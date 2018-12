Građani Metkovića na prosvjedom tražili bolju zdravstvenu skrb: Svi mi godinama šutimo, sada je dosta

Građanska inicijativa „Mame i tate iz Metkovića i okolice“ održala je u srijedu popodne pred metkovskim Domom zdravlja miran prosvjed, potaknut tragičnom smrti devetogodišnjeg dječaka 11. prosinca u splitskoj bolnici.

Na skupu se od Ministarstva zdravstva tražilo da se što brže riješi problem s nedostatkom uređaja CRP/streptokok analizatora te hitna izmjena pravilnika o medicinsko-biokemijskoj analizi u liječničkim ordinacijama kojim bi se dopustila nabava i uporaba potrebnih aparata.

Kako je objavio je metkovski Delta radio, predsjednica Građanske inicijative „Mame i tate iz Metkovića i okolice“ Ivanka Taslak izjavila je kako rješenje problema treba tražiti u Zagrebu te da ministar zdravstva Milan Kujundžić konačno treba shvatiti da u zdravstvenom sustavu nešto ne valja.

„Ja sam samo majka šestero djece, obična žena, a nisam pravnica. Želim djeci olakšati život, da ne idu negdje dalje, da ovdje rastu i budu sigurni te da im se u Domu zdravlja pruži adekvatna pomoć. Ovo, nažalost, nije prvi slučaj i žalosno je što se sve dogodilo. Svi mi godinama šutimo. Ne daj Bože nikome od nas“, rekla je Taslak. Najavila je sastanak predstavnika inicijative s ministrom Kujundžićem 27. prosinca u Zagrebu.

„Nećemo stati dok se nešto ne promijeni. Trebaju nam bolja zdravstvena usluga, nabava novih aparata, stručno osoblje i da se zdravstveni djelatnici sjete Hipokratove zakletve“, izjavila je Taslak.

Članica te inicijative Maja Komazin poručila je kako je nužna promjena pravilnika kako bi CRP/streptokok analizatori mogli biti na Hitnom prijamu i u ambulantama.

„Time bi se u što kraćem roku utvrdilo je li dijete ugroženo ili nije i treba li ga slati dalje u Dubrovnik ili Split. Uz to, sigurno nam treba i dnevna bolnica, o čemu se već dosta govorilo, jer je udaljenost do prve bolnice 100 kilometara uz prijelaz dvije granice, a do druge oko 140 kilometara“, istaknula je Komazin.

Na skupu je također izraženo i nezadovoljstvo građana organizacijom rada Hitne pomoći i Doma zdravlja Metković tijekom vikenda, kad ne rade medicinsko-biokemijski laboratorij te RTG i UZV kabinet.

Gradonačelnik Metkovića Dalibor Milan na prosvjedu je bio kao građanin i otac dviju djevojčica.

„Poznato je da je Grad Metković podupirao kupnju i osigurao novac za dva CRP analizatora, ali, nažalost, Komora nas je odbila. Imamo jako dobru suradnju s ravnateljem Doma zdravlja Štimcem, ali prema pravilniku, pedijatri ne smiju imati CRP analizator, već se smije nalaziti isključivo u laboratoriju. To treba mijenjati“, rekao je Milan.

Županijski vijećnik SDP-a Krešimir Kuran istaknuo je da bi dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću i županijskim institucijama trebao biti u interesu boljitak svih građana, a posebno djece.

„Ne trebamo se držati nekog pravilnika kao pijan plota ako je to u interesu djeteta i ostalih građana. Na posljednjoj sjednici Županijske skupštine svi su oporbeni amandmani odbijeni, pa tako i onaj o Hitnoj pomoći i domovima zdravlja. Mislim da županu nije stalo do Doline Neretve i Metkovića. Nadam se da će se to ubuduće promijeniti i da će prihvatiti amandmane oporbe“, rekao je Kuran.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je danas za boravka u Pakacu da je inspekcija Ministarstva zdravstva koja istražuje okolnosti u kojima je dječak umro završila izvide, a pisano izvješće predat će kad bude gotov nalaz obdukcije.

Devetogodišnjak iz Metkovića umro je od sepse 11. prosinca u splitskome KBC-u. Mediji su izvijestili da su dječaka roditelji zbog pogoršanja tijekom vikenda, 8. i 9. prosinca, dva puta doveli na Hitnu pomoć u Metkoviću i da je oba puta bio vraćen kući, a u ponedjeljak je poslan pedijatrici i prevezen je u splitski KBC.