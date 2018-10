Poznati hotelijer u jeku borbe s vatrom na požarište bacio pun kamion krupnog otpada: 'To je moja zemlja, na svoju sam zemlju iskrenuo otpad!'

Radili smo nešto u kući i kamion je bio pun. Kako je izbio požar, deponij se zapalio, čovjek nije imao gdje odložiti smeće pa sam mu rekao da ga iskrene na mom zemljištu, kaže Mikulić

Osim pretrpljenog stresa i štete koje za sobom nosi svaki požar, pa tako i katastrofalni šumski požar koji je od utorka prijetio ljudima i imovini u Orebiću na Pelješcu, ekstremne situacije ponekad otkrivaju i nevjerojatne poteze ljudi koje je teško shvatiti i objasniti.

Tako i stanovnici naselja Mokalo nadomak Orebića pokušavaju shvatiti zašto bi ugledni poduzetnik, vlasnik niza turističkih objekata, u jeku borbe s požarom na požarište bacio - pun kamion krupnog otpada!

A dogodilo se to u srijedu, jutro nakon noći kad je požar buknuo u Mokalu proširivši se do samog Orebića.

"Ni brojna upozorenja dežurnih službi na terenu o jakoj buri i neprestanoj opasnosti, ni više od 300 vatrogasca i pripadnika Hrvatske vojske nisu spriječili Igora Mikulića, vlasnika 15 apartmana, tri restorana, ronilačkog centra i boutique hotela "Adriatic" u Orebiću, da otpad odloži na požarište", kaže mještanka Mokala Marija Mrgudić, vlasnica poznate Vinarije "Bura-Mrgudić", objavivši na Facebooku tekst i slike o spornom događaju.

- Pun kamion krupnog otpada bačen je na požarište u srijedu ujutro oko 10 sati iznad Mokala, pokraj vodospreme. Ugledni hotelijer je i prije na toj lokaciji bacao drop, krute ostatke grožđa nakon cijeđenja, šut i zemlju, a sad je na red došlo i smeće.

Odloženo je nekoliko madraca, kreveti, ormari i drvenarija iz renovirane vinarije. Malo nakon toga, gospodina je nazvao mještanin Mokala rekavši mu da makne smeće ili će mu ga mještani, koji su se digli na noge revoltirani događajem, donijeti ispred kuće. Malo nakon toga na mjesto gdje je bačeno smeće dolazi neki mladić koji je doslovno pokupio tri madraca i nešto sitno smeća, sve ostalo je ostavljeno. Taj isti dan u noći požar je opet buknuo, vatra je zahvatila i to smeće, naše kuće su bile ugrožene, kao i kuća uglednog hotelijera - ispričala nam je Marija Mrgudić.

Većinu njezinih navoda oštro demantira Igor Mikulić, vlasnik turističkih objekata, koji je bacio otpad iznad Mokala. Iako je njegova supruga za jedan hrvatski portal prvotno tvrdila kako smeće nije njihovo, Mikulić kaže kako ipak jest, ali je istovareno na njihovoj zemlji te ne vidi ništa loše u bacanju smeća iznad požarom napadnutog Mokala.

- Radili smo nešto u kući i kamion je bio pun, trebalo ga je odnijeti na orebićki deponij. Kako je izbio požar, deponij se zapalio, čovjek nije imao gdje odložiti smeće pa sam mu rekao da ga iskrene na mom zemljištu. To je zemlja u mom vlasništvu, na svoju sam zemlju iskrenuo otpad i sa svoje sam ga zemlje pokupio. Nitko me od mještana nije nazvao i požar nije zahvatio smeće, uostalom, to je krupni otpad, a ne kućno smeće koje smrdi. Ova se situacija može opisati jednom starom poslovicom: Sve će vam oprostit, ali ne mogu vam oprostit kad ste bolji od njih! - izjavio je Igor Mikulić, ističući kako se neće braniti od laži te da će angažirati odvjetnika.

Mještani tvrde da je bačeno smeće nastalo nakon uređenja nekog stambenog objekta, koji sigurno nije renoviran usred ljeta. Nagađaju kako je smeće bilo negdje čuvano te je iskorišten trenutak požara kako bi se bacilo na divlje odlagalište. Unatoč tome što tvrdi kako ništa loše nije učinio, Mikulić je na divlji deponij poslao bager koji je poravnao i zemljom zatrpao mjesto na kojem je bačeno smeće. Smeće je također pokupljeno.