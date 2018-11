'Nevjerojatno je da to još od Domovinskog rata stoji u derutnom stanju': uvodi se red u stari porat, barke čiji vlasnici ne plaćaju naknade sele se iz luke

Luka Dubrovnik kao ovlašteni koncesionar za korištenje i održavanje lučkog područja - istezališta Posat krenula je u obnovu tog prostora u kontaktnoj zoni povijesne jezgre, odnosno u samoj staroj gradskoj luci.

Prema riječima Željka Raguža, predsjednika Uprave Luke Dubrovnik, Posat s obzirom na atraktivnu poziciju gdje se nalazi nije uređen onako kako bi dolikovalo. Želja je vratiti život u Posat, mjesto svakodnevnog susreta Dubrovčana, koji svoja plovila drže na vezu u starom portu, a neki tijekom zime i na suhom vezu u Posatu kako bi obavljali potrebne radove na svojim brodicama.

- Krenuli smo uklanjati sve barke koje su neaktivne, a ima ih poprilično, koje su u lošem stanju da bi se mogle pustiti u more, a u Posatu stoje već dugi niz godina. Maknut ćemo i one barke koje ne plaćaju naknade luci i za koje ne znamo tko im je vlasnik. Barke nećemo baciti, nego ih premjestiti na Batahovinu. Čekat ćemo jedno vrijeme da se vlasnik javi i nakon toga ćemo vlasniku plovilo predati. Ako se želi opet vratiti u Posat, morat će se pridržavati uvjeta - kaže Raguž te dodaje kako se trenutačno Posat čisti od nakupljenog smeća.

Montažna kućica

U sklopu uređenja prostora u Posatu planira se postaviti montažnu kućicu za sve korisnike vezova u portu. Realno, postojeća, izgledom nikako ne odgovara povijesnoj cjelini.

- Za sve one koji imaju svoje vezove stavit ćemo adekvatnu montažnu kućicu gdje će ljudi moći ostaviti i svoje stvari, nešto poput spremišta, a i mrvicu se podružiti, izmijeniti savjete. Bit će to neki društveni prostor, ali ne za pijančevanje. Treba obnoviti ovaj prostor jer nedopustivo je da ono što se nalazi u kontaktnoj zoni povijesne jezgre izgleda kao što izgleda sada - kaže direktor Luke Dubrovnik.

Na čelnome mjestu Luke tek je pola godine, kaže, a Posat je prvo što želi riješiti. Nered u Posatu, kao i njegov izgled, nešto je što već godinama puni novinske stupce.

- Cilj je da se sve završi do sezone. Naravno, bit će to i puno prije jer smo krenuli jako rano, odmah nakon ove sezone. Zvat ćemo "Vrtlara" da oni prostor hortikulturno urede i kad sve bude gotovo, Posat će stvarno izgledati reprezentativno - kaže Raguž te dodaje kako je vrijednost radova procijenjena na oko 200 tisuća kuna.

- Ovo nije naša obveza, ali želimo to napraviti. Naravno, trebamo suosjećati sa sugrađanima i uređivati one dijelove koji spadaju pod nas i to ću prakticirati uvijek - kaže čelni čovjek Luke Dubrovnik Željko Raguž.

Iznajmite turistima

Još jednom spominje rekordno uspješnu godinu za Luku Dubrovnik u kojoj je ostvareno povećanje prihoda u odnosu na lanjsko za čak devet posto. Također, naglašava još jedan projekt kojemu će se pristupiti - uređenje derutnih lučkih prostorija u prizemlju Radničkog doma u Ulici Stjepana Cvijića. U prizemlju stambene zgrade Luka će urediti petnaestak soba za radnike.

- To ćemo dati u najam za radnike. Neki govore "iznajmljujte turistima pa ćete još više zaraditi". Onda bi trebalo otvoriti motel, zaposliti čovjeka, ali time se Luka ne mora baviti. Naše je da osposobimo prostor, osiguramo pokoje parkirno mjesto i da na neki način vraćamo uloženo. Jer nevjerojatno je da to još od Domovinskog rata stoji u derutnom stanju. Imali smo, i to s pravom, primjedbe stanara ove zgrade. Stalno pitaju "pantagane izlaze odozdo, kad ćete pristupiti uređenju" - kaže Raguž te na pitanje zašto su dosadašnji čelnici luke toliko čekali, odgovara:

- Netko voli uložiti nula da zaradi 0,5, a ja volim uložiti pet da zaradim 10. Vjerojatno netko nije pristupio tome jer ipak se radi o pozamašnoj investiciji. Obnova tog velikog prostora u derutnom stanju je oko 5 milijuna kuna. Ali bolje uložiti u to pa vratiti kroz sedam, osam godina. Iako, to je već moglo biti puno puta isplaćeno, a kad isplatite, opet ostaje vaše i ostaje uređeno - zaključuje Raguž.