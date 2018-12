Kako spriječiti tragediju poput one u Metkoviću? Ministar poručuje: Ma kakav Mostar, Neretvani moraju imati svoju bolnicu!

Koliko vrijedi ljudski život? On nema cijenu, svi ćemo se složiti u toj konstataciji. Ništa nije skupo, koliko je "skupo" izgubiti ljudski život, a kada je taj ljudski život mlad, odnosno kada netko ima devet godina i umre "na pravdi Boga", kako bi kazali Dalmatinci, onda je to strašno i onda nas to "košta" jako puno.

Nedavna smrt Gabrijela Bebića iz Metkovića digla je "na noge" cijelu Hrvatsku i još jednom pokazala i dokazala da smo mi Hrvati najjači kada treba reagirati poslije događaja. Onda se svi zbrojimo kao jedan i svi uglas vičemo kako treba popraviti i ovo i ono. Do tada svi šutimo, držimo glave u pijesku i kukamo kako je teško, ali da uvijek može biti teže i da je dobro dok je ovako.

Smrt malog Gabrijela pokazala je da nije dobro dok je ovako i da "ovako" malo toga vrijedi. Stoga hitno treba nešto mijenjati u dolini Neretve, ali i u glavama svih onih koji u ovoj zemlji o nečemu odlučuju.

- Jednostavno, trebamo u dolini Neretve napraviti dnevnu bolnicu po uzoru na dnevnu bolnicu u Zagvozdu. Taj bi projekt koštao između 10 i 12 milijuna kuna i sredstva su osigurana. Samo taj projekt moraju "pogurati" nadležni iz Dubrovačko-neretvanske županije, a na Ministarstvu zdravstva je da osigura sredstva. Svakako, takav jedan objekt treba postojati u dolini Neretve i tada ne bi bilo potrebe da pacijenti iz Metkovića ili nekog drugog mjesta odlaze u dubrovačku, splitsku ili mostarsku bolnicu, kazuje prof. dr. Milan Kujundžić, ministar zdravstva.

Vlastiti sustav

Kada i ako bude sagrađena dnevna bolnica u dolini Neretve, svi stanovnici tog kraja imat će punu zdravstvenu njegu, Ustavom zagarantiranu, jer će tada liječnici iz OB Dubrovnik svakodnevno dolaziti u dnevnu bolnicu u dolini Neretve.

- Dolazi bi ginekolozi, internisti, otorinci, radiolozi..., odnosno svi oni za kojima bi bilo potrebe. Ta dnevna bolnica bila bi "izdvojeni" objekt OB Dubrovnik. Stanovnici doline Neretve bi tada imali kudikamo bolju medicinsku skrb nego sada - kazuje ministar Kujundžić.

Stanovnici doline Neretve, prema pisanju medija, žele moći odlaziti u mostarsku bolnicu, u nedaleku Hercegovinu, u koju je do sada RH uložila petnaestak milijuna kuna i žele tamo ostvarivati svoje pravo na liječenje, kada već ne mogu u svojoj državi.

Nakon tragične smrti devetogodišnjaka iznova je aktualizirano pitanje: hoće li pacijenti iz Metkovića ići na liječenje u Mostar?

- Mi prvenstveno moramo razvijati svoj zdravstveni sustav i uz dnevnu bolnicu napraviti što bolju integraciju Doma zdravlja Dubrovačko-neretvanske županije, Hitne medicinske pomoći i ostalih subjekata. Naravno, u medicini ne postoje granice i kada je u pitanju hitnoća, odnosno neko akutno stanje kod pacijenta, takav pacijent može završiti i u mostarskoj bolnici koja je kudikamo bliža od dubrovačke ili splitske. No, ponavljam, treba nam u dolini Neretve dnevna bolnica, ali ipak je isključivo sve na Dubrovačko-neretvanskoj županiji, da se taj projekt što prije ostvari - zaključuje ministar prof. dr. Milan Kujundžić.

I tko sada kaže da ne znamo koliko vrijedi ljudski život?

On vrijedi između 10 i 12 milijuna kuna, koji, da su uloženi u izgradnju i opremanje dnevne bolnice u dolini Neretve, ne bi doveli do prerane i ničim objašnjive smrti maloga Gabrijela Bebića.

Njegovim roditeljima mala utjeha, a svima drugima opomena da se trebaju svi uhvatiti za isti "štap", kako se u budućnosti u dolini Neretve ne bi ponovno dogodio slučaj Gabrijela Bebića.

Neka ovo zlo koje se dogodilo obitelji Bebić bude za neko dobro i za bolju budućnost svih "malih Gabrijela" koji žele bezbrižno odrastati u dolini Neretve.