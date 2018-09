Zaustavljena vatrena fronta na Pelješcu! Vatrogasci su cijelu noć držali liniju obrane dugu tri kilometra, a posao im je otežavao jak vjetar

7:02 - Vatrena fronta na Pelješcu kod zaseoka Kajanovići-Glabalovo, te kod naselja Mokalo tijekom noći je zaustavljena i trenutno nema velikih otvorenih požara kod mjesta Orebić, izvijestili su u srijedu ujutro iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Vatrogasne snage cijelu su noć držale liniju obrane dugu tri kilometra od Postupa do Glabalova, a posao je otežavao jak vjetar.

Meteorolozi za danas najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestimično s olujnim udarima koja će postupno slabjeti.

Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županija Stjepo Simović istaknuo je kako je situacija bolja, no kako vatrogasci naravno i dalje ostaju na terenu.

''Moramo dobro paziti, mjestimično ima manjeg plamena koji vjetar lako raplamsa. Požar je daleko od ugašenog za sada'', rekao je Simović.

Na požaru je i dalje više stotina vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i ostalih krajeva Hrvatske, kao i pripadnici Hrvatske vojske i drugih interventnih službi. Tijekom jutra očekuje se ponovno dolazak kanadera.

Ministar obrane Damir Krstičević hitno je sazvao sastanak županijskog vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije u 8 sati u općini Orebić.

Na sastanku će među ostalim biti i članovi Stožera Civilne zaštite općine Orebić i Dubrovačko-neretvanske županije, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić, zapovjednik Zapovjedno–operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga brigadni general Krešo Tuškan te glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.

23:07 - Linija obrane od požara u Orebiću na Pelješcu proteže se na otprilike tri kilometra - od Postupa do sela Glabalovo, puše jak istočni vjetar, a prema vremenskoj prognozi slabljenje vjetra očekuje se od 23 do 3 sata ujutro, izvijestili su u utorak navečer iz Dubrovačko-neretvanske županije, dok su iz Ministarstva obrane poručili kako će ondje, uz stotine vatrogasaca, cijelu noć dežurati i 50 vojnika, a ujutro će na požarište u Orebiću doći u pomoć još 52 vojnika i sedam vozila.



Za srijedu meteorolozi najavljuju umjerenu do jaku buru, mjestimično s olujnim udarima koja će postupno slabiti.



22:03 - Pedeset pripadnika kopnenih Protupožarnih namjenski organiziranih snaga OS RH sa šest vozila cijelu će noć biti angažirani na požarištu na području Orebića-Mokalo-Podstup na poluotoku Pelješac u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a u ranim jutarnjim satima, u srijedu, 26. rujna 2018., pridružit će im se i dodatna 52 pripadnika kopnenih snaga iz vojarne "126. brigade HV-a" u Sinju sa sedam motornih vozila, izvijestio je MORH.

Zbog požara koji su zahvatili Pelješac, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević hitno je sazvao sastanak županijskog vatrogasnog stožera Dubrovačko-neretvanske županije koji će se održati sutra, u srijedu, 26. rujna 2018. u 8.00 sati u Orebiću. Na sastanku će se dogovoriti daljnji koraci.



20:38 - Stanje na požarištu kod Orebića još je iznimno ozbiljno te su na tom području raspoređene sve raspoložive snage, a kako je vjetar okrenuo smjer, ojačao je požar od sela Mokala prema Postupu, zbog čega onamo stižu dodatne snage, doznaje se u utorak navečer od županijskoga vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića.



"Još je puno akcije pred nama. Moramo odgovornije preuzeti što god možemo. Kroz noć nema povlačenja. Niti jedan vatrogasac neće sići s brda. Svi smo sad na brdu, a radimo smjene koliko možemo. Nema niti malo

opuštanja", rekao je Simović o požaru u kojem su nagorjele četiri kuće.



Dodao je da je dio vatrogasnih snaga iz Šibenika i Zadra preusmjeren u Kulu Norinsku, gdje se požar, prema njegovim informacijama, proširio.



Iz Dubrovačko-neretvanske županije izvijestili su kako je na terenu trenutačno više od 300 vatrogasaca iz županije i iz drugih krajeva Hrvatske s pedesetak vozila, a pristiže još vatrogasnih snaga.



U borbi s vatrom sudjelovala su tijekom dana i tri kanadera te stotinjak pripadnika Hrvatske vojske.



HGSS stanica Orebić i korčulansko Gradsko društvo Crvenoga križa na terenu pomažu stanovništvu i dostavljaju hranu drugim operativnim snagama.



Pelješka cesta otvorena je za promet oko 18 sati za sva vozila osim za cisterne sa zapaljivim teretom. Trajekt od Orebića na Pelješcu do Dominča na Korčuli vozit će po potrebi izvan plovidbenog reda, ovisno o pristizanju vozila.



Zbog požara na Pelješcu, ministar obrane Damir Krstičević hitno je sazvao sastanak dubrovačko-neretvanskoga Županijskoga vatrogasnog stožera za sutra u osam sati u općini Orebiću. Vojska će cijelu noć biti angažirana na požarištu na Pelješcu, javili su iz MORH-a.





19:31 - Uzrok katastrofalnog požara na Pelješcu najvjerojatnije je iskrenje dalekovoda kojeg je u noći s ponedjeljka na utorak kraj zaseoka Mokalo oborila bura. Kako Dubrovački vjesnik doznaje od mještana, pomalo je iskrilo cijelu noć, dok se u ranim jutarnjim satima, također potpomognuto snažnim vjetrom, nije pretvorilo u požar.



18:59 - "U požaru koji od jutros gori na predjelu Orebića na Pelješcu nagorjela su četiri stambena objekta, a riječ je o fasadama i/ili krovištima kuća u selu Stankovići. Na sreću nema ljudskih žrtava, vatrena fronta trenutno je kod zaseoka Ruskovići, a manji požari se povremeno javljaju na cijelom požarištu", izvjestila je služba za odnose s javnošću Dubrovačko-neretvanske županije.

"Na terenu je trenutno više od 300 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije i drugih krajeva Hrvatske s pedesetak vozila, a pristiže još vatrogasnih snaga. U borbi s vatrom sudjelovala su tijekom dana i tri kanadera kao i stotinjak pripadnika Hrvatske vojske. HGSS stanica Orebić i Gradsko društvo Crvenog križa Korčula na terenu su angažirani oko pomoći stanovništvu i dostavi hrane drugim operativnim snagama.

Pelješka cesta otvorena je za promet oko 18 sati za sva vozila osim za cisterne sa zapaljivim teretom. Trajekt od Orebića na Pelješcu do Dominča na Korčuli vozit će van plovnog reda po potrebi, odnosno po pristizanju vozila", stoji u prioćenju.

18:12 - 'Treba naglasiti kako je mjesto Mokalo obranjeno, kako su se ljudi već vratili u svoje kuće. U Stankovićima su gorjele kuće, ali situacija je sad dosta dobra. Vrlo bitno za naglasiti je da nema ozlijeđenih', izvještava reporterka Dnevnika Nove TV.



18:00 - Prema posljednjim informacijama županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića, vatra je ušla u Orebić, javlja Dubrovački vjesnik.

Vatrogascima na terenu pridružili su se svi otočni DVD-ovi, Vela Luka, Blato, Smokvica, Lumbarda i Korčula. Vatrogasci s terena javljaju kako su naleti bure blaži pa su se u gašenje uključila tri kanadera, a u pripremi je i četvrti.

Ulažu se nadljudski napori za obranu kuća, nekoliko ih je već izgorjelo u zaseocima Mokalo i Stankovići. Trajekt iz Korčule i dalje pristaje u Trstenik, a vozni red mijenja se u dogovoru s vatrogasnim zapovjednicima.

17:07 - Zapovjednik kopnenih PP NOS OS RH poručnik Danijel Ivanček koji se trenutno nalazi na gašenju požara izjavio je za Dnevnik.hr:

"Kontroliramo situaciju na požarištu već gotovo dva sata, branimo okolne kuće i vršimo prigušivanje manjih požara koji nastaju te tako kontroliramo njihovo širenje. Naime, Canadairi gase požar u brdu gdje je velika vatra, a kopnene snage pomažu vatrogascima i lokalnom stanovništvu u obrani obiteljskih kuća."

Također, požar je zaprijetio crkvi i groblju u selu Bagalovići. Tri kanadera, koja su bila upućena u Kulu Norinsku, preusmjerena su na Pelješac. U pripremi je angažiranje i četvrtog kanadera.

16:09 - Bura je oslabila pa su na požarišta na Pelješcu ponovno upućeni kanaderi. Očekuje da će noć biti teška jer se prema prognozama tek sutra očekuje smirenje bure.

15.45 - Požar je izbio i na predjelu Desne, području između Komina, Opuzena i Metkovića (slika ispod). Riječ je o lokaciji prekrivenoj niskim raslinjem i makijom, ali je smještena u blizini naseljenog područja. Na intervenciju su izašli JVP Metković, DVD Kula Norinska, DVD Metković, a gašenje im otežava jak vjetar. U pomoć su im upućena tri kanadera.





15:37 - Vatra je zahvatila dvije kuće u mjestu Mokalo te dvije kuće u Stankovićima, javlja HRT. Vatra se opasno približila spremištima nafte i ulja u Stankovićima.

15:19 - U mjestu Stanković vatra je zahvatila kuće. 'Neće ovo na dobro', rekao je za N1 županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Simović je kazao za N1 da je vatra došla do grada Orebića i da gore kuće, te da avioni ne mogu gasiti iz zraka zbog vjetra.

"Situacija na požaru u Orebiću nije dobra i požar je još aktivan. Došao je do ulaza u samo mjesto Orebić i tu se doslovce borimo za svaku kuću", rekao je Simović te dodao da je "požarom zahvaćeno nekoliko kuća u mjestu Stankovići".

"Vatrogasci se bore i to je u pravom smislu riječi pakao", rekao je Simović te dodao da zračne snage ne mogu letjeti zbog bure.

"Bit će sigurno ovdje još borbe", kazao je Simović.

15:03 - Pedeset vojnika, dva helikoptera te po jedan kanader i desantni brod minopolagač iz sastava Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH poslani su na gašenje požara na području Orebića, gdje se vatrogasci bore s vatrom i jakom burom, a evakuirano je 40-ak stanovnika Mokala i dva autokampa.

Vatru trenutačno gase vatrogasci Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Dubrovnik s 10 vatrogasaca i četiri vozila, javne vatrogasne postrojbe Dubrovačkog primorja, Mljeta i Dubrovačkih vatrogasaca te dobrovoljna vatrogasna društva Orebića, Kuna, Putnikovića, Vignja, Korčule i Trpnja.

Po podacima DUZS-a, na požarište su upućeni i vatrogasci Državne vatrogasne intervencijske postrojbe iz Splita (14 vatrogasaca s četiri vozila) i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe iz Šibenika (četiri vatrogasca s dva vozila)

Zatvorena je Pelješka cesta na predjelu Kriva dolina kod skretanja za Trpanj, a trajekt iz Korčule preusmjeren je na Trstenik i to na liniji Dominče – Trstenik u 15 sati i Trstenik – Dominče u 17 sati.

Aktiviran je Stožer za civilnu zaštitu Općine Orebić, a u pripravnosti je Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije.

14:22 - Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za N1 potvrdio je da se požar proširio prema Orebiću. Situacija je vrlo ozbiljna, vjetar je jak, mnogo je dima, stanje je teško.

"Oko 8 sati buknuo je požar na području Orebića uslijed jake, jake bure i nepristupačnog terena proširio se i prema gradu Orebiću", rekao je Tucaković te dodao da su na terenu sve snage iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Rekao je da će na teren biti poslani i vatrogasci iz splitsko-dalmatinske i šibensko-kninske županije, a u pripravnosti je i 100-njak vatrogasaca s kontinenta koji će biti u pripravnosti.

"Situacija je dosta ozbiljno, puno je dima. Evakuirani su dva kampa i mjesto Mokalo. Požar se širi, puno je dima i dosta je situacija teška", kazao je Tucaković.

"Vatrogasci su od jutra dolje. Situacija je veoma teška. Molimo građane za suradnju i da slušaju upozoreja nadležnih službi", rekao je Tucaković i dodao da su cijelo vrijeme u kontaktu s vojskom.

13:53 - Požar trave i niskog raslinja, koji je u utorak ujutro buknuo na nepristupačnom terenu kod mjesta Mokalo na području Orebića, razbuktao se i vatra je došla u blizinu sela, pa je izdana zapovijed za evakuaciju 40 stanovnika Mokala u vilu Antonija u Postupu, a turisti iz dva obližnja kampa su evakuirani na igralište u Orebiću, priopćila je Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Požar se uz jak vjetar širi, ali sve se ugrožene kuće brane te za sada nijedna nije zahvaćena, doznaje se od županijskoga vatrogasnog zapovjednika Dubrovačko-neretvanske županije Stjepana Simovića.

Organizirana je evakuacija gostiju iz orebićkog Campa Nevio.

Kako doznaje Dubrovački vjesnik, budući da je vatra došla jako blizu kampa, preporučeno je da se gosti evakuiraju. Kamp je trenutno prazan, gosti su pošli u pravcu Vignja, Lovišta i Korčule.

Vatrogasci brane benzinsku postaju u Orebiću, a cesta za Dubrovnik je zatvorena u oba smjera. Trenutačno se brane i kuće u Donjem Mokalu i zaseoku Jurišić.

- U dijelu Mokala i Orebića obranjene su kuće, za sada nije ništa stradalo osim manjih oštećenja. Ali puno je posla i teških i zahtjevnih zadataka – kaže županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

„Situacija je jako složena i pred nama je jako dug dan, a vjerojatno i duga noć“, rekao je Simović.

Vatru trenutno gase vatrogasci Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Dubrovnik s 10 vatrogasaca i 4 vozila, JVP-i Dubrovačko primorje, Mljet i Dubrovački vatrogasci te DVD-i Orebić, Kuna, Putnikovići, Viganj, Korčula i Trpanj.

Sazvana je sjednica Stožera civilne zaštite Općine Orebić, a članovi Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije su po nalogu načelnika Stožera u stanju pripravnosti.

Ranije su na teren bila upućena dva kanadera, ali zbog loših meteoroloških uvjeta kanaderi nisu mogli djelovati pa su sletjeli u splitsku zračnu luku. Kanaderi će se vratiti na požarište ako bura popusti, ističe DUZS.

Stožeri civilne zaštite kontinuirano će pratiti daljnji razvoj situacije i u skladu s tim poduzimati odgovarajuće mjere, s naglaskom na analize potreba i utvrđivanje aktivnosti u narednom razdoblju za trenutno najugroženija područja, kao i angažiranja ljudstva i materijalnih sredstava potrebnih za pružanje pomoći ugroženom stanovništvu, navodi DUZS.

11:47 - Veliki požar izbio je jutros na Pelješcu, pokraj Orebića, na predjelu Mokalo. Zbog jakih naleta bure, kao i nepristupačnog terena, gašenje je otežano, doznaje Dubrovački vjesnik od županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića.

Na Pelješcu bukti veliki požar: jaki naleti bure otežavaju gašenje, kanaderi odustali od intervencije

U pomoć gašenju pristigla su i dva kanadera no ubrzo su morali napustiti požarište jer im veliki udari vjetra i turbulencije nisu dopuštale gašenje.

Dramatične snimke i fotografije požara objavljene su na Facebook stranici Vatrogasci - Oni su naši Heroji.