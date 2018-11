Dubrovački gradonačelnik suspendirao svoju zamjenicu zbog mogućeg sukoba interesa oko izgradnje na gradskoj čestici: 'Nikakva šteta za Dubrovnik nije nastala, ali mora postojati moralna odgovornost'

Do očitovanja Povjerenstva za sukob interesa zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić neće imati nikakvih zaduženja u Gradu Dubrovniku te će biti izuzeta iz svih dužnosti koje su u njezinoj nadležnosti. Odluka je to gradonačelnika Mata Frankovića nakon što su u javnost isplivale informacije o možebitnoj povezanosti zamjenice Tokić i privatnog investitora koji je, prema riječima gradskog vijećnika MOST-a Mara Kristića bez da je prethodno kupio gradsko zemljište već napravio projekt i prodao određene stanove na gradskoj parceli.

Podsjetimo, gradonačelnik Franković na prošloj sjednici Gradskog vijeća nakon burne rasprave povukao je s dnevnoga reda prodaju gradske građevinske čestice u Janjinskoj ulici (kod stare ceste prema Općoj bolnici Dubrovnik) za dva milijuna kuna. Dogodilo se to nakon što je tijekom rasprave vijećnik Kristić kazao kako ima saznanja da je investitor tvrtka 'Primorje gradnja' već prodao stanove na toj lokaciji iako je parcela još uvijek u gradskom vlasništvu.

- Na temelju konstrukcija oporbe, a nakon što sam utvrdio činjenično stanje iz predočenih dokumenata, utvrdio sam kako zamjenica gradonačelnika Orlanda Tokić prije nego što je postala zamjenica, točnije u siječnju 2017. godine kad nije obnašala nikakvu dužnost u HDZ-u te u tom trenutku nije bila niti kandidat, potpisala ugovor o izradi projekte dokumentacije s tvrtkom 'Primorje gradnja' a koji je po zahtjevu investitora uključivao čestice zemlje od kojih je jedna u vlasništvu Grada.

Privatni investitor je podnio zahtjev prema Gradu u kojem je iskazao interes za kupnju gradskog zemljišta te je upućen da prvo ishodi lokacijsku dozvolu za cestu sukladno GUP-u a nakon toga da dio čestice koji eventualno ostane neiskorišten može se prodati investitoru. S obzirom da smo u ovoj Upravi dignuli visoko ljestvicu moralnosti, odlučio sam sve navedene dokumente uputiti Povjerenstvu za sukob interesa koji će utvrditi je li zamjenica Tokić u konkretnom slučaju bila u sukobu interesa ili nije. Nakon pravorijeka Povjerenstva, donijet ću daljnje odluke – kazao je gradonačelnik Mato Franković u srijedu na izvanrednoj press konferenciji.

Naglasio je kako 'sama prodaja te čestice u ničemu nije bila sporna, jedini sporni su na kraju postali akteri'. Točku o prodaji parcele maknuo je s dnevnog reda sjednice GV-a isključivo jer je 'vijećnik Kristić rekao da je vlasnik već prodao stanove koji se nalaze na gradskom zemljištu, što znači da je on sam već prejudicirao da će to kupiti'.

- E neće! Neće se tako ponašati s gradskim zemljištem nitko. Tu treba utvrditi sve odgovornosti i činjenice. Nikakva se šteta nije dogodila po Grad Dubrovnik niti bi se dogodila da se zemljište prodalo. Grad je tu eventualno mogao uprihoditi zbog jedne male čestice koja je nama nevažna. Ali moramo biti moralno odgovorni. Ako smo mi kao stranka prozivali bivšeg gradonačelnika Vlahušića da daje poslove svome vlastitom bratu, onda prema tome isti aršin, istu ljestvicu postupanja moramo imati prema samima sebi i prema narodu. I to je jedini razlog zašto sam ovako odlučio. Ali istovremeno nisam prijeki sud. Postoji Povjerenstvo za sukob interesa nema boljeg mjesta da utvrdi sve činjenice – kazao je Franković te naglasio kako se gradski vijećnici sad prave da nisu ništa znali. Naime, na jednoj od proteklih sjednica GV-a prihvaćena je i točka o ukidanju statusa puta za spornu česticu.

- Oprostite, ako dobijete materijale za ukidanje statusa puta, ako dobijete česticu, kako vi kao vijećnik kojeg je izabrao narod i za to dobivate naknadu ne čitate materijale? I onda kažu netko nas je preveslao. Kako dižeš ruku za nešto što ne znaš što je ? - upitao se Franković te dodao kako 'ne zna kako je vijećnik Kristić došao do tih informacija ali nada se da čvrsto stoji iza onoga što je javno izrekao'.

- Mi moramo poslati jasnu poruku investitorima, građevinarima i svima ostalima koji imaju posla s Gradom da ne mogu i neće prejudicirati neke stvari. Nikakvih problema ne bi bilo da je tvrtka 'Primorje gradnja' kupila zemljište od grada pa to krenula prodavati. Ne možete prodavati prije nego ste kupili a da prethodno s nekim to niste dogovorili. A nemate s kime dogovoriti osim s Gradskim vijećem, to je jedino mjesto gdje se donosi pravorijek. Ne mogu ga ni ja donijeti, nemam te ovlasti raspolaganja nekretninama – objasnio je dubrovački gradonačelnik te je na kraju jasno zaključio:

- Neće biti prodaje ovog zemljišta. Nisam povukao točku da bih je opet stavio na Gradsko vijeće. Ovdje je stavljena točka na 'i'. Ta točka, dok sam ja gradonačelnik i dok je Gradsko vijeće u ovom sazivu, više neće biti na dnevnom redu.