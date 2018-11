Pobuna u Dubrovniku: političari stopirali prodaju atraktivnog zemljišta ocu proslavljene hrvatske tenisačice

Gradonačelnik Mato Franković povukao je s dnevnoga reda prodaju gradske građevinske čestice u Janjinskoj ulici za dva milijuna kuna.

Dogodilo se to nakon što je tijekom rasprave vijećnik Maro Kristić ukazao na to kako je ta parcela itekako važna za Grad Dubrovnik jer graniči s česticama u vlasništvu Grada, a okolni je stanovnici koriste kao parkiralište. Vlasnik susjedne parcele, koji je želi kupiti i proširiti svoju česticu, "Primorje gradnja" d.o.o. već je prodao stanove i na gradskoj parceli, rekao je Kristić na sjednici, a da ova kupoprodaja gradskog zemljišta nije oportuna ni formalnost, mišljenja je bio i vijećnik HSS-a Vido Bogdanović.

Riječ je, naime, o maloj parceli, trokutu između Janjinske ulice i stare ceste za bolnicu, gdje je Grad Dubrovnik u svibnju najprije sa svoje parcele skinuo status javnoga puta. Riječ je o dugoj i uskoj građevinskoj čestici bez koje vlasnik susjedne, "Dubrovnik primorje", ne bi mogao lako graditi na svojoj, budući da bi buduću zgradu trebao odmaknuti od obje ceste.

– Problem je u tome što je vlasnik susjedne parcele navodno već prodavao stanove na toj lokaciji iako je ona još u gradskom vlasništvu. Teze da je ta gradska parcela krnjava i neupotrebljiva ne stoje, jer kada bi je susjedni vlasnik objedinio sa svojom, to bi mu bilo itekako važno i u koeficijentima za gradnju i u budućim prihodima – rekao je Kristić.

Dodao je da je Gradsko vijeće ukinulo ovoj čestici status javnoga puta, a da vijećnici nisu znali niti su bili upućeni u to o kojoj se točno čestici radi.

– Često to radimo, naročito kad ljudi zatraže radi legalizacije i slično, no ovdje se ukinuo status puta da bi se pripojio privatnom građevinskom zemljištu, gdje onda on ne mora odmicati buduću građevinu od javnog puta. Gradsko vijeće moglo bi vratiti taj status čestici, a moglo bi i parcelu urediti i bez problema napraviti 50 parkirnih mjesta jer je susjedni stanovnici već koriste za parkiranje. U Janjinskoj je ulici već nemoguće parkirati, a gdje će ti ljudi sada s autima? Zašto ne bismo njima uredili parkiralište? Grad u slučaju prodaje i te gradnje nema nikakvog interesa osim da naplati komunalni doprinos i uloži ga drugdje, ali s koje god se strane gleda, ima logike da zadrži tu parcelu u svojem vlasništvu jer je Grad vlasnik svih okolnih čestica i parcele na kojoj će graditi dom umirovljenika, pa zašto na ovoj parceli ne bi bio parking za one koji će tamo dolaziti autom? – pita se Kristić i nakon sjednice, dodajući kako se sve htjelo provući potiho jer su vijećnici materijale dobili dan prije sjednice, o čemu su već u vijećnici govorili vijećnik Ljubomir Nikolić (KLGB) i HSS-ovac Vido Bogdanović.

Bogdanović je istaknuo kako su dovedeni u situaciju da provedu na prvi pogled formalnu proceduru, te da su "preveslani" jer su ranije ukinuli status javnog puta u dijelu čestice koji predstavlja vjerojatno najstariji put između Grada, Lapada i Mihajla i mjesto koje bi omogućilo proširenje postojeće ceste.

Nakon burne rasprave na sjednici Gradskog vijeća Dubrovnika, gradska je uprava, čini se, odlučila da se sporno zemljište ipak neće prodavati. U odgovoru iz gradske uprave stoji: "To je odlučeno nakon dulje rasprave na Gradskom vijeću, kad je vijećnik Kristić kazao da ima saznanja da je investitor koji je poslao pismo namjere, bez da je prethodno kupio gradsko zemljište, već napravio projekt koji je uključivao isto i ugovorio prodaju stanova. Na jasno pitanje gradonačelnika je li sto posto siguran u navedeno, odgovorio je da ima saznanja o konkretnim osobama koje su kupile stan. Stoga, s obzirom na to da je investitor manipulirao dijelom zemljišta u vlasništvu Grada bez da ga je prethodno kupio na javnom natječaju, gradonačelnik je točku povukao s dnevnog reda."

Predstavnik investitora demantira te optužbe.

- Ni jedan jedini stan nije prodan. Na sve ostalo nemam komentara – kaže Mario Konjuh (na fotografiji gore), predstavnik građevinske tvrtke "Primorje gradnja", investitora zainteresiranog za kupnju gradske zemlje u Janjinskoj ulici.

Otac proslavljene tenisačice Ane Konjuh demantirao je, dakle, informaciju da je već prodao stanove koje se planiralo graditi na zemlji koja je još uvijek gradska, kako to tvrdi vijećnik Kristić.