditi, valjda ne mogu. Prema tome, ne može se to raditi – zaključio je mještanin.

Grad i policija šute Za komentar cijelog slučaja pitali smo u gradskoj upravi no rečeno nam je kako 'Grad nema komentara'. Također, upit smo poslali i na adresu PU dubrovačko-neretvansku, no odgovor je izostao.