Mato Franković: Vratili smo ravnotežu turizma i svakodnevnog života 

Ove zime s inozemnim destinacijama smo jako dobro povezani što nas veseli jer želimo razvijati Dubrovnik kao grad u kojem vrijedi boraviti tijekom cijele godineUsvojeni Proračun težak preko 741 milijun kuna jamči nastavak započetih velikih investicija, a sve su podređene podizanju kvalitete svakodnevnog života naših građana

Uspjeli smo vratiti davno izgubljenu ravnotežu između turizma i svakodnevnog života. Da smo uspjeli u promjeni smjera potvrđuju međunarodni predstavnici struke i vodeći svjetski mediji koji nas promatraju kao predvodnike promjena u strateškom pristupu i upravljanju destinacijom, zadovoljno konstatira gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Dubrovnik je ove godine proglašen prvim u Hrvatskoj po kvaliteti života. Po čemu se to Dubrovnik razlikuje od ostalih hrvatskih gradova?

-Iako je pred ovom gradskom upravom dosta posla u podizanju sveukupnog komunalnog standarda i završetak velikog investicijskog ciklusa kojeg smo započeli u 2018. godini, Dubrovnik uistinu jest ugodno mjesto za život, dovoljno je prostorno malen za ugodan život, a opet je velik i rekao bih da se razlikuje po svojim posebnostima. Ne postoji drugi grad na svijetu koji mu je sličan. Dubrovnik nudi pregršt mogućnosti za zaposlenje i ostvarenje osobnih planova pojedinaca i obitelji. Najveći izazov ostaje stjecanje vlastitog prostora za život, posebno za mlade. Zato smo osmislili i razvili izvorno dubrovački model stanogradnje uz desetgodišnji najam po povoljnim uvjetima te mogućnost otkupa nakon proteka tog roka. Nedavno je krenula izgradnja prva 43 stana po tom modelu, a projektiramo novih pedeset.



Jedan smo od rijetkih gradova koji je uspio 'ukrotiti' turizam i njime počeo upravljati. Pri tome je najvažniji dogovor koji ste ove godine postigli s kompanijama za kružna putovanja o rasporedu uplovljavanja krstaša u Dubrovnik. Kakve još mjere planirate kojima bi Dubrovnik postao poželjna turistička destinacija bez gužvi?

-U samo godinu dana uspjeli smo vratiti davno izgubljenu ravnotežu između turizma kao najveće gospodarske djelatnosti i svakodnevnog života, a u srž načina upravljanja Gradom vratili smo interese građana. Donijeli smo Strategiju razvoja turizma, Plan upravljanja povijesnom jezgrom se izrađuje, a naš projekt Poštujmo Grad kompleksan je i interdisciplinarni splet mjera i aktivnosti koje se međusobno nadopunjuju. Rekao bih ipak da sam najponosniji na činjenicu da smo prvi grad koji se drznuo neposredno obratiti društvima za kružna putovanja i reći im – ovako više ne ide. Oni su nam odmah pružili ruku suradnje i zajedno smo došli do dogovora na obostrano zadovoljstvo, jer ni njima ne odgovara kaos i gužve na ulicama jer njihovi gosti ne ostvaruju pravo iskustvo Dubrovnika. Gužve nisu problem, problem je prekomjerni turizam, a koji se ogleda u pritiscima velikog broja posjetitelja u kratkom vremenu. Nova pravila ticanja brodova dogovorena su za 2020. godinu što je glasno odzvonilo u svjetskim medijima, ali već i za 2019. postigli smo bolji raspored dolazak brodova unutar tjedna što će također osigurati manje gužve. Da smo uspjeli u promjeni smjera potvrđuju međunarodni predstavnici struke i vodeći svjetski mediji koji nas promatraju kao predvodnike promjena u strateškom pristupu i upravljanju destinacijom.



I dalje ostaje neriješen veliki problem sa zračnom povezanošću Dubrovnika s hrvatskom metropolom, posebice po pitanju učestalosti redovne linije ali i cijena avio karata. Kada možemo očekivati da će se taj problem riješiti?

-Moram priznati da je ove zime situacija s povezanošću Dubrovnika s inozemnim destinacijama jako dobra, što nas veseli jer želimo razvijati Dubrovnik kao grad u kojem vrijedi boraviti tijekom cijele godine. Dubrovnik je ove zime direktnim letova povezan s Istanbulom i Varšavom četiri puta tjedno te dva puta tjedno s Frankfurtom, Londonom, Rimom, Barcelonom i Madridom. S druge strane je zbilja žalosno što smo kad je riječ o hrvatskoj metropoli podvrgnuti dugogodišnjoj nebrizi Croatia Airlinesa prema hrvatskom jugu. Zbog toga što nemamo ni metar autoceste i zato što smo omeđeni granicom, građani Dubrovnika upućeni su na zračnu luku i stabilna veza za Zagrebom po povoljnim cijenama nam je prijeko potrebna. No, od nacionalnog prijevoznika građani Dubrovnika do sada su dobivali jedino manjak poštovanja. To se mora promijeniti.



U ovoj godini u realizaciju su krenuli neki ključni projekti na koje se čekalo nekoliko godina, poput nadogradnje osnovne škole Montovjerna ili vrtića Palčice. Radi se i na novoj oborinskoj odvodnji u Vukovarskoj, gradi se novi studentski dom. Što Dubrovčani mogu očekivati u idućoj godini?

-Upravo usvojeni Proračun za 2019. godinu težak preko 741 milijun kuna jamči nastavak započetih velikih investicija, a sve su podređene podizanju kvalitete svakodnevnog života naših građana kroz ulaganja u komunalnu infrastrukturu, prometne površine, izgradnju cesta i parkirališta, vrtića i škola, prostora za rekreaciju, stanova za mlade obitelji. Škola Montovjerna kreće u siječnju nakon što završimo dvoranu OŠ Lapad. Prva je to novogradnja od sredine 80-ih godina prošlog stoljeća. U susjedstvu buduće škole radi se Studentski dom koji nam je jako važan za razvoj grada kao centra obrazovanja. Svakako među financijski najvećim projektima ističe se izgradnja ceste Most dr. Franja Tuđmana – Pobrežje koja je važna radi stvaranja preduvjeta za razvoj nove urbane zone, ali niz je manjih investicija u sve dijelove grada, od užeg središta, do naših otoka i Dubrovačkih gornjih sela jer nam je važan ravnomjeran razvoj svakog kutka Grada.