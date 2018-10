Zaboravite na opjevanu Velu Luku, imućna korčulanska obitelj nasred vale 'diže' zgradu na pontonima: 'Oliver ne bi vidio Ošjak, a kamoli Šoltu!'

Šegon je bio pomoćnik Slavka Linića, ministra financija kod Milanovića. Dok je pomagao ministru, koji je predsjedao Nadzornim odborom HBOR-a, ta je banka njegovoj tvrtki 'Facta Vera' odobrila kredit od 31,2 milijuna kuna

Iza sebe smo ostavili tjedan uzaludnih pokušaja da dobijemo projekt zgrade marine koja se gradi na pontonima u velolučkoj vali, no i bez njega, opažamo očito: realizacija ove ideje, u aranžmanu obitelji Šegon, točnije Ive Šegona, sina Branka i Ivne, trajno će promijeniti izgled opjevane uvale. Odnosno, ona opjevana mala slobodno može zaboraviti Velu Luku kakva je dosad bila. Dolaze nova vremena.

Zapravo, u Velu Luku su već došla. Šegoni su jedna od imućnijih obitelji, tu, u slavnom korčulanskom mjestu, sazidali su veliku kuću uz more, pa otvorili hotel "Korkyra", kafić, pizzeriju... Sada grade marinu, pontoni su već u moru, uskoro će, nakon završetka sezone, na njima izrasti zgrada pored koje će se privezivati nautičari. Da, zgrada će biti na moru.

Afera s HBOR-om

Prije nego što se vratimo u valu, nekoliko bitnih informacija neophodnih za lakše praćenje radnje. Branko Šegon bio je pomoćnik Slavka Linića, ministra financija u Vladi Zorana Milanovića. Dok je pomagao ministru, koji je predsjedao Nadzornim odborom Hrvatske banke za obnovu i razvitak, HBOR je njegovoj tvrtki "Facta Vera" odobrio kredit od 31,2 milijuna kuna. Indexovo otkriće te afere rezultirat će Šegonovim i Linićevim odlaskom iz Vlade. Osim sa SDP-om, familija ima odlične veze i s HDZ-om: Brankova supruga Ivna savjetovala je potpredsjednike Vlade još od 1998. godine, dakle, u vrijeme HDZ-ove vladavine. Uz to, bila je i članica Finine uprave od od 2012. do 2016. godine.

Dubrovačko-neretvanska županija prošle je godine koncesiju za marinu u Veloj Luci dala tvrtki "Ovalis Nova", osnovanoj s 20 tisuća kuna, petnaestak dana nakon što je raspisana koncesija. Njezin direktor je Ivo Šegon, a prokuristica je Ivna. "Ovalis" je od osnutka već stigao dva puta biti u jednodnevnoj blokadi: prvi put od 24. do 25. kolovoza prošle godine, a drugi put prije tri mjeseca, od 19. do 20. lipnja.

A sad se vraćamo u Velu Luku. Stojimo na rivi, gledamo pontone postavljene uz sam kraj. Ako ste bili tamo, pa vas zanima detaljniji opis lokacije, marina nastaje "na pola puta od trajektne luke, do centra mista, tik do stare rive, benzinske pumpe i hotela 'Korkyra'", opisat će nam jedan mještanin. I, povrh svega, blizu Oliverove kuće. "Oliver preko te konstrukcije ne bi vidio mitski Ošjak, a kamoli da kroz ponistru vidi Šoltu", dodat će mještanin koji će, poput mnogih, željeti ostati anoniman.

Ivi Burmasu nije se problem predstaviti. Vijećnik je u velolučkom Vijeću, u drugom mandatu. Prije je bio u Hrvatskoj narodnoj stranci, sada je neovisan. I, najblaže rečeno, nije presretan lokacijom marine.

– Projekt marine odobrili su i HDZ i SDP. Govorili su i da ga podržavaju sve stranke, što nije istina, HNS je bio protiv. Jedno vrijeme se govorilo da projekt koči Milanović zbog one afere sa Šegonom – upućuje nas Burmas i tvrdi kako je, po starijem planu, marina trebala biti dalje, prema trajektnom pristaništu. Nezadovoljan je reakcijom sumještana, mnogi će govoriti protiv gradnje na ovoj lokaciji, ali tiho i, po mogućnosti, anonimno.

U skladu s dozvolom

– To je naš mentalitet. Nije nas briga ni za šta, a kad se počne gradit, počet će se i javljati ljudi – komentira Burmas i dodaje kako se ne sjeća da je na Općinskom vijeću vidio projekt marine ili studiju o utjecaju na okoliš.

Projekt je vidjela Katarina Bikić, SDP-ova načelnica Vele Luke. Pokazao joj ga je Ivo Šegon, osobno, ali ga ni ona nema.

– Investitor me upoznao s projektom. Kod sebe ga nemam, ono što imam može svatko vidjeti na stranicama Županije, ali to nije cijeli projekt. Bitno mi je da je sve u skladu s lokacijskom dozvolom izdanom 2013. godine. To će biti luka nautičkog turizma s 200 vezova – veli načelnica, pa govori o dvjema fazama izgradnje marine, izmještanju trajektnog pristaništa, novom pomorsko-putničkom terminalu i slično.

Ima razumijevanja za projekt, jer je "Vela Luka ulazna točka južnog Jadrana, a još nije prepoznata kao nautička destinacija. Da bi to postala, nužno je izgraditi nautičku marinu. Ona nam je jedan od prioriteta, s obzirom da nam je turizam trenutno glavna gospodarska grana", kazala je.

Tko je odlučio da objekt bude baš tamo gdje nastaje?

– To je u skladu s prostornim planom, a on se nije mijenjao od 2012. ili 2013. godine. Zadnji put se mijenjao kad je na vlasti bio HDZ-ov načelnik Boris Žuvela. Zgrada će biti visoka četiri metra, na pontonima – informira nas Bikić i očekuje nova radna mjesta te prihode od poreza, prihoda i slično.

Spomenuti Žuvela danas vodi velolučku ispostavu Županijske lučke uprave. Inzistirao je na komunikaciji mailom i u njemu poručio da ideja o gradnji marine na sadašnjoj lokaciji postoji od sredine osamdesetih godina prošlog stoljeća, a u prostorni je plan ucrtana "Izmjenama i dopunama prostornog plana 2013. godine, u mandatu kada sam ja bio načelnik općine Vela Luka. Uvijek se govorilo o istoj lokaciji, ni prije mog mandata, a ni poslije, nije se raspravljalo o drugoj lokaciji", naglašava.

Neznanje ili...?

No, Velolučani nisu oduševljeni lokacijom. Katastrofom će je nazvati mještanin Ivan Mikulandra. Pa se pita što će biti s uvalom kad u njoj bude 150-170 brodica, gdje će ljudi s otpadom.

– Mi koji smo protiv, nismo protiv marine i napretka, ali ne na toj lokaciji, u najlipšoj vali na svitu – objašnjava.

Slično govori i arheolog Dinko Radić. Ni njemu ne smeta marina, čak misli da bi domaći vlasnici brodica trebali u sezoni svoje vezove ustupati strancima od kojih bi se ubirala naknada, ali lokaciju smatra promašajem. Napominje kako marina nastaje izvan pomorskog puta, duboko u vali, bolja bi lokacija bila na mjestu bivše vojne baze Privala.

To je jednostavno neznanje – komentira izbor lokacije.

A možda je i nešto malignije?

Registrirani tek nakon natječaja Kontakti s obitelji Šegon bili su zabavni. Tek nakon drugog slanja maila hotelu "Korkyra" i jednog neuspješnog pokušaja razgovora uživo s dvjema osobama u Veloj Luci za koje nam je rečeno da su Brankovi sinovi, nazvao nas je otac obitelji i objasnio kako on baš i nije upućen u projekt, sve to vodi sin Ivo. A on je pristao na komunikaciju mailom. Na početku je objašnjavao kako im je motiv za gradnju marine razvoj turizma na Korčuli, u Veloj Luci i tome slično. Na pitanje zašto su tvrtku registrirali nakon raspisivanja natječaja, odgovorio nam je: – Tvrtka "Ovalis Nova" registrirana je sukladno važećim propisima Zakona o trgovačkim društvima i upisana kod nadležnog Trgovačkog suda u Dubrovniku. Tvrtka je osnovana i registrirana sukladno zakonu i natječaju za dodjelu koncesije, o čemu govori ishođenje svih potrebnih dozvola i naposljetku jednoglasno izglasavanje na Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije. Poslovanje tvrtke "Ovalis Nova" vezano je isključivo uz projekt izgradnje luke nautičkog turizma Vela Luka i logično je da ima rashode, dok će prihode početi ostvarivati kad projekt bude završen, kao i kod svih poduzetničkih projekata – objasnio je poduzetni Ivo Šegon. Nije htio otkriti tko je i zašto "Ovalis" blokirao dva puta po jedan dan, zanijekao je da su dobili kredit od Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ali je napisao kako će "paviljonski objekt uz marinu", a to je zdanje koje će izrasti na pontonima, biti "sukladno važećem prostornom planu općine Vela Luka katnosti prizemlje, površine do 200 metara četvornih, u kojemu će biti smješteni sanitarni čvor za nautičare, recepcija marine, ugostiteljski objekt i mala trgovina. Dakle, riječ je o pratećem objektu sa standardnim sadržajima i uslugama nužnim za kategorizaciju LNT Vela Luka". Projekt i studiju o utjecaju na okoliš nije nam poslao. Sve je, istaknuo je, "javno dostupno", ali nije objasnio gdje. Na pitanja o porijeklu kapitala za marinu i općenito, za sve što rade po Veloj Luci, nismo dobili odgovore. Potom su nam se Šegoni prestali javljati.