Prvi put u povijesti prestala zvoniti crkvena zvona na Lopudu: 'Utišali su ih da grofica Francesca von Habsburg može spavat!'

Prvi put u povijesti Lopuda utihnula su crkvena zvona! Otkad je crkva sv. Marije od Špilice izgrađena pa i za vrijeme Drugog svjetskog rata, kao i u socijalizmu, nitko nije zabranjivao upotrebu zvona na našem zvoniku, a tomu upravo svjedočimo u zadnje vrijeme.

Kad sam prije nekoliko dana pitao zašto ne zvoni zvono, dobio sam odgovor da se zvona isključuju jer grofici Francesci von Habsburg smeta zvonjava i ne može spavat'!. E, to je ipak malo previše i mi to nikako ne možemo prihvatiti. Ponavljam, zvono je zvonilo za vrijeme svih prijašnjih uprava i režima i ničemu ne vodi to što sad više nije u upotrebi – napisao je u prosvjednom pismu ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek Lopuđanin Ivo Mihajlović, ogorčen prekidom stare duhovne tradicije na elafitskom otoku.

Ministricu nije vidio

Pismo je tempirao prije najavljenog dolaska ministrice na znanstvenu konferenciju prošlog vikenda u novobnovljenom lopudskom franjevačkom samostanu koji je rekonstruirala zaklada TBA21 Francesce von Habsburg. Ministricu nije vidio, a nije dobio ni usmeni ni pisani m odgovor na svoju 'predstavku'.

– Mi Lopuđani svojedobno smo obnovili zvonik, a nemamo pristup mjesnom zvonu! To nije u redu! Cjelokupnim kompleksom samostana upravlja fondacija, a nas više nitko ništa ne pita. Dovedeni smo pred svršen čin. U prizemlju zvonika gdje se inače vuku konopci zvona tijekom obnove je izgrađen WC, tako da više nemamo pristup iz crkve. Točno je da su sad elektrificirana zvona i sat, ali je tim zahvatom zatvoren pristup i do balatura sa harmonijem gdje pjeva zbor. Nema ni mogućnosti pročesijuna oko crkve kao dijela obreda par puta godišnje. Više se tamo ne može prići bez posebne dozvole uniformiranih pistolera koji čuvaju prilaze – ogorčen je Mihajlović koji se pita kako će u u uvjetima ograničenog pristupa doći urar popraviti evetualne kvarove satnog mehanizma i elektrike?

– Kampanio i Sveta Marija su simbol Lopuda, a naša zvona su dio svakog Lopuđanina i Lopujke, posebice kad zvone ure. To je naš sat, to je naš život, naš puls. Molimo Vas, ministrice Obuljen Koržinek da napravite nešto po tom pitanju. Bit ćemo vam zahvalni – napisao je u pismu ministrici umirovljeni električar Ivo Mihajlović.

Također tvrdi kako su kompletnu elektrifikaciju zvona i sata kao i masivne konstrukcije koja nosi zvona platili mještani Lopuda koji to smatraju svojim vlasništvom:

– A sad se dogodilo da zvoniku možemo prići isključivo uz posebne dozvole. Tražimo pristup zvoniku bez nekakvih specijalnih dozvola i kontrole zaštitara. Neka zaštitari čuvaju samostan ako treba, ali neka crkva i zvonik budu nama dostupni 24 sata dnevno. Kako klecati kad netko umre ili zvoniti uz neku festu kad dozvolu za ulazak treba čekati i tražiti? – žali se Mihajlović na (ne)dostupnost lopudskog kampanela i ipak se nada da će muk zvona uskoro biti otklonjen, jer 'ima nekih naznaka da ide u tom pravcu.