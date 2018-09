Roditelji iz Župe dubrovačke pokrenuli su peticiju za poboljšanje uvjeta rada u školskoj dvorani OŠ Župa dubrovačka. U peticiji ističu da postoji problem "nehumanih uvjeta u dvorani ove osnovne škole, a sve zbog nefunkcioniranja sustava klimatizacije i ventilacije".



– Zbog velikih vrućina postajemo svjedoci sve češćih dječjih zdravstvenih problema zbog izvođenja školske nastave i treninga u prostoru dvorane osnovne škole. Molimo, potpišite ovu peticiju kako biste svojoj djeci i budućim generacijama omogućili optimalne uvjete za rad i trening u školskoj dvorani – navode nezadovoljni roditelji na temu sporne dvorane koja je crne boje i potpuno ostakljena, zbog čega je unutar nje, upozoravaju župske mame i tate, za djecu koja pohađaju ovu školu, "pravi pakao".

'Ne može se disati'

– Sigurnosni izlazi stalno su otvoreni jer se unutra "ne može disati", a ventilacija nije nikada proradila od otvaranja dvorane. Kap koja je prelila čašu bila je kad se jedna djevojčica od vrućine onesvijestila na treningu – istaknuli su roditelji.

Problematika neuvjetne školske športske dvorane našla se na dnevnom redu posljednje sjednice Općinskog vijeća Župe dubrovačke. Tada je vijećnik Marko Miloslavić podsjetio da su neki osnovci imali i zdravstvenih poteškoća zbog vrućine, te je pitao što Općina može učiniti da se stanje poboljša u dvorani škole u nadležnosti Županije.

Načelnik općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli poručio je da se malo toga može učiniti.

– Nažalost, dvorana je građena kako je građena. Velike su staklene površine. Zamislite da klimatiziramo cijelu dvoranu, kakvi bi to bili gubici, to bi bila nemoguća misija. Pretoplo je i činjenica je da je teško održavati aktivnosti. Ne znam što bismo mogli pametno napraviti. Neće pomoći niti župan niti sveti Petar. Dvorana se ne može klimatizirati, to je nemoguće. Bilo je problema oko ventilacije, ona radi, ali ne sa željenim učinkom – ustvrdio je načelnik Nardelli.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Jure Marić kazao je da informacije o stanju interijera dvorane nisu potpuno točne. Osvrnuo se na sam projekt školske dvorane, rekavši da se ona bez pomoći Općine ne bi mogla niti završiti.

'Projekt dvorane je katastrofa'

– Cijeli projekt dvorane je katastrofa te je bilo pitanje hoće li je se završiti ili ne. Mi smo odabrali ovo prvo i uložili 5 milijuna kuna. Sad iz toga treba izvući najbolje. Niti dvorana u Gospinom polju nema grijanje i hlađenje, ali građena je na pametniji način. Svjesni smo problema, no od rujna do svibnja za školarce tu nema problema, pogotovo u jutarnjim satima. Ispada da nam se obija o glavu to što nastojimo pomoći ustupajući dvoranu preko ljeta i popodnevima dok traje škola. Ali, treba reći da je tu onda odgovornost na voditeljima, odnosno trenerima, a ne na školi - zaključio je pročelnik Jure Marić.

Roditeljima supotpisnicima peticije su navodi da se ništa ne može oko klimatizacije učiniti neprihvatljivi i pitaju se "kako je dvorana uopće mogla dobiti uporabnu dozvolu ako jedan od osnovnih uvjeta nije zadovoljen".

Počelo prije 15 godina Godinama je trajala trakavica oko izgradnje školske sportske dvorane pri Osnovnoj školi "Župa dubrovačka", koju su osim školaraca čekali i sportski klubovi. Projekt je krenuo još daleke 2003. godine, kad je investitor bilo tadašnje Ministarstvo za javne radove, a potom Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a. Prvi investitor je bio GP Dubrovnik, ali je ta tvrtka zapala u financijske probleme pa je nakon novog javnog natječaja Ministarstvo potpisalo ugovor s tvrtkom Feniks iz Slavonskog Broda, koja je također zapala u krizu i zaustavila radove. Problem je potom s Ministarstva "sišao" na općinu Župa dubrovačka, koja je pokrenula provedbu novog postupka javne nabave. Potom je u travnju 2015. godine načelnik Silvio Nardelli potpisao je s dubrovačkom tvrtkom "Tonikom" d.d. ugovor o završetku radova na školskoj sportskoj dvorani.

'Svjesni smo da je ventilacija loša, ali neargumentirane prozivke nisu fer' Na peticiju roditelja osnovaca Župe dubrovačke koji se žale na nedostatak klimatizacije u školskoj sportskoj dvorani, reagirali su načelnik općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli i ravnatelj OŠ Župa dubrovačka Anton Jurkić. Naveli su kako su za objekt obložen crnim staklenim plohama ishođene sve dozvole, te je prošao tehnički prijem i osigurao dozvole za rad. – Svi smo svjesni da je dvorana rađena prema projektu koji vjerojatno nije optimalan za ovo podneblje te da postojeći sustav ventilacije jednostavno ne može postići željeni učinak pri visokim temperaturama u ljetnim mjesecima. Ovdje se radi o školskoj sportskoj dvorani čija je primarna zadaća zadovoljiti potrebe nastave tjelesne i zdravstvene kulture u jutarnjim satima, s obzirom da, unatoč povećanju broja djece, svake godine uspijevamo osigurati uvjete za održavanje jednosmjenskog rada. Od 1. rujna do 15. lipnja, za vrijeme odvijanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture, nije bilo nikakvih zdravstvenih problema uzrokovanih uvjetima rada u dvorani te nas posebno žaloste anonimne i lažne insinuacije na tu temu, posebno kada znamo da nastavni kadar i stručne službe škole vode računa o svim događanjima dok djeca pohađaju nastavu – ističu Nardelli i Jurkić. Dogovorom Dubrovačko-neretvanske županije pod čijom nadležnošću je Osnovna škola, Općine Župa dubrovačka kao investitora te OŠ Župa dubrovačka, odlučeno je da, osim prioritetnog korištenja za održavanje nastave tjelesne kulture u jutarnjim terminima do 14 sati, dvorana bude dostupna i ostalim korisnicima tako da će od 14 do 18 sati termini biti besplatni za sportske klubove koji rade s djecom koja pohađaju OŠ. Poslije 18 sati svi klubovi registrirani na području Župe dubrovačke imaju pogodnost korištenja dvorane na način da plaćaju 50 posto utvrđene cijene. S obzirom da se radi o komercijalnim terminima, grupe građana, rekreativci i ostale interesne skupine plaćaju punu cijenu kako bi se pokrili materijalni troškovi funkcioniranja dvorane, napominju Nardelli i Jurkić i dodaju kako su Općina i škola zauzeli jedinstven stav da se svi termini poslije 18 sati naplaćuju po cjeniku koji je odobrila Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač škole. – Najam cijele dvorane po satu iznosi 300 kuna, a moguće je to podijeliti na trećine, pa tako najam za svaku trećinu iznosi 100 kuna. Najam male dvorane po satu iznosi 100 kuna, dok je u staroj školi (na Kantulama) cijena jednog sata 50 kuna. Svima koji su se javili na javni poziv omogućeno je korištenje dvorane te su im dodijeljeni termini. Korištenje dvorane na ovaj način u protekle nepune dvije godine pokazalo je da dvorana ovakvim načinom korištenja može pokriti troškove održavanja – navode načelnik i ravnatelj župske osmoljetke, kojima je, navode, žao što umjesto razgovora imaju neutemeljene i neargumentirane optužbe. – Pogotovo žalimo kada se u ovom slučaju radi o terminima koje je škola besplatno ustupila te smatramo da je odgovornost trenera i voditelja da procijene pojedinačne uvjete rada jednako kao što pojedinačno odlučuju o visini članarina, ali i načinu trošenja – podsjećaju Nardelli i Jurkić. Dodaju kako je, s obzirom na sva događanja, Povjerenstvo već predložilo da se za sljedeću sezonu definiraju drukčiji uvjeti te da se korištenje dvorane za klubove omogući isključivo od 1. listopada do 1. lipnja bez iznimaka, dok društva i klubovi koji nisu podmirili ionako minimalne troškove korištenja neće moći koristiti dvoranu.