Franković ogorčen na Croatia Airlines: Nedopustivo, to je maćehinski odnos prema Dubrovniku, konstantno nas se stavlja sa strane

Uz početak radova na uzletno-sletnoj stazi Zračne luke Dubrovnik, trenutačno najvećem gradilištu koji će potrajati do 15. ožujka 2019. godine, Zračna luka Dubrovnik i avioprijevoznik Croatia Airlines izdali zajedničko priopćenje za javnost koje se tiče prilagodbe prometa i raspored letenja.



– Navedeni radovi iziskivat će stalne prilagodbe i izravno će utjecati na ograničenja u redu letenja. Svjesni potreba putnika, u Zračnoj luci Dubrovnik ove su radove ograničili na minimalno nužno razdoblje, od 8. studenoga do 9. prosinca ove godine, u kojem pojedini tipovi zrakoplova neće moći prometovati u noćnim satima – stoji u priopćenju.

Ispričali se putnicima

Dubrovački aerodrom i Croatia Airlines dalje ističu kako će "nastojati da ovi radovi što je manje moguće utječu na putnike koje će zajedničkim snagama, uz maksimalno angažiranje svih kapaciteta, informirati o svim potrebnim promjenama". Dodaju i ovo:

– Svim putnicima, koji su kupili karte za večernje letove u vrijeme kada još nisu bila poznata sva ograničenja u vezi sa spomenutim radovima, Croatia Airlines ponuditi će uslugu prijevoza u alternativnim terminima i nastojati naći prihvatljivo rješenje te opravdati njihova očekivanja.

Za sve potrebne informacije putnici se mogu obratiti Kontakt centru Croatia Airlinesa na telefone 072 - 500 505 i (01) 66 76 555, kao i poslovnici tvrtke u Dubrovniku (020) 773 232, te na adrese elektronske pošte [email protected] i [email protected]“ – piše u priopćenju za javnost u kojem se ZL Dubrovnik i CA na kraju "ispričavaju svim korisnicima usluga na možebitnim neugodnostima, te najljepše zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju s obzirom na veliku složenost projekta rekonstrukcije manevarskih površina Zračne luke Dubrovnik".

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković iznenađen je činjenicom da je Croatia Airlines par dana prije službenog ograničavanja korištenja zračne luke najavila da neće imati noćni let s obzirom na to da su sve najave do sada bile da će se letjeti kontinuirano, ali malim avionom.

"Poslat ćemo službeni upit"

– Zbog toga ćemo poslati službeni upit CA da se očituju što se to točno događa. Inače, svjedoci smo već desetak godina apsolutne nebrige CA prema građanima Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, od činjenice da su jutarnji letovi prerano, da su navečer letovi prekasno i kontinuiranih kašnjenja pri polijetanju. Zbog kašnjenja od dva, tri sata ljudi nisu mogli planirati svoja putovanja.

Brojni gosti Grada izražavali su ogorčenje krajnjom nebrigom i činjenicom da mogu dopustiti tako velika kašnjenja na gotovo svim letovima – ustvrdio je gradonačelnik i dodao kako je za njega ovo maćehinski odnosi prema Dubrovniku, koji je, podsjetit ću, jedini grad u RH od većeg značaja koji nema ni jednog milimetra autoceste na svom području i jedini grad županijsko središte u RH koji je omeđen granicom.

– Umjesto da nam se zbog toga pomogne, da se letovi intenziviraju i da se Dubrovnik na neki način prepozna, nama se događa upravo suprotno i stavlja nas se konstantno sa strane. Zbog svega toga uputit ćemo pismo predsjedniku Vlade RH, koji je predstavnik većinskog vlasnika, ali i predsjedniku Uprave CA i upozoriti da je takvo nešto nedopustivo – istaknuo je gradonačelnik Franković.