Okrenuli im leđa kad je najteže: 'Vukovar na moru' bojkotirali svi redom, oni ogorčeni 'sramotom koja se nije dogodila u povijesti otoka'

Dan općine i župe Lastovo, koji je proslavljen na blagdan svetog Kuzme i Damjana, protekao je u sjeni činjenice da gradski oci na računu nemaju ni lipe.

Telefon i internet još su isključeni, korisnici proračuna nisu primili plaće, a struju općinarima tek što nisu isključili. Protiv bivšeg načelnika Mira Maričevića (HDZ), u čijem je mandatu došlo do spora zbog kojeg su s općinskoga računa ovršena sredstva u toj mjeri da je Lastovo bankrotiralo, podnesena je kaznena prijava. Iza nje stoji aktualna vlast na čelu s nezavisnim načelnikom Leom Katićem.

– Dan općine prošao je u konsternaciji, u čuđenju što nitko od predstavnika županijske vlasti, Vlade, saborskih zastupnika..., prvi put u povijesti otoka, nije našao shodnim nazočiti svečanoj sjednici Općinskog vijeća Lastova – ogorčen je profesor Petar Grgurević ignorancijom struktura, kad je, kako kaže, posljednja lanterna Hrvata u pitanju.

– Sramotno je ignorirati Lastovce koji su se borili za Hrvatsku kroz stoljeća. I protiv Venecije, ali i protiv Dubrovačke Republike, čija su vlastela zbog bune otočana dala zadaviti naša dva svećenika. Opirali smo se Talijanima, koji su nas htjeli odnaroditi, a nisu uspjeli, a o Jugoslaviji, tamnici našeg naroda koja je otok držala u potpunoj izolaciji, da i ne govorim. Zato je ovom Vukovaru prije Vukovara, otočanima koji su se stoljećima žrtvovali da ovdje očuvaju nacionalni identitet, trebalo odati počast svojom prisutnošću, no očito je da političke strukture za Lastovo nije briga! Pogotovo sam razočaran što se na otoku nije pojavio saborski zastupnik HDZ-a Branko Bačić, čovjek koji inače dođe ovamo, i koji je postao zastupnik zahvaljujući i glasovima Lastovaca. To je neoprostivo! – kaže Grgurević, te dodaje da političari pohode zaboravljeni pučinski škoj samo kad su njihovi privatni interesi u pitanju, kad treba dobiti glasove, pa je time bojkot jučerašnje sjednice još sramotniji.

Što o svemu kaže Anita Jančić Lešić, dopredsjednica Općinskog vijeća Lastova i predsjednica Općinskog odbora HDZ-a? U vrijeme dok je ona predsjedala Vijećem, došlo je do spora koji je koštao Općinu ovrhe i onemogućio joj normalno funkcioniranje.

– Načelnik Katić se našao u nebranom grožđu i sad mu je svatko kriv osim njega samog, a činjenica je da ovrha o kojoj govori nije jedina. Prvo je u travnju ove godine došlo do ovrhe jer je Ministarstvo turizma s općinskog računa moralo povući 290 tisuća kuna koje su bile namijenjene za uređenje Trga lastovskog poklada, i to zato jer na vrijeme od strane Općine nije bila dostavljena projektna dokumentacija, ugovori s izvođačima radova, računi, pa je došlo do blokade. Dva mjeseca kasnije, u lipnju, Ministarstvo kulture povuklo je sredstva u visini od 190 tisuća kuna za arheološke radove jer su bili uplaćeni na krivu adresu, što je s kamatama dosegnulo i 400.000 kuna. Osim toga, Općina je potpisala ugovor s Regionalnim vodovodom – Mljet, Pelješac, Korčula, Lastovo – o dostavi vode na otok, a lastovski "Komunalac" nije izvršio preuzete obveze u visini od 670 tisuća kuna, što je Općina na sebe preuzela kao sudužnik. Dakle, i bez ovog duga zbog kojeg je ovršen račun, Općina je već bila u velikim problemima, iako se ovrha mogla izbjeći, no načelnik Katić nije iskoristio zakonsku mogućnost koju je imao da to i napravi – tvrdi Jančić Lešić. Napominje da je Županija doznačila 400 tisuća kuna Općini Lastovo da bi ih spasila besparice.

– Načelnik kaže da se radi o namjenskim sredstvima, i da mu to predstavlja problem, ali drukčije se novac i ne može doznačiti jer ga je potrebno pravdati – kaže općinska vijećnica Jančić Lešić.

– Nisam pravni ekspert, ali znam da je Miro Maričević, dok je bio načelnik, odbijao platiti radove tvrtki koja ih nije obavljala. Kako je tvrtka MGT bila blokirana, tražili su od Općine Lastovo da im se plati cesijom na račun njihova vjerovnika. Kasnije je taj dug prodan tvrtki "Prokljan", a ona se u konačnici naplatila ovrhom od Općine Lastovo. Ne znam što je Maričević loše napravio jer je inzistirao da se radovi plate tvrtki koja ih je i obavila? – pita se Anita Jančić Lešić.

Miro Maričević kaže da je tvrtka MGT plaćena na osnovi sudske nagodbe.

– To je išlo iz sredstava HBOR-a preko Ministarstva mora, Uprave za otoke, a radilo se o deponiranim općinskim sredstvima. Kako je MGT imao svoje vjerovnike, cesijom su i oni namireni. No, nakon toga, 2012., Općinski sud u Korčuli, na temelju traženja "Croatia factoringa", pokreće ovrhu nad Općinom Lastovo. Međutim, Sud to ne dopušta jer je cesija bila neovjerena. U lipnju 2013., taj dug oni prepuštaju tvrtki "Prokljan" koja se bavi naplatom istih, a godinu kasnije "Prokljan" tuži Općinu Lastovo. Leo Katić je tada vodio Općinu i taj je spor izgubio on, a ne ja – rezolutan je Maričević, koji veli da je njegov politički suparnik protiv njega podnio kaznenu prijavu jer je on to njemu napravio ranije.

– Kao ravnatelj Parka prirode Lastovsko otočje, podnio sam kaznenu prijavu protiv načelnika Katića zbog uništavanja obale. Osim toga, on je i bespravno gradio kuću, za koju je poslije tvrdio da mu je dundova, pa je zatražio legalizaciju. Taj sam mu krimen predbacio jer je htio zaobići plaćanje komunalnog doprinosa, pa mi se sveti prijavom za koju nema nikakve osnove jer sam sve radio u dobroj vjeri – kaže Maričević.

Lastovska sapunica sigurno će dobiti svoje nove nastavke. Do čitanja.